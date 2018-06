Campania, migliora l’efficienza delle cure onco-ematologiche

Nuovi modelli organizzativi e l’impiego di “farmaci intelligenti” in formulazione sottocute hanno permesso di ottimizzare i modelli logistici. I risultati presentati all’interno del progetto EffisciencyLab: prossimo appuntamento a Bari l’11 giugno. Dal numero 159 di AboutPharma. *In collaborazione con Roche

Calano i tempi di attesa nei day hospital onco-ematologici della Campania. L’impiego di anticorpi monoclonali in formulazione sottocute (Sc) ha permesso di ottimizzare i modelli organizzativi e i percorsi terapeutici dei pazienti. Si abbatte così del 40% la durata dei trattamenti, passati da 4 a 2,30 ore. Aumenta di conseguenza la soddisfazione di malati e operatori e calano i costi sociali correlati. Un -24%, con un risparmio stimato oscillante tra 13 e 19 mila euro e che si traduce in 99-150 mila euro/anno per singolo reparto.

I risultati

Tra gli effetti positivi attesi, anche la riduzione della mobilità passiva che tradizionalmente affligge la Campania. Questo attestano – in sintesi – i dati di un’indagine condotta da Business Integration Partners (Bip), con il sostegno di Roche, presentati durante il convegno “Reti cliniche e nuove tecnologie: quale futuro per il paziente campano” svoltosi a Napoli presso l’Ircss G. Pascale, venerdì 25 maggio. Il lavoro è frutto di una ricerca durata tre anni (2015-2017) su un campione di 744 pazienti arruolati in dieci ospedali. Tra questi Pascale, Cardarelli e Federico II di Napoli, oltre che, per citarne altri, il San Giuliano in Campania (Napoli) e il Tortora di Pagani (Salerno).

I dati rielaborano, sovrapponendosi per larghi tratti, i risultati nazionali degli studi Going Lean in onco-ematologia e SCUBA (Subcutaneous Benefits Analysis), realizzati sempre da Bip con il sostegno della multinazionale farmaceutica. “Le attività che abbiamo svolto in tre anni in oltre 120 day hospital oncologici ed ematologici italiani – ha spiegato Davide Alì di Bip – sono un esempio di come sia possibile, insieme agli operatori sanitari impegnati sul campo, fare innovazione. Questo, rivedendo processi e modelli organizzativi, raccogliendo dati su molteplici ambiti di analisi e generando evidenze sulle quali misurare cambiamenti concreti”.

Meglio il sottocute

Nel dettaglio, tutti gli studi dimostrano che il ricorso alla formulazione sottocute (Sc) apporta miglioramenti anche alla logistica, a parità di efficacia, rispetto ai medesimi farmaci somministrati per via endovenosa (Ev). Ne beneficia il percorso assistenziale in toto, che individuando nuovi modelli organizzativi ha permesso di aumentare il numero di pazienti trattati nell’unità di tempo. Si sale a 7.513 accessi, rispetto allo scenario di sola somministrazione Ev. Per ogni singolo ente ospedaliero, ciò si concretizza in 529 terapie erogabili in più all’anno (in tutto +11.116). In Campania, sono stati oltre 2 mila i pazienti trattati in più nel periodo di riferimento. Rispetto alle infusioni endovena, Bip ha rilevato il maggior gradimento della formulazione sottocute (81%-89%) tra le persone in terapia e i rispettivi caregiver.

Le une e gli altri non più costrette a interminabili sedute e attese. Da ciò consegue la migliore percezione del percorso di cura e in generale della malattia vissuta. Ma c’è di più. Il ricorso al sottocute si traduce anche nella maggiore sicurezza sia per il paziente che per l’operatore, in tutte le fasi del percorso di cura. Dall’allestimento del farmaco al calcolo dei dosaggi, fino alla modalità di somministrazione.

L’effetto misurato è una riduzione del rischio clinico pari al 70% e dei potenziali contenziosi legali a carico delle strutture sanitarie (-63%). Positivo anche il riscontro dei farmacisti ospedalieri: sono 2 mila le dosi preparate in più e 20 mila le terapie erogate l’anno con la produzione robotizzata. Mettendo tutto insieme, Bip stima che tale riorganizzazione dei day hospital induca un notevole risparmio sui costi per il Servizio sanitario nazionale e regionale rispetto alle corrispondenti formulazioni Ev. E con una potenzialità futura di risparmio fino al 20% rispetto ai costi attuali.

