Tempi dimezzati nei day hospital onco-ematologici della Campania

Il ricorso a farmci sottocute permette un miglioramento organizzativo dei percorsi assistenziali, con riduzione di costi diretti e indiretti e maggior soddisfazione dei pazienti

Tempi quasi dimezzati nei day hospital onco-ematologici della Campania grazie all’impiego di anticorpi monoclonali in formulazione sotto cute (Sc). L’effetto? A parità di efficacia terapeutica, rispetto ai medesimi farmaci somministrati per via endovenosa (Ev), si migliora il percorso assistenziale. Ciò garantisce maggiori economie di scala all’interno dell’organizzazione ospedaliera (es. più pazienti trattati nell’unità di tempo). Soprattutto aumenta il beneficio per il paziente non più costretto a interminabili sedute. Con i farmaci “intelligenti” si passa da infusioni vicine alle quattro ore a circa due ore e trenta, con una riduzione del 32% della permanenza in day hospital. Ciò consente una riduzione dei costi sociali (es. giornate di lavoro di pazienti e care giver) del 24%. Le formulazioni Sc offrono anche maggiore sicurezza per il paziente e l’operatore in tutte le fasi del percorso (calcolo dei dosaggi, preparazione, somministrazione). Il rischio clinico è abbattuto del 70% e i potenziali contenziosi legali del 63% a carico delle strutture. Notevoli – a conti fatti – anche i risparmi sui costi sanitari per il Servizio sanitario nazionale e regionale rispetto alle corrispondenti formulazioni endovenose, con una potenzialità futura di risparmio fino al 20% rispetto ai costi attuali.

Un convegno a Napoli

Questi sono i principali dati emersi oggi all’Istituto dei Tumori di Napoli (Irccs G. Pascale) all’interno del convegno “Reti cliniche e nuove tecnologie: quale futuro per il paziente campano”. Sono stati illustrati da Davide Alì, della società di consulenza Bip (Business Integration Partners) che li ha estrapolati dai progetti nazionali Going Lean e SCuBA, curati con il sostegno di Roche Spa. In particolare il risultato della Campania deriva da un’indagine condotta dal 2015 al 2017, in tre anni di progetti sul campo, su un campione di 744 pazienti. Coinvolti, ciascuno per 2-3 mesi, dieci centri ospedalieri della regione.

Gli effetti sulla mobilità passiva

La maggiore efficienza organizzativa e il gradimento dei pazienti rispetto alla best practice con i farmaci sottocute, potrebbe avere un riverbero positivo anche sulla riduzione della mobilità passiva che connota la Campania nei confronti delle regioni del nord (Lombardia e Emilia Romagna su tutte).

Ne parla Michelino De Laurentis, direttore dell’U.O.C. di oncologia medica senologica dell’Istituto Pascale di Napoli: “In particolare il tumore della mammella rappresenta una delle patologie per cui esiste un maggiore flusso di pazienti, verso gli ospedali del nord. Un flusso immotivato, stante la preparazione e l’eccellenza qualitativa che offrono gli istituti clinici della Regione Campania. La criticità sta proprio nella qualità percepita dal cittadino e dai pazienti, che è decisamente migliore per le strutture del nord. Questa è legata soprattutto alla qualità delle infrastrutture, alla loro accoglienza, che ad una reale migliore qualità delle cure offerte. Queste, paradossalmente, possono addirittura essere migliori qui da noi. Per esempio, pochi sanno e anche per questo ci tengo a precisare, che il Pascale è il primo centro in Italia per offerta di protocolli terapeutici innovativi nel campo del tumore al seno. Vanta più di 60 protocolli sperimentali attivi in questo importante settore. La soluzione a questo paradosso sta, probabilmente, nella razionalizzazione delle risorse disponibili. Lo convoglia sulle aree di maggiore criticità, per creare infrastrutture ospedaliere più moderne ed accoglienti che possano far aumentare la qualità ‘percepita’ dai cittadini/pazienti. Solo in tal modo, a mio modesto avviso, si potrà invertire questa immotivata, spesso addirittura controproducente, migrazione sanitaria”.

La sanità campana, in effetti, sta intravedendo la luce in fondo al tunnel dopo quattro anni in piano di rientro e commissariamento – come ha spiegato Antonella Guida, della Direzione generale Tutela della Salute della Regione – sia per i conti ormai in equilibrio che per la progressiva restituzione ai cittadini dei Livelli essenziali di assistenza, “crollati” nelle passate stagioni. Un’altra rivoluzione è appena partita con la neo costituita rete oncologica. “Questa nasce per superare la frammentazione organizzativa – ha spiegato Attilio Bianchi, direttore generale del Pascale – ponendosi come primo obiettivo la presa in carico immediata al comparire del bisogno. La piattaforma informatica dedicata consentirà al paziente di essere sempre seguito in qualsiasi punto della rete si trovi, e consentirà la continuità assistenziale tra ospedale e territorio”.

L’industria è un partner

Il ruolo dell’industria farmaceutica come partner del SSN è vissuto con particolare impegno da Roche. “Il nostro obiettivo è favorire un impegno appropriato dei farmaci, coscienti che la sostenibilità del sistema sia anche una nostra responsabilità – commenta Maurizio De Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia – Da 120 anni ci impegniamo con coraggio nel mettere a disposizione dei pazienti le migliori cure possibili, e nel diffondere conoscenze scientifiche e gestionali che possano ottimizzare i processi sanitari. In questo contesto, siamo fieri di sostenere questa iniziativa che dimostra come la sinergia tra pubblico e privato possa portare benefici importanti all’intero sistema”.