Psicofarmaci in Italia, consumi stabili tra il 2015 e il 2017

Stabili i consumi di psicofarmaci in Italia tra il 2015 e il 2017. Ad affermarlo è l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in un approfondimento pubblicato sul suo portale, che tiene conto dell’utilizzo di antidepressivi, antipsicotici e benzodiazepine negli ultimi tre anni nel nostro Paese.

Psicofarmaci, focus sugli antidepressivi

In particolare, Aifa evidenzia i dati relativi agli antidepressivi: tra il 2015 e il 2017 i consumi si attestano su una media di 40 dosi giornaliere ogni mille abitanti. Vuol dire – sottolinea l’agenzia – che ogni giorno 1000 abitanti consumano in media 40 dosi di antidepressivi.

Grazie all’analisi dei dati della tessera sanitaria sulle prescrizioni farmaceutiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, Aifa ha stimata la prevalenza d’uso degli antidepressivi (codice ATC N06A) nel 2017. I numeri si riferiscono a sei Regioni italiane rappresentative delle diverse aree geografiche del Paese: Lombardia e Veneto per il Nord, Lazio e Toscana per il Centro e Campania e Puglia per il Sud. Il campione include una popolazione residente di circa 34,5 milioni di italiani. Nel 2017 risulta che oltre due milioni di persone (su 34,5 milioni) hanno ricevuto almeno una prescrizione di antidepressivi, corrispondente a una prevalenza d’uso del 6 per cento. Applicando questo tasso di prevalenza al totale della popolazione italiana, Aifa stima che che 3,6 milioni di Italiani hanno ricevuto almeno una prescrizione di antidepressivi nel 2017.

Gli altri farmaci

Negli ultimi tre anni, possono essere considerati stabili anche i consumi degli antipsicotici, che registrano 9 dosi giornaliere per mille abitanti. In lieve aumento, invece, i consumi benzodiazepine, intesi come ansiolitici, ipnotici e sedativi. Nel 2017 – conclude Aifa – si osserva un consumo di circa 50 dosi giornaliere ogni mille abitanti, con un incremento di circa l’8% rispetto all’anno precedente.