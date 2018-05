Governo Cottarelli: Walter Ricciardi in vantaggio per la Salute

Secondo alcune fonti autorevoli l'attuale presidente dell'Istituto superiore di sanità è in pole position per il dicastero che fu di Beatrice Lorenzin

Walter Ricciardi sarebbe in vantaggio per la Salute. A dirlo sono alcune fonti autorevoli che vedono l’attuale presidente dell’Istituto superiore di sanità in lizza per la guida del dicastero che è stato di Beatrice Lorenzin.

Totoministri

A seguito della chiamata di “mister spending review” Carlo Cottarelli da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo esecutivo si è scatenato il consueto totoministri. Ricciardi è una figura universalmente riconosciuta come tra le più autorevoli a ricoprire l’incarico di ministro della Salute. Il suo nome è stato più volte accostato al dicastero e rientrerebbe a pieno nei favori del Colle. Carlo Cottarelli (che AboutPharma ha intervistato ad aprile) vorrebbe proporre un team di esperti per guidare i ministeri più importanti. Tra i possibili candidati a un posto da protagonisti si parla di Enrico Giovannini ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali del governo Letta. Paola Severino già ministro della Giustizia nel governo Monti e Francesco Paolo Tronca che potrebbe andare agli Interni. C’è poi Alessandro Pajno, attuale presidente del Consiglio di Stato. C’è anche Enzo Moavero Milanesi nella lista dei ministri di Cottarelli. È lui l’uomo che ha gestito l’affair Ema durante la battaglia per l’assegnazione dell’Agenzia europea dei medicinali nel 2017.