Usa, nuove linee guida per la prevenzione del tumore del colon-retto

A stilarle è l’American cancer society che ora raccomanda di eseguire lo screening regolarmente a partire dai 45 anni di età invece che dai 50 anni come previsto anche in Italia

Cambiano le regole per la prevenzione del tumore del colon-retto in America. A stilare le nuove linee guida è l’American cancer society (Acs), che ora raccomanda di eseguire lo screening regolarmente a partire dai 45 anni di età. Non più, quindi, dai 50 anni come previsto anche in Italia. Le linee guida sono state pubblicate il 30 maggio 2018 sul CA: A Cancer Journal for Clinicians, rivista dell’American Cancer Society.

I motivi del cambiamento

La scelta è stata dettata da una ricerca condotta lo scorso anno dai ricercatori della stessa Acs, che hanno evidenziato come il tumore del colon retto si stia manifestando sempre più frequentemente tra gli adulti giovani e di mezza età. Mentre altri studi hanno dimostrato che all’incirca un paziente su sette con tumore del colon ha meno di 50 anni.

A ognuno il suo test

Secondo l’American cancer society c’è una categoria di persone che potrebbe dover iniziare i test anche prima dei 45 anni. Parliamo di persone con una storia familiare forte di tumori del colon-retto, una storia personale di malattia infiammatoria intestinale. Inoltre le persone con un rischio maggiore di sviluppare la malattia potrebbero anche aver bisogno di eseguire il test più di frequente. La frequenza raccomandata dei test varia a seconda del tipo. Alcuni test delle feci, ad esempio, dovrebbero essere completati annualmente, mentre una colonscopia può essere necessaria solo una volta ogni dieci anni.

Un argomento controverso

Gli screening per la prevenzione dei tumori sono spesso un argomento ostico, perché possono non trovare tutti gli esperti dello stesso parere su quando iniziare e quanto spesso ripeterli. L’Acs a questo proposito raccomanda – quando si parla di tumori del colon-retto e della maggior parte delle malattie croniche in generale – che tutte le decisioni su come, quando e quanto frequentemente eseguire gli screening debba basarsi su colloqui individuale tra medico e paziente.