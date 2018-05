Premi Sapio 2018, vincono progetti di genomica e di diagnosi precoce

Assegnati i riconoscimenti del gruppo Sapio dedicati a ricercatori e innovatori italiani. Tra le iniziative premiate, uno studio sull’enzima Cas9, che abbatte gli effetti collaterali degli interventi di gene editing, e una ricerca di Claudio Luchinat sulla metabolomica

Assegnati i premi Sapio 2018, i riconoscimenti del gruppo Sapio per ricercatori e innovatori italiani. Quella del 2018 è la XVI edizione. Tra i progetti premiati, forte attenzione ai temi life science. Ci sono stati infatti riconoscimenti nell’ambito della genomica e della diagnosi precoce delle malattie.

Premi Sapio, categoria Ricerca: vince uno studio funzionale alla diagnosi precoce di malattie

Nella categoria Ricerca, il premio è andato a Claudio Luchinat, docente dell’Università di Firenze, che ha definito procedure innovative funzionali alla diagnosi precoce di patologie. Il suo progetto è “Metabolomica: uno strumento innovativo per la predizione e diagnosi precoce di patologie”. Dallo studio è emerso che è possibile definire per ogni individuo un profilo metabolico caratteristico stabile nel tempo che si trasforma in presenza di alterazioni come l’insorgere di una malattia.

Categoria Ricerca junior: premio per un progetto di sviluppo di nuove varianti dell’enzima Cas9

Nella categoria Ricerca junior, il riconoscimento è andato ad Antonio Casini. Il premio è per le ricerche che hanno sviluppato nuove varianti dell’enzima Cas9 caratterizzate da effetti collaterali minimi o nulli a livello genomico e ottimizzato sistemi per introdurlo nelle cellule in grado di autoeliminarsi del tutto una volta ottenuta la modificazione genetica desiderata.

Categoria Innovazione: vince una ricerca sulla spettroscopia

Nella categoria Innovazione la vincitrice è Miriam Serena Vitiello, per la sua ricerca sui dispositivi fotonici e nanoelettronici per generare, manipolare e rivelare impulsi ultra-brevi a frequenze Terahertz (THz). La spettroscopia Terahertz ha applicazioni in vari settori. Tra cui la ricerca biomedicale, la diagnostica dei tumori e il controllo di qualità nell’industria farmaceutica. Tuttavia, il suo impiego su larga scala è a oggi limitato. Per la complessità e per il costo dei sistemi commerciali. Vitiello ha sviluppato una piattaforma che lavora con impulsi intensi e brevi a frequenze THz. Tale piattaforma è abilitante per sfruttare dal punto di vista commerciale la fotonica Terahertz in settori strategici, tra cui la ricostruzione di immagini in campo biomedicale.

Premi Sapio Startup: riconoscimento per BioInnoTech, che converte il siero scartato in biomasse e proteine

Il premio Sapio Startup è stato invece riconosciuto a BioInnoTech, fondata da Rosita Pavone, Maria Pisano e Erika Andriola, per il lavoro di recupero, valorizzazione e trasformazione del siero del latte, attraverso un innovativo processo biotech, per ottenere prodotti ad alto valore aggiunto. La startup converte il siero scartato dall’industria casearia in biomasse microbiche e proteine.

Le dichiarazioni di Alberto Dossi (presidente Gruppo Sapio)

“Troppo spesso tutte le attenzioni sono rivolte ai risultati e agli esiti delle attività di ricerca”, ha detto Alberto Dossi, presidente del gruppo Sapio, durante la premiazione a Roma il 22 maggio. “Invece, ciò che davvero conta sono i singoli individui, donne e uomini, che si dedicano a questa attività. Non vanno mai perse di vista le loro esigenze e le loro aspettative. Ancora più che altrove, è la persona che deve essere messa al centro. Ed è questa infatti la finalità più profonda del premio”.