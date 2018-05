Emilia-Romagna, bilanci in pareggio per aziende sanitarie e ospedaliere

Positivi i risultati d'esercizio, da Piacenza a Rimini. In aumento la spesa farmaceutica per garantire l'accesso ai farmaci innovativi (47 milioni in più rispetto all'anno precedente) e per i vaccini (+20 milioni)

La sanità dell’Emilia Romagna ha i conti in ordine. Le 13 aziende sanitarie e ospedaliere, oltre all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, hanno chiuso i bilanci d’esercizio in pareggio. I numeri sono stati annunciati ieri in Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, che ha dato parere positivo allo schema di delibera della Giunta sull’approvazione dei bilanci. In una nota, la Regione riassume i risultati raggiunti.

I conti della sanità in Emilia-Romagna

Nel 2017 il Servizio sanitario regionale è stato finanziato con 8,1 miliardi di euro dal Fondo sanitario. A questi si sono aggiunte le entrate dirette delle aziende sanitarie e 600 milioni per prestazioni effettuate a cittadini provenienti da altre regioni italiane. Nell’ambito della mobilità sanitaria, l’Emilia-Romagna si conferma seconda in valore assoluto rispetto alla Lombardia, ma al primo posto rispetto alla popolazione.

Per quanto riguarda la spesa, 2.947 milioni riguardano il personale dipendente, 1.451 milioni le forniture di beni sanitari e non, 492 milioni la spesa farmaceutica convenzionata, 2.728 milioni i servizi sanitari e sociosanitari, 870 milioni i servizi non strettamente sanitari (manutenzioni, utenze, servizi informatici). In aumento, rispetto all’anno precedente, i costi per l’acquisto di farmaci innovativi – primi fra tutti gli oncologici – (47 milioni in più rispetto al 2016), per i vaccini (20 milioni in più), e per il personale dipendente, in forza delle politiche di stabilizzazione attivate nel 2017.

Sfiorano i 50 milioni di euro i piani di investimento aziendali che hanno visto la loro realizzazione nel corso del 2017, a sostegno dell’innovazione tecnologica e del mantenimento delle strutture aziendali. Gli aumenti di spesa – spiega la Regione – sono stati contenuti grazie all’acquisizione di beni e servizi tramite l’Agenzia Intercent-ER, la centrale unica per gli acquisti nella pubblica amministrazione della Regione: nel 2017 il Servizio sanitario regionale ha risparmiato 131 milioni di euro.

L’assessore Venturi: “Numeri di un’eccellenza”

“Questi numeri – commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi- mostrano, ancora una volta, come l’alto livello dei servizi forniti, che fanno della sanità dell’Emilia-Romagna un’eccellenza a livello nazionale, si unisca a una gestione amministrativa e delle risorse estremamente efficace, che garantisce la sostenibilità all’intero sistema. Non solo tutti i bilanci sono in pareggio, ma evidenziano gli importanti investimenti fatti, a partire dall’assunzione e la stabilizzazione di nuovo personale, fino all’acquisto di farmaci innovativi, in primis quelli oncologici. Per garantire ai cittadini – conclude Venturi – un’assistenza sempre migliore”.