Software gestionale del farmacista: strumento di gestione e informazione

In farmacia, il software gestionale del farmacista contiene informazioni relative ai farmaci, dispositivi medici e parafarmaci. Il gestionale permette la dispensazione e la vendita dei prodotti, il loro approvvigionamento diretto o tramite grossista, la verifica dell’Rcp, il controllo delle giacenze e delle scadenze e l’elaborazione di analisi statistiche sui prodotti gestiti. Dalla schermata di vendita, aperta per la maggior parte del tempo, si effettua facilmente la ricerca di un prodotto con la possibilità di disponibilità in farmacia o dai fornitori, cercare equivalenti o alternative. Dalla schermata degli ordini, in genere aperta in fase di redazione e invio degli ordini, si procede all’approvvigionamento dei prodotti, verificando le disponibilità e le offerte dei fornitori, e le statistiche di vendita del singolo prodotto, utili per calcolare le quantità da ordinare.

I gestionali Cgm: un servizio a disposizione del farmacista

CompuGroup Medical (Cgm), leader europeo nell’ambito dei software per i professionisti della salute, attraverso Wingesfar copre il 50% delle farmacie e parafarmacie sul territorio italiano. Il gestionale Cgm offre la possibilità di comunicare con il farmacista in modo diretto e contestualizzato attraverso un canale, messo a disposizione da Fablab, privilegiato e integrato nel gestionale: eTrade.

eTrade: comunica con il farmacista nei momenti chiave della sua attività quotidiana in fase di vendita e in fase di ordine

Ecco quali sono i servizi e le possibilità messi a disposizione da eTrade alle aziende healthcare per comunicare con i farmacisti attraverso i gestionali Cgm.

In fase di vendita

Crosselling

Al momento della vendita di un determinato prodotto, il gestionale suggerisce al farmacista un prodotto complementare da poter associare al primo, aumentando così le vendite e offrendo al contempo un servizio al cliente.

Patient dailycare

Il servizio eTrade offre supporto nel reperire in modo immediato un farmaco mancante e di non immediata reperibilità (ordine urgente). In più, permette di veicolare al farmacista importanti informazioni sul prodotto. Per esempio, modifica dell’Rcp e lancio di un nuovo prodotto o di un nuovo formato. Ma anche aggiornamenti e informazioni utili da poter condividere e comunicare al cliente in tempo reale.

Brand awareness

Al momento della vendita di un determinato prodotto viene visualizzato un suggerimento all’interno del gestionale. Grazie a un bottone di approfondimento, il farmacista può acquisire informazioni aggiuntive sul prodotto e, se necessario, stamparle per il cliente.

Ordine smart

Al momento della vendita viene visualizzata la giacenza del prodotto e, attraverso un tasto “ordina”, il farmacista può inserire in modo rapido il farmaco nella lista dei prodotti da ordinare.

In fase di ordine

Gestione ordine

In base ai prodotti inseriti nella lista degli ordini da inviare ai grossisti, eTrade propone la visualizzazione di un messaggio, contestualizzato, che può contenere informazioni utili come ad esempio offerte in atto o nuovi formati.

Advisory Support System

eRep permette in sintesi di veicolare l’informazione nei momenti chiave dell’attività del farmacista (vendita al banco e ordine). Questa comunicazione integrata e contestuale offre un supporto importante nella gestione operativa dell’attività e nella consulenza al cliente. Lo fa grazie anche ad approfondimenti sul prodotto e sulle novità del mercato. Dunque eTrade è un canale di comunicazione che permette alle aziende di raggiungere il farmacista attraverso uno strumento autorevole come il software gestionale. Non interferisce sull’attività quotidiana ma la potenzia attraverso tool che agevolano la gestione pratica e supportano il farmacista nella sua attività di consulenza al paziente.

