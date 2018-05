Aiop Giovani, Michele Nicchio è il nuovo presidente

Guiderà la sezione giovanile dell’Associazione italiana ospedalità privata per il triennio 2018-2021. Subentra a Lorenzo Miraglia. Nominati anche i vicepresidenti per le aree Nord, Centro e Sud

La sezione giovanile dell’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop Giovani) ha un nuovo presidente: Michele Nicchio, rappresentante legale delle Rsa Beata Paola di Volta Mantovana e Villa Azzurra di Borgoforte, amministratore unico del Centro diagnostico ambulatoriale Green Park di Mantova, oltre che direttore operativo dell’intero Gruppo Mantova Salus. Nicchio subentra a Lorenzo Miraglia ed è stato eletto per il triennio 2018-201 dall’assemblea Aiop Giovani che si è tenuta oggi a Roma. Nato a Mantova nel 1981, si è laureto nel 2005 in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano con una tesi sulle partnership pubblico-private per gli investimenti nel settore ospedaliero. Dal 2012 è presidente di Aiop Giovani Lombardia. Dal 2012 al 2015 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente nazionale di Aiop Giovani e dal 2013 al 2015 quello di vicepresidente regionale del Comitato giovani imprenditori di Confindustria Lombardia.

Aiop Giovani punta sulla comunicazione

Nicchio ha spiegato i punti chiave del prossimo triennio: “Come Aiop Giovani proseguiremo l’attività di formazione in collaborazione con varie università, con un occhio all’Italia, ma continuando anche lo studio degli altri sistemi sanitari mondiali. L’obiettivo principale di questo triennio sarà quello di potenziare l’attività di comunicazione con gli strumenti social e digital tipici delle nostre generazioni, per fare più cultura sanitaria e per preservare un sistema sanitario che sia universalistico e solidaristico. Per raggiungere questo obiettivo è necessario considerare la sanità non solo un costo da tagliare, bensì un investimento strategico per la crescita e il benessere del nostro Paese”.

I vicepresidenti

Aiop Giovani ha rinnovato anche i vicepresidenti nazionali: Francesca Puntin, già presidente di Aiop Giovani Veneto, per l’area Nord; Gaia Garofalo, presidente di Aiop Giovani Lazio, per l’area Centro; Beniamino Schiavone, presidente di Aiop Giovani Campania, per l’area Sud.