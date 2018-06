Integratori alimentari, i cinesi di Tiens arrivano in Italia

Un'altra azienda del celeste impero ha aperto una sua sede a Milano. La società, fondata dal magnate Li Jinyuan, opera nel settore delle biotecnologie, della salute e della finanza e ha inaugurato il 31 maggio 2018 il proprio headquarter nel capoluogo meneghino. A guidare la filiale italiana sarà Antonio Albano (in foto)

I cinesi di Tiens arrivano in Italia. Un’altra azienda del celeste impero ha aperto una sua sede di rappresentanza a Milano. Tiens, fondata dal magnate Li Jinyuan opera nel settore delle biotecnologie, della salute e della finanza e ha inaugurato il 31 maggio 2018 il proprio headquarter nel capoluogo meneghino. Inizia così a lavorare nel mercato degli integratori alimentari e degli apparecchi per il benessere.

Il mercato degli integratori

Guidata dal General manager Antonio Albano (in foto), Tiens Italia nasce con l’obiettivo di sfruttare al meglio tutte le potenzialità del mercato degli integratori. Oggi il settore, infatti, vale quasi 3,2 miliardi di euro e ha registrato nel 2017 una crescita del 7,3% rispetto all’anno precedente.

Il gruppo

Il gruppo Tiens, fondato nel 1995 da Li Jinyuan a Tianjin in Cina, ha iniziato il suo sviluppo nel mercato internazionale nel 1997. Oggi Tiens è una multinazionale che integra capitale industriale, capitale d’impresa e capitale finanziario. Il suo business copre i settori della biotecnologia, della gestione della salute, l’industria alberghiera e del turismo. Per finire all’istruzione e la formazione, l’e-commerce e gli investimenti finanziari. Con la sua attività che raggiunge oltre 190 paesi, il Gruppo Tiens ha oggi diecimila dipendenti e filiali in 110 paesi. Il giro d’affari, nella sola divisione integratori alimentari B2C attraverso vendita diretta, nel 2017 è stato di 700 milioni di euro.

Tiens Italia

In Italia Tiens concentrerà il proprio business nell’ambito degli integratori alimentari, dei prodotti per la gestione del peso e degli apparecchi per il benessere e la cura della persona. L’obiettivo è il raggiungimento di sette milioni di euro di fatturato entro il 2020 e il reclutamento di mille addetti alla vendita entro il primo anno. I canali di vendita sono diversi. Dal B2C con la vendita diretta si passa al B2B puntando sul retail (farmacie, erboristerie) fino ad arrivare al marketplace. In Europa, per esempio, è in corso un accordo commerciale con Amazon. In Cina, invece, questo tipo di contratto riguarda l’altra grande del mercato online, Alibaba. Sempre in Cina, l’azienda è sponsor della Camera di commercio italiana nel Paese.

Federsalus

L’intenzione è quella, infine, di entrare nell’Associazione nazionale aziende prodotti salutistici. Con Federsalus il gigante cinese entrerebbe di peso nel mercato italiano. Allo stato attuale, però, il progetto è in fase di valutazione.