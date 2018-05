Distribuzione, nuovi accordi per Pharmanutra in Egitto e Polonia

Nuovi accordi per l'azienda italiana in Africa e in Europa per prodotti a base di ferro. Ma in futuro non è escluso l'ingresso anche in India e Pakistan

Ci sono nuovi accordi per Pharmanutra in Egitto e Polonia. L’azienda italiana ha stretto nuove collaborazioni per la distribuzione di nuovi prodotti a base di ferro in Africa ed Europa. In Egitto con Al-Esraa Pharmaceutical optima e in Polonia con Pharmapoint Sa.

Sulle sponde del Nilo

Il mercato egiziano ha un potenziale di quasi 100 milioni di persone. Entro l’anno dovrebbe prendere avvio la fase di distribuzione e vendita. La Al-Esraa Pharmaceutical Optima, siglando questo accordo avrà il compito di introdurre nuovi prodotti e tecnologie in un mercato composto da soli prodotti generici a base di ferro. “La firma con la Al-Esraa Pharmaceutical Optima è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutti noi. Il loro inaspettato primo contatto ci ha piacevolmente sorpreso. Per Pharmanutra – spiega Andrea Lacorte, presidente di Pharmanutra – il mercato africano è ancora tutto da esplorare, se si eccettua la presenza in Sudafrica”.

In Polonia

Gli accordi con il Paese europeo prevedono in una prima fase un lavoro mirato e specifico di formazione commerciale. Questo con il fine di riuscire a comunicare la validità scientifica dei nuovi brevetti ai nuovi mercati, generalmente abituati a prodotti generici e con costi contenuti. Lacorte è convinto della riuscita di questo accordo. “Per noi – dice – è fondamentale far capire che ci presentiamo con un vero breakthrough di mercato e che stiamo vendendo qualcosa di completamente diverso dal resto dei prodotti. Le aspettative sono altissime”.

Altri mercati

Ma ci sono altri accordi in campo. Da poco sono stati firmati contratti in Vietnam e Malesia e anche in Medioriente l’azienda vuole rafforzare la propria posizione di mercato. Ma si parla anche di India e Pakistan come sbocchi appetibili.