Censis, i pazienti vogliono la sanità mista tra pubblico e privato

Così ha risposto l'85% degli intervistati dal Censis realizzando, in collaborazione con Aiop, la ricerca "Il valore sociale dell’ospedalità privata nella sanità pluralista". Ai consiglieri regionali piace anche la devolution regionale, nonostante i gap che esistono tra nord, centro e sud Italia

La sanità deve essere mista tra pubblico e privato. Almeno secondo la recente indagine del Censis realizzata in collaborazione con Aiop, “Il valore sociale dell’ospedalità privata nella sanità pluralista” a cui ha risposto così l’85% degli intervistati. In sostanza ci deve essere libera scelta, senza troppe costrizioni. Il 15% non si cura della questione.

L’importanza della scelta tra pubblico e privato

Per il 50% dei cittadini questo aspetto è molto importante perché la scelta di una persona o servizio di cui ci si fida facilita le cure. Per il 35% è importante perché la libertà di scelta è un valore in sé anche in sanità. Tra i contrari, il 9% vuole solo strutture pubbliche e il 6% pensa che gli ospedali pubblici siano sempre e comunque migliori.

Sul territorio

La libertà di scelta è un valore condiviso anche sul territorio. Dall’85% dei residenti al nord-ovest, l’87% al nord-est, l’82% al centro e l’87% al sud. È un riconoscimento sociale pieno e altamente condiviso del valore della libera scelta. Ciò rende il pluralismo in sanità molto di più che un semplice meccanismo di organizzazione dell’offerta.

I tagli agli ospedali

Tra il 2008 e il 2016 il tasso di ospedalizzazione è crollato da 192,8 a 140,9 per mille abitanti. I ricoveri sono diminuiti del 25,6%, e tra il 2011 e il 2015 le giornate di degenza si sono ridotte del 10%. Esito della normativa che ha imposto 2,7 posti letto ospedalieri per mille abitanti, quando la media dei Paesi europei è di 4 posti letto. Così oggi esiste un gap tra fabbisogni ospedalieri e offerta di posti letto. Intanto l’ospedalità privata ha comunque saputo fare di più con meno. Assorbe il 13,6% della spesa pubblica ospedaliera ed eroga il 28,3% delle prestazioni in termini di giornate di degenza.

La politica

Anche la politica dice sì alla sanità mista pubblico-privato. Ma le differenze territoriali restano ampie. Solo il 3% dei consiglieri regionali italiani interpellati dal Censis vorrebbe mettere al bando per legge la sanità privata accreditata. La maggioranza (il 63%) è invece molto favorevole al ruolo del privato accreditato. Mentre il restante 34% vorrebbe dirottare le risorse preferibilmente verso le sole strutture pubbliche.

La regionalizzazione

Positivo il giudizio sulla devolution sanitaria: il 62% dei consiglieri regionali è convinto che sia stata vantaggiosa. Al nord il giudizio positivo sale all’80% dei consiglieri regionali, mentre al centro (il 47% dà un giudizio positivo, il 53% negativo) e al sud (il 28% positivo, il 72% negativo) prevale lo scetticismo. Per il 32% dei consiglieri regionali la devolution ha creato una sanità più vicina ai bisogni dei cittadini. Per il 30% ha il merito di aver fatto emergere le diverse performance regionali. Per contenere o ridurre le differenze tra le Regioni, il 56% dei consiglieri regionali vorrebbe premiare quelle che funzionano meglio e penalizzare le altre. Il 44% invece vorrebbe un fondo di perequazione a beneficio delle Regioni in difficoltà. I consiglieri regionali del nord (68%) e del centro (60%) propendono per un sistema di premi e penalità. Invece quelli del Sud (76%) vedono meglio un fondo di perequazione.