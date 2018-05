Farmaci biologici e biosimilari 2018

Quadro normativo e regolatorio, gare regionali di acquisto, regole di accesso al mercato

Milano, 21 giugno 2018

C/O BonelliErede via Barozzi 1

E’ stato appena pubblicato in gazzetta ufficiale il secondo position paper di AIFA che sancisce alcuni principi fondamentali sull’impiego terapeutico dei farmaci biosimilari e sull’importanza degli stessi per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale.

Secondo il documento il farmaco biosimilare rappresenta un’opzione terapeutica con lo stesso rapporto rischio – beneficio del farmaco biologico di riferimento e risponde agli stessi standard di qualità, sicurezza ed efficacia. Esso costituisce inoltre, grazie ai costi contenuti, una preziosa opportunità per garantire l’accesso a terapie innovative ad un ampio numero di pazienti e per ottenere risparmi di spesa da reinvestire nell’innovazione farmaceutica.

L’AIFA definisce i farmaci biosimilari intercambiabili con i corrispondenti originatori tanto per i pazienti naïve quanto per i pazienti già in terapia.

Resta comunque tutelata la libertà del medico prescrittore al quale è affidato il compito di scegliere il medicinale più adatto al paziente e di contribuire, con la sua scelta, ad un utilizzo appropriato delle risorse del servizio sanitario nazionale.

Il seminario, partendo dai contenuti del position paper, ha l’obiettivo di approfondire il nuovo quadro normativo e regolatorio dei farmaci biologici e biosimilari e le relative implicazioni per gli attori del sistema sanitario: pazienti, clinici, payor e industria.

Key topics

Il mercato europeo dei biosimilari e le prospettive di sviluppo del settore

Il quadro normativo UE ed italiano di riferimento

Il secondo position paper di AIFA: principi ispiratori, obiettivi, principali implicazioni a livello regolatorio

La discrezionalità del clinico e il ruolo dei medici per la prescrizione e il monitoraggio dell’uso clinico dei farmaci biosimilari

La tutela dei diritti dei pazienti: informazione, continuità terapeutica, accesso all’innovazione

Gli orientamenti e il quadro regolatorio delle Regioni in tema di farmaci biologici e biosimilari

Le procedure di gara

Il punto di vista dell’industria

Target

Il seminario si rivolge ai manager delle imprese farmaceutiche operanti nelle seguenti funzioni: legale, regolatorio, market access, uffici gare, direzione medica e alle pubbliche amministrazioni sanitarie: clinici, farmacisti ospedalieri, direzioni mediche di presidio ospedaliero.