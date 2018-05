Regione Lombardia, ok della Commissione sanità al taglio del superticket

La misura costerà 21 milioni. I cittadini che non sono esenti pagheranno fino a un massimo di 15 euro e il calcolo avverrà in base a fasce di valore che vanno dai 5 euro ai 51,01 euro e oltre. Sul conto totale, 14 milioni arrivano dal Fondo nazionale di 60 milioni inserito nella legge di Bilancio 2018. Gli altri 7 milioni sono stati aggiunti dalla Regione stessa

Ok al taglio del superticket in Lombardia. Lo ha deciso la Commissione sanità e welfare del Consiglio regionale all’unanimità. Il taglio dell’importo aggiuntivo a carico dei pazienti per prestazioni di diagnostica e specialistica sarà progressivo. I cittadini che non sono esenti pagheranno fino a un massimo di 15 euro – mentre adesso sono 30 – e il calcolo avverrà in base a fasce di valore che vanno dai 5 euro ai 51,01 euro e oltre. Si stima una riduzione di almeno l’11% delle ricette che ogni anno sono emesse nel territorio lombardo.

Parere unanime

Dalle sale del Consiglio emerge una raccomandazione riguardo alla modulazione, in caso di ulteriori tagli, sulla base del reddito. Questo perché, fanno sapere dal Pirellone, si vuole rendere più efficace la misura. E si intende migliorarne la distribuzione sui cittadini così da evitare, per le fasce più deboli, l’abbandono delle cure. In totale la misura vale 21 milioni di euro. Del totale, 14 milioni arrivano dal Fondo nazionale di 60 milioni inserito nella legge di Bilancio 2018. Gli altri 7 milioni sono stati aggiunti dalla Regione stessa.

Il superticket

Il costo del superticket passerà, quindi, da 66 euro a 51. Di questi, 36 euro sono di ticket nazionale e 15 di ticket regionale. Costeranno meno, per esempio, le colonscopie. Che a livello nazionale prevedono un contributo a carico dei cittadini di 58 euro. Altri tagli ed esenzioni che si vanno ad aggiungere ai 42 milioni per le terapie ed esami per i minori di 14 anni e ai 22 milioni per i soggetti in difficoltà. D’ora in avanti, il tetto massimo del superticket passa da 30 a 15 euro e interesserà le ricette superiori ai 100 euro.