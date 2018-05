Congresso nazionale Andid: parola d’ordine, il paziente

Il 24 e 25 maggio a Torino va in scena il congresso dell'Associazione nazionale dietisti (Andid) e per l'occasione Aproten ha sviluppato un progetto di assistenza nutrizionale per i pazienti attraverso consulti telefonici gratuiti e periodici. *In collaborazione con Aproten

Per i dietisti italiani la parola d’ordine è “paziente”. Il 24 e 25 maggio a Torino va in scena il congresso dell’Associazione nazionale dietisti (Andid), momento di raccolta di idee e progetti sul futuro di questa professione.

Il dietista in Italia e in Europa

Il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione. Compresi gli aspetti educativi e di collaborazione con il paziente stesso. L’Efad, la Federazione delle associazioni dietisti europei, dà una definizione precisa: una persona con una qualifica legalmente riconosciuta in nutrizione e dietetica che applica la scienza della nutrizione all’alimentazione. E si occupa, inoltre, dell’educazione degli individui sia in stato di salute che in malattia.

Gestione a 360 gradi

“Il dietista garantisce l’adesione alle raccomandazioni nutrizionali in un’ottica di adeguatezza quali-quantitativa. Ma soprattutto in un’ottica di miglioramento della vita”. A dirlo è Ersilia Troiano, presidente di Andid. Per questo è necessaria una visione completa a 360 gradi fatta di attenzione, ascolto e consigli. Quest’ultimo aspetto, secondo Troiano, è il più importante. Perché il paziente va “alfabetizzato per prendersi cura di se stesso. E per fare questo si parte dalle evidenze scientifiche della medicina passando poi alla nutrizione”.

Al fianco della persona

“La gestione della malattia cronica ruota intorno ad alcune figure che sono fondamentali ma che da sole non garantiscono il supporto. Il paziente non si sente in grado di seguire l’impegno. Questo vale, per esempio, per pazienti con malattie renali e metaboliche”, spiega la presidente. Altro punto su cui Troiano si sofferma è l’aspetto forse meno conosciuto di questa professione. Ossia la capacità di raccordare esperienze mediche diverse all’interno di un equipe multidisciplinare nel trattamento di patologie molto gravi, come i tumori. In quell’ambito il dietista consiglia la linea nutrizionale da seguire e migliorare, in definitiva, lo stato di salute del paziente oncologico.

“Se vogliamo trovare una definizione sintetica di cosa fa il dietista – continua Troiano – è rendere comprensibili le indicazioni della medicina basata sull’evidenza. In un Paese dove l’alfabetizzazione è bassissima, serve una figura di riferimento che permette di tradurre in comportamenti pratici i suggerimenti e le indicazioni per implementare le prescrizioni mediche”.

I vantaggi economici per il Ssn

“Gli studi di farmacoeconomia applicati alla terapia dietetica nutrizionale (Tdn), evidenziano che questa rappresenta un vantaggio economico per il Servizio sanitario nazionale”, spiega Luigi Cimmino Caserta, medical detailing manager di Plasmon-Aproten. “Il costo annuale dell’utilizzo dei prodotti ipoproteici si attesta intorno ai 1400-1500 euro anno per paziente”, continua l’esperto che fa l’esempio della malattia cronica renale. “Il trattamento della Mrc allo stadio terminale comporta consistenti oneri per il servizio sanitario. Il costo annuo del trattamento di un paziente in dialisi è stimato da un minimo di 29.800 euro per quelli in dialisi peritoneale. E si arriva a un massimo di 43.800 euro per quelli in emodialisi”.

E qui entra in gioco la nutrizione. “I principi della evidence based medicine risaltano la necessità di rendere centrale la Tdn come fattore di cura a tutela della salute del paziente. Per raggiungere l’obiettivo e garantire l’effetto terapeutico è fondamentale che il piano dietetico venga personalizzato. Il ruolo della dietista è fondamentale per promuovere l’adesione alla dieta ipoproteica e garantire l’effetto terapeutico”, specifica Cimmino Caserta.

Club Aproten: “Dietista risponde”

In occasione del Congresso Andid, viene lanciato il progetto “Dietista risponde”. L’iniziativa nasce con l’intento di affiancare il paziente nella gestione della Tdn. “Un supporto per il corretto utilizzo dei prodotti aproteici, all’interno della dieta di tutti i giorni. Dalla colazione alla cena”, dice Cimmino Caserta. “Con questo programma, noi di Aproten, mettiamo a disposizione del paziente un supporto qualificato e gratuito: una dietista Andid che, tramite una consulenza telefonica periodica, fornisce risposte e consigli, accompagnandolo lungo il suo percorso dietetico”, conclude Cimmino Caserta.

