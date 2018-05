Evoluzione delle terapie oncologiche, il nuovo report di Iqvia Institute

Un rapporto dell'istituto legato alla società di consulenza nell'healthcare tratteggia lo scenario delle cure contro il cancro. 14 i nuovi farmaci approvati dalla Fda nel 2017. La spesa globale complessiva per i trattamenti è di 133 miliardi di dollari

di Laura Gatti

Ecco cosa emerge dal nuovo report di Iqvia Institute sulla evoluzione delle terapie oncologiche. Nel 2017 quattordici nuove terapie oncologiche approvate da Fda, la metà con procedura accelerata (direttamente da fase II). Negli ultimi cinque anni sono stati lanciati 63 nuovi farmaci oncologici per la terapia di 24 tipi di tumori diversi. Dal momento della prima approvazione nel 2014, le immunoterapie hanno allargato le loro indicazioni a 24 tumori, prevalentemente solidi.

Le New active substances

Solo nel 2017 sono state autorizzate 14 New active substances (Nas) in oncologia, tutte target therapy. Il 50% di queste è associato all’utilizzo di un biomarker; la medicina di precisione ha un impatto critico sull’oncologia identificando gruppi di pazienti che risponderanno in maniera ottimale ai nuovi trattamenti.

Le malattie rare

Le nuove terapie dunque sono utilizzate in popolazioni molto più piccole di pazienti e le malattie tumorali si definiscono sempre più frequentemente come malattie rare. La maggioranza delle autorizzazioni del 2017 (10) ha avuto indicazione orfana.

Terapie cellulari

I farmaci lanciati nel 2017 sono per la maggior parte orali (8), una evoluzione che riduce il costo globale del trattamento e può migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti. Le restanti autorizzazioni hanno riguardato prodotti biotecnologici incluso due terapie cellulari (Car-T).

La spesa a livello globale

La spesa per le terapie oncologiche a livello globale (incluso la supportive care) ha toccato i 133 miliardi di dollari nel 2017 e crescerà mediamente del 10-13% nei prossimi cinque anni fino a circa 200 miliardi stimati per il 2022. Il costo delle terapie si è innalzato notevolmente negli ultimi dieci anni tuttavia, secondo l’analisi Iqvia, i nuovi farmaci vengono utilizzati su popolazioni sempre più ridotte di pazienti: circa l’87% di queste terapie ha meno di 10 mila pazienti eleggibili. I nuovi farmaci rappresentano il 30% della spesa oncologica nei Paesi maturi mentre nei Paesi emergenti più del 50% è rappresentato da prodotti sul mercato da oltre vent’anni.

La ricerca

La pipeline oncologica comprende oltre 700 farmaci. Circa un terzo degli studi include l’utilizzo di biomarker per l’identificazione dei pazienti evidenziando una sviluppo ulteriore della medicina di precisione. Le immunoterapie sono ampiamente rappresentate negli studi in corso con circa 300 molecole e sessanta diversi meccanismi d’azione in valutazione nei trial di fase I e II. Più di 700 aziende sono presenti in questa area di ricerca e quattordici top company hanno almeno un terzo della loro pipeline concentrato in oncologia