Rivedere i percorsi di cura

A proposito di riorganizzazione dei percorsi di cura. I partecipanti al dibattito napoletano hanno posto molta enfasi sulla possibilità di domiciliarizzare le terapie, anche ricorrendo alla somministrazione degli antitumorali sottocute. Il tutto in ragione di una loro maggiore maneggevolezza. Tanto che i vantaggi connessi al loro impiego sono stati giudicati “irrinunciabili” da Felicetto Ferrara, direttore del dipartimento di onco-ematologia dell’Ospedale Cardarelli.

Al convegno napoletano, il poter disporre di tali formulazioni è stato incluso tra gli obiettivi primari della neonata rete oncologica campana, di cui ha diffusamente parlato Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale. “La rete nasce per superare la frammentazione organizzativa, ponendosi come primo obiettivo la presa in carico immediata del paziente al comparire del bisogno. La piattaforma informatica dedicata consentirà al paziente di essere sempre seguito in qualsiasi punto della rete si trovi e permetterà la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Serve trovare risorse economiche per nuovi farmaci, tecnologie e device. Per farlo è necessario cambiare i nostri comportamenti in termini di modelli organizzativi e gestione prescrittiva”. Il momento pare favorevole.

La sanità campana dopo quattro anni di commissariamento

“La sanità campana – ha spiegato Antonella Guida della Direzione generale Tutela della Salute della Regione Campania – sta intravedendo la luce in fondo al tunnel dopo quattro anni in piano di rientro e commissariamento. Ciò grazie ai conti in equilibrio e alla progressiva restituzione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza crollati nelle passate stagioni. La forza propulsiva sta nella presa in carico globale del paziente. Un’altra rivoluzione è partita con la costituzione, lo scorso dicembre 2017, della rete oncologica AMORe (Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete) tra Istituto Pascale, Crob e Irccs di Bari. L’obiettivo principale è ridurre la migrazione sanitaria verso le regioni del nord Italia”.

L’accordo prevede nove punti. Tra questi la costituzione di una Fondazione, lo scambio di competenze ed expertise, la realizzazione di una piattaforma digitale per raccogliere dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca e per la valutazione dell’efficienza della rete stessa. Quello della mobilità passiva è un nodo vero, nonché il nervo scoperto di Michelino De Laurentiis, direttore dell’Uoc di oncologia senologica del Pascale.

“Prendiamo il caso del tumore della mammella. Rappresenta una delle patologie per cui è maggiore il flusso di pazienti verso gli ospedali del Nord. Ma è un flusso immotivato per l’accoglienza, la preparazione e l’eccellenza qualitativa che offrono gli istituti clinici della Campania. Certo, la criticità sta nella qualità percepita dal cittadino e dai pazienti che valutano meglio gli ospedali del Nord, rispetto all’offerta e alle possibilità concrete di curarsi sul territorio campano. Per esempio, pochi sanno che il Pascale è il primo centro in Italia per offerta di protocolli terapeutici innovativi nel campo del tumore al seno. Sessanta quelli sperimentali attivi”. La soluzione? Per de Laurentiis “sta nella razionalizzazione delle risorse, per poi poterle convogliare in aree di maggiore criticità e creare infrastrutture ospedaliere più moderne e accoglienti. Solo così è possibile invertire la immotivata e controproducente migrazione sanitaria”.

Il ruolo dell’industria

Il ruolo dell’industria farmaceutica come partner del Ssn nel suo efficientamento è vissuto con particolare impegno da Roche. “Il nostro obiettivo – ci tiene a precisare Maurizio De Cicco presidente e amministratore delegato – è favorire un impegno appropriato dei farmaci. Coscienti che la sostenibilità del sistema sia anche una nostra responsabilità. Da 120 anni ci impegniamo con coraggio nel mettere a disposizione dei pazienti le migliori cure possibili. E diffondiamo conoscenze scientifiche e gestionali che possano ottimizzare i processi sanitari. Siamo fieri di sostenere questa iniziativa. In quanto dimostra come la sinergia tra pubblico e privato possa portare benefici importanti all’intero Servizio sanitario nazionale. Oltre che a livello locale”. L’evento di Napoli rientra in ciclo di eventi nell’ambito del progetto “Effi- Sciency Lab: nuovi approcci gestionali e organizzativi in onco-ematologia” promosso da Roche. Prossimo appuntamento lunedì 11 giugno a Bari.

