Tumore del polmone positivo per ROS1, via libera alla rimborsabilità per crizotinib

La rimborsabilità del farmaco in classe H, nelle formulazioni da 200 mg e 250 mg in capsule rigide, è soggetta a prescrizione da parte di centri ospedalieri o di specialisti come oncologi, pneumologi e internisti

Via libera dell’Aifa alla rimborsabilità di crizotinib. Un farmaco per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per Ros1 (una mutazione genetica che si verifica nelle cellule del tumore polmonare) in stadio avanzato. La rimborsabilità per crizotinib, in classe H, nelle formulazioni da 200 mg e 250 mg in capsule rigide è soggetta a prescrizione da parte di centri ospedalieri o di specialisti. In quest’ultimo caso oncologi, pneumologi e internisti. Inoltre a stabilire la rimborsabilità è stata la determina Aifa pubblicata il 23 maggio in Gazzetta ufficiale.

Il farmaco

Crizotinib è un inibitore orale del recettore della tirosin chinasi. Viene già rimborsato in Italia per il trattamento di pazienti adulti con tumore del polmone non a piccole cellule positivo per il riarrangiamento del gene Alk (Alk positivo), sia in prima linea che nei pretrattati. Si aggiunge che la positività alla mutazione del gene Ros1, si riscontra in una percentuale compresa tra l’1 e il 2% dei casi. Infatti l’alta incidenza di questa patologia rappresenta una fascia di pazienti da non trascurare e che può trarre un notevole beneficio clinico dal farmaco.