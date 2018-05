Incentivi all’imprenditoria femminile: 15 mila euro da #sostenGO

Riparte il progetto promosso da Laboratorio Farmaceutico SIT, con l’obiettivo di riconoscere il valore delle imprese create da donne. Nel primo mese dell’iniziativa, raccolte oltre 70 proposte

Riprende #sostenGO, l’iniziativa promossa da Laboratorio Farmaceutico Sit per dare incentivi all’imprenditoria femminile finanziando un’idea innovativa. Per candidare il proprio progetto, bisogna presentarlo entro l’8 giugno sul sito di #sostenGO spiegando il proprio progetto, che sia agli inizi o ancora da realizzare, in un breve scritto. Tra tutte le proposte in gara una giuria di professionisti individuerà sei finaliste.

Che cosa si vince

La vincitrice sarà individuata e proclamata entro la fine di settembre 2018 in occasione dell’evento di premiazione, dove le sarà consegnato il contributo di 15 mila euro. Quest’anno anche il social ha maggior rilievo: una volta scelte le semifinaliste, le proposte verranno votate pubblicamente e chi riceverà più voti, indipendentemente dalle scelte della giuria ufficiale, si aggiudicherà un premio ulteriore di duemila euro.

Le iscrizioni già arrivate

Dall’apertura delle iscrizioni sono arrivate oltre 70 proposte da donne tra i 35 e 45 anni. Ma ci sono anche le over 50. Lazio, Toscana, Piemonte e Campania sono le regioni più attive da cui arrivano progetti. I temi più frequenti sono artigianato e riciclaggio creativo, creazione di laboratori di sartoria, gioielli e lavorazione del legno. Presenti anche progetti legati al cibo, alla valorizzazione del km zero e della cucina tipica come anche altri a tema sociale.

Il commento della marketing manager di Laboratorio Farmaceutico Sit

“Le donne che aiutano le donne, che raccontano le proprie storie e si scambiano consigli. È ciò che vogliamo trasmettere con questo progetto. Supportare e sostenere le donne ogni giorno è il nostro obiettivo principale”, commenta Silvia Lunati, marketing manager del Laboratorio Farmaceutico Sit.