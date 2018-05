Oculistica, Ntc acquista un nuovo portfolio da Novartis

Dall'azienda svizzera, la compagine italiana acquisisce farmaci a base di aminoglicoside, macrolide, tetraciclina e fluorochinolone e si rafforza anche nel mercato spagnolo, portoghese e polacco

Nell’ambito dell’oculistica, l’italiana Ntc ha acquistato un nuovo portfolio dalla svizzera Novartis. Ne dà annuncio l’azienda che punta a espandersi anche in Spagna con una propria rete di informatori scientifici. L’operazione è stata finanziata con un mix di equity e di debito.

Wise e Ntc sono state assistite da Simmons&Simmons in qualità di advisor legale. Da Fineurop Soditic come advisor per il finanziamento interamente fornito dalla struttura di Corporate Finance dedicata alle Pmi di Mediocredito Italiano a sua volta supportata da Dentons per gli aspetti legali”.

L’operazione spagnola

L’azienda, guidata dal ceo Riccardo Carbucicchio e controllata dal fondo Wise, si rafforza nell’area oftalmica. Soprattutto in Spagna (ma anche in Italia, Portogallo e Polonia) dove l’azienda vuole avviare l’attività dei suoi informatori scientifici. Da Novartis Ntc acquisisce farmaci a base di aminoglicoside, macrolide, tetraciclina e fluorochinolone. Stefano Ghetti, partner di Wise è soddisfatto. “Siamo orgogliosi di come il management sta trasformando l’azienda. Ntc oggi vende in più di 100 paesi nel mondo, con forti potenzialità di crescita grazie al più rilevante programma di ricerca clinica in oftalmologia che sia stato sviluppato in Europa negli ultimi anni. L’operazione di acquisizione di un portafoglio prodotti – continua Ghetti – rientra pienamente nella strategia di investimento di Wise”.

L’area oftalmica

Riccardo Carbucicchio ha dichiarato che “questa operazione rafforza il nostro programma di sviluppo industriale nell’area oftalmica. Molti dei nostri nuovi prodotti sono pensati e sviluppati con il supporto di esperti in oftalmologia con i quali abbiamo avviato importanti collaborazioni di ricerca e sviluppo. Inoltre – continua l’ad – crediamo fermamente nell’importanza di avere anche un portafoglio consolidato di prodotti che svolgano un ruolo fondamentale nel trattamento dei disturbi dell’occhio.