ViiV Healthcare, duplice terapia contro l’Hiv ottiene via libera in Europa

La Commissione Ue ha approvato la combinazione dolutegravir/rilpivirina, il primo regime terapeutico a due farmaci in monosomministrazione giornaliera. Nel 2017 era stata autorizzata negli Stati Uniti

Disco verde in Europa per la prima duplice terapia da somministrare una volta al giorno contro l’Hiv. La Commissione Ue ha approvato la combinazione dolutegravir/rilpivirina di ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nell’Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipazione con Pfizer e Shionogi. A darne notizia è la stessa è ViiV Healthcare in una nota.

La combinazione di due farmaci

La combinazione dolutegravir/rilpivirina – spiega l’azienda – è stata approvata per il trattamento dell’infezione da virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (Hiv-1). È indicata negli adulti virologicamente soppressi grazie a un regime antiretrovirale regolare per almeno sei mesi senza precedenti insuccessi terapeutici e senza resistenze note o sospette associate a qualsiasi inibitore non nucleosidico della transcriptasi inversa o inibitore dell’integrasi. La duplice terapia comprende dolutegravir (di ViiV Healthcare), cioè l’inibitore dell’integrasi più prescritto al mondo, e la rilpivirina (di Janssen Sciences Ireland, del Gruppo J&J).

ViiV Healthcare: “Terapia semplificata”

“Grazie ai progressi nel trattamento – commenta Deborah Waterhouse, Ceo di ViiV Healthcare – molte persone con Hiv in terapia vivono più a lungo, con una aspettativa di vita quasi normale. Abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni sui potenziali effetti a lungo termine derivanti da un trattamento che si protrae per decenni e abbiamo sviluppato una soluzione in linea con la preferenza di semplificare la terapia riducendo il numero degli antiretrovirali da assumere per gestire l’infezione da Hiv”.

L’iter regolatorio

L’approvazione aggiunge una ulteriore opzione terapeutica – sottolinea l’azienda – per le circa 810mila persone che vivono con Hiv in Europa. Il via libera segue l’opinione positiva del Comitato europeo per i prodotti medicinali ad uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) del 22 marzo 2018. La combinazione dolutegravir/rilpivirina è stata approvata negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration (Fda) nel novembre 2017 e da Health Canada la scorsa settimana. Il regime dolutegravir e rilpivirina come opzione switch per pazienti virologicamente soppressi è stato riconosciuto dalle linee guida dell’European Aids society nel 2017.