Alnylam, nuovi ruoli per Claudia Cravesana e Domenico Guajana

L'azienda vede cambiare due posizioni nel medicale e nel commerciale. La prima ha avuto già esperienze in Biogen, Roche e Alexion Pharma. Il secondo in Gsk, Boehringer Ingelheim e Grifols

Due nuovi ruoli in Alnylam per Claudia Cravesana e Domenico Guajana. A cambiare sono due posizioni di due importanti settori dell’azienda. Quello medicale e quello commerciale.

Claudia Cravesana, nuova country medical lead

Claudia Cravesana (in foto) è responsabile medical affairs dell’area amiloidosi da transitiretina (hATTR). Laureata in Medicina e chirurgia a Pavia, Cravesana è arrivata in Alnylam dopo un percorso professionale di circa dieci anni nel mondo farmaceutico in diverse realtà e aree terapeutiche. Ha iniziato in Biogen e successivamente in Roche. Arriva nel 2013 in Alexion Pharma dove assume la responsabilità medica nella nascente area delle malattie metaboliche. L’esperienza maturata nell’ambito delle malattie rare, porta Claudia Cravesana al ruolo di country medical lead in Alnylam.

Domenico Guajana è il nuovo country commercial lead

Domenico Guajana, è commercial lead dell’area Amiloidosi da transitiretina (hATTR). Laureato in Chimica e tecnologia farmaceutiche ha conseguito l’Mba al Politecnico di Milano. Entra in Alnylam dopo aver avuto esperienze in Italia e all’estero con responsabilità diverse nelle divisioni marketing, sales e market access in GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim e Grifols.

Per il suo focus sui farmaci orfani, Domenico Guajana assume il ruolo di country commercial lead in Alnylam.