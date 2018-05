Nuova strategia per la sicurezza della terapia cellulare Car-T

Uno studio pubblicato su Nature Medicine ha dimostrato l’efficacia di una combinazione con un farmaco già in uso per il controllo dei principali effetti collaterali sinora osservati nella terapia cellulare Car-T

Si aggiunge un ulteriore tassello alla sicurezza della terapia cellulare Car-T. Uno studio pubblicato su Nature Medicine ha dimostrato l’efficacia di una strategia per il controllo dei principali effetti collaterali sinora osservati nella terapia cellulare Car-T. Si tratta della sindrome da rilascio di citochine (Crs) e la neurotossicità. Nella ricerca condotta da Margherita Novelli, dell’Unità immunoterapie innovative dell’Ircss Ospedale San Raffaele e coordinata da Attilio Bondanza, già ricercatore dell’Università Vita-Salute San Raffaele, sono stati utilizzati alcuni Car-T. Tra questo il Car-T CD19 (già approvato da Fda) e il Car-T CD44v6 – il prodotto proprietario di MolMed attualmente in fase pre-clinica avanzata.

Maggior controllo degli effetti collaterali con anakinra

I ricercatori hanno scoperto che uno dei meccanismi all’origine della comparsa di questi effetti collaterali può essere prevenuto e controllato con la somministrazione di anakinra. Si tratta di un farmaco oggi in commercio per la prevenzione e la cura dell’artrite. Il risultato è emerso testando l’efficacia anti-leucemica e la sicurezza dei Car-T CD19 e del Car-T CD44v6 su un nuovo modello animale sperimentale con un sistema immunitario simile a quello umano. Anakinra ha inoltre dimostrato di non interferire con l’attività anti-leucemica dei Car-T che mantengono quindi la loro efficacia.

La sicurezza del Car-T CD44v6

“Lo studio del team del San Raffaele conferma ulteriormente il potenziale terapeutico del Car-T CD44v6 di MolMed” ha commentato Claudio Bordignon, presidente di MolMed. “I risultati emersi dal ricorso a questa nuova strategia di controllo degli effetti collaterali valorizzano infatti dal punto di vista della sicurezza il CD44v6, che già utilizza un gene suicida in grado di limitare la potenziale tossicità della terapia Car-T”.