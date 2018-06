Discrezione, disintermediazione, regolamentazione: le parole chiave dell’e-commerce in healthcare 

Nell’ambito del Netcomm Forum 2018 appena concluso a Milano si è tenuto un workshop specificatamente dedicato al comparto health. Si è parlato di nuove tendenze digitali in un settore sempre più effervescente

di Giulio Zuanetti

L’e-commerce nell’healthcare ha dei capisaldi specifici. Discrezione, disintermediazione, regolamentazione e comunicazione. Sono queste le parole chiave a cui bisogna fare riferimento. Nell’ambito del Netcomm Forum 2018 appena concluso a Milano si è tenuto un workshop specificatamente dedicato al comparto health, e moderato da Victor Savevski, chief digital officer di Humanitas (In foto a sinistra. Verso destra, Roberto Liscia, presidente Netcomm. Massimiliano Pepe, It manager di Medtronic. Claudio Cipriani, customer engagement director Msd Italia. Silvana Verna, digital & e-commerce country manager di Nestlè health sciences. Francesco Zaccariello, ceo di efarma.com. Umberto Gallo, ceo farmacialoreto.it e Valerio Perego, responsabile farma largo consumo e distribuzione di Facebook).

Discrezione

Discrezione è la parola chiave sottolineata da Massimiliano Pepe, It manager di Medtronic. Pepe ha parlato di una vera e propria rivoluzione copernicana. Cita all’interno della visione di value-based healthcare propria di Medtronic, un paio di esempi nel diabete in cui soluzioni innovative possono consentire appunto una gestione non solo efficace, ma anche molto discreta della malattia.

Disintermediazione

Claudio Cipriani, customer engagement director di Msd, viene da importanti esperienze in altri settori digital quali il settore bancario e ha invece sottolineato un aspetto importante. In un contesto di business molto diverso, si sta assistendo anche nel settore healthcare a una disintermediazione come quella già vista in altri settori. Questa potrà portare anche a una business disruption che le aziende healthcare dovranno necessariamente anticipare e accompagnare nel loro sviluppo per continuare ad essere leader di settore.

Un cambio di business model ben discusso anche da Silvana Verna, digital & e-commerce country manager di Nestlè health sciences. Questa è un’azienda da una parte impegnata in settori molto specialistici del campo della nutrizione dove i pazienti hanno necessità di informazioni molto dettagliate e specifiche per la loro patologia. E dall’altra in un campo come quello degli integratori alimentari dove inevitabilmente la necessità di un’informazione semplice ma rigorosa è necessaria per contrastare il proliferare di offerte non sempre della qualità necessaria.

In questo senso, Facebook si è rivelato un veicolo estremamente potente nel consentire un dialogo ed una interazione diretta tra Nestlé health science e i consumatori. Questo non deve però intaccare la sinergia con le farmacie. Nell’ambito della loro espansione online hanno sempre più necessità di contenuti di grande livello sia scientifico che comunicazionale con i propri clienti.

La comunicazione online e gli anziani digitali

E proprio di comunicazione hanno parlato due veri e propri pionieri delle farmacie online in Italia. Francesco Zaccariello, di efarma.com e Umberto Gallo di farmacialoreto.it. Entrambi hanno sottolineato l’altissimo potenziale di crescita del mercato. Ad oggi solo 650 sono le farmacie autorizzate per la vendita online di cui solo il 10% ha un fatturato significativo.

Tuttavia, i loro siti gestiscono volumi di traffico molto significativi per il settore healthcare. Ma soprattutto mettono in luce la crescente importanza dei cosiddetti anziani digitali. Ossia consumatori over 60-65 anni di healthcare che hanno acquisito sorprendente familiarità con internet e navigano in modo estremamente attivo alla ricerca delle informazioni più aggiornate. Unico neo rimane quello della transazione. Il radicato scetticismo nei confronti di sistemi di pagamento “innovativi” fa si che in una percentuale ancora significativa il pagamento avvenga addirittura per contrassegno. Un sistema di pagamento sicuramente antiquato e inefficiente ma ancora utilizzato da una larga parte della popolazione.

Regolamentazione

Gallo ha inoltre rimarcato l’importanza per il loro sito di creare un private label di prodotti. Cita numeri che indicano per la loro vetrina online circa 150 mila articoli con “solo” 60 articoli di private label ma che contribuiscono in modo molto significativo al fatturato. Zaccariello, invece, ha toccato le problematiche relative alla regolamentazione. Questa impone che i farmaci e gli integratori debbano comunque partire dalle sedi certificate dal ministero che spesso consistono con le stesse parafarmacie o farmacie e che quindi la logistica è un elemento comunque complesso nella gestione degli ordini.

Di normativa, ma da un punto di vista diverso ha infine parlato Valerio Perego, responsabile farma largo consumo e distribuzione di Facebook. Perego ha affrontato il tema di come il più importante social network mondiale possa fare davvero la differenza. Sia dal punto di vista del consumatore che da quello del professionista. L’esperto ha ricordato come un italiano su due è presente su Facebook e un italiano su quattro sia su Instagram. Poi ha indicato i benefici dell’approccio proattivo del Ministero della Salute. In particolare nella gestione normativa dell’advertising sui social network, che ha consentito una crescita esponenziale ma ben regolamentata della pubblicità, che consente ottimi ritorni di investimento alle aziende del settore.

A questo proposito si osserva anche la crescente importanza del linguaggio che crea rilevanza. Nonché il grosso lavoro che si deve ancora fare sui parametri di misurazione dell’impatto, sottolineando come non necessariamente indici importanti a livello digital “clickthrough rate etc” siano necessariamente quelli più importanti da un punto di vista business. Molto lavoro c’è ancora da fare in questo senso. È indubbiamente una fase di grande entusiasmo del digital in healthcare. Ne vedremo l’evoluzione all’interno degli Aboutpharma Digital Awards 2018, la cui edizione quest’anno verrà ufficialmente lanciata nei prossimi giorni.