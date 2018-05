di Admin

Project Management nel settore Healthcare

Tecniche, strumenti e competenze per una gestione efficace di progetti complessi ed interfunzionali nell’industria farmaceutica e di medical devices

Roma, 10 luglio 2018

C/O la sede di HPS – Via Nairobi 40

ABOUTACADEMY è lieta di presentare il quarto appuntamento dell’iniziativa, dopo il grande successo riscontrato delle precedenti edizioni.

La crescente complessità regolatoria e di mercato del settore healthcare, implica la necessità per i manager di confrontarsi con progetti articolati presidiati da funzioni aziendali differenti – Regulatory, Legal, Marketing, Sales, Market Access, R&D, Medica – con le quali interagire per conseguire gli obiettivi prefissati, utilizzando le risorse temporali, infrastrutturali ed economiche loro attribuite.

In tale contesto il project management rappresenta una risorsa preziosa e una competenza particolarmente ricercata nell’industria farmaceutica e di medical devices per una gestione a 360° multifunzionale e trasversale di progetti complessi dove è necessario trovare un raccordo ed una sintesi tra le diverse funzioni aziendali coinvolte. La conoscenza base delle tecniche di Project Management, infatti, non è più soltanto richiesta a chi, avendo la responsabilità diretta dei progetti, li deve gestire “come un direttore d’orchestra”, ma anche a tutte le figure che vi partecipano in maniera attiva.

Il corso, in linea con lo standard di Project Management del PMI – Project Management Institute, ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti informazioni, conoscenze e spunti di riflessione sui seguenti aspetti:

tecniche base di gestione di un progetto in tutte le fasi del suo ciclo di vita dall’ideazione alla pianificazione, dall’implementazione, al monitoraggio, fino alle azioni di miglioramento

dall’ideazione alla pianificazione, dall’implementazione, al monitoraggio, fino alle azioni di miglioramento strumenti da utilizzare per ciascuna fase

per ciascuna fase ruoli dedicati al Project Management e loro integrazione nell’organizzazione di un’azienda healthcare

e loro integrazione nell’organizzazione di un’azienda healthcare competenze e attitudini richieste al ruolo di Project Manager

Alla fine della giornata, anche grazie ad una parte pratica caratterizzata da esercitazioni e dall’analisi di case study aziendali, i partecipanti avranno acquisito una base di conoscenze di Project Management tale da consentirgli di avviare in azienda nuove progettualità secondo questo approccio metodologico.

Target

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali coinvolte in progetti multifunzionali nelle imprese farmaceutiche, biotech, di dispositivi medici e nutraceutiche: Marketing, Sales, Market Access, Medica, R&D, Supply Chain, Legale e Regolatorio e naturalmente ai manager interessati ad assumere incarichi e responsabilità di project management.

Docente

Valentina Proietti, ingegnere esperto in project management in realtà multinazionali nel settore Pharma e Medical Devices.