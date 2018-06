Cercando il Sacro Graal: diagnosticare i tumori con la biopsia liquida

Gli ultimi anni hanno visto un exploit di studi e progressi sulle indagini diagnostiche in oncologia, che potrebbero avere indubbi vantaggi sociali ed economici. Tra le applicazioni (ancora poche) in clinica e la corsa a sviluppare un test universale per l’individuazione precoce della patologia, qualcosa inizia a muoversi con importanti traguardi raggiunti anche in Italia. Dal numero 156 di AboutPharma and medical devices

Tra realtà e ricerca (e speranza). È la prima distinzione da fare parlando di biopsia liquida, innovativa tecnica che permette di analizzare il materiale di origine tumorale (cellule e Dna libero) circolante nei fluidi corporei, per raccogliere più informazioni possibili sul tumore. Negli ultimi cinque anni si è avuto un exploit di studi e progressi con l’obiettivo di giungere a metodi per diagnosi precoci e non invasive o per monitorare un tumore in fase avanzata, diagnosticato in precedenza (e questa è la realtà, per giunta limitata in Italia al solo tumore del polmone).

“Per biopsia liquida oggi intendiamo prevalentemente un test basato sul prelievo del sangue del paziente con lo scopo di analizzare sia le cellule tumorali circolanti, sia il Dna libero circolante nel sangue del soggetto in esame”, spiega Giulia Siravegna ricercatrice presso il Laboratorio di oncologia molecolare del Candiolo cancer institute (Torino) e collaboratrice di Alberto Bardelli, direttore del laboratorio e pioniere negli studi sulla biopsia liquida (iniziati nel 2009). Per inciso, primo italiano nella storia, Bardelli ha ricevuto lo scorso anno a Madrid il prestigioso premio per la Ricerca traslazionale della Società europea di oncologia medica (Esmo).

Chiarisce la dottoressa Siravegna: “Noi ci occupiamo di Dna tumorale circolante, che viene rilasciato dalle cellule tumorali in maniera attiva o passiva, presumibilmente in seguito a morte cellulare. Sul Dna poi svolgiamo una serie di analisi genomiche che ci permettono di identificare diverse alterazioni molecolari come mutazioni puntiformi, piccole delezioni di inserzioni, variazioni del numero delle copie, che forniscono informazioni sulla biologia del tumore. Possono essere sfruttati anche altri fluidi come saliva, urina e liquido cerebro spinale, che danno però indicazioni specifiche per quel particolare distretto (es. cavo orale, apparato urinario, cervello etc.) mentre il sangue passando in tutti i distretti dell’organismo riassume meglio la patologia nel suo insieme”.

Il famigerato Cancerseek

Andiamo per ordine, partendo dalla ricerca e in particolare da una delle più recenti che ha fatto molto parlare di sé. Chi non vorrebbe avere a disposizione un test universale in grado di diagnosticare un tumore in fase precoce con un semplice esame del sangue? Non è esattamente quello a cui sono arrivati i ricercatori guidati da Nickolas Papadopoulos, della Johns Hopkins University di Baltimora con un lavoro pubblicato su Science a fine febbraio (Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test), ma ci sono andati molto vicini. O per lo meno sembrano aver aperto una strada verso questa possibilità. Cancerseek, questo il nome del test, è infatti in grado di individuare, con un buon grado di attendibilità, otto tipi diversi di tumore tra i più comuni in differenti stadi. La prima (e principale) novità dell’esame è di aver unito alla consueta analisi delle mutazioni del Dna libero circolante anche l’analisi di alcune proteine. “Cancerseek per la prima volta combina l’analisi di mutioni su Dna – e in particolare sedici hotspot mutazionali – con l’esame di otto proteine: biomarker sierici di alcuni tipi di tumori già normalmente usati nella pratica clinica”, precisa Siravegna. “Il vantaggio è di poter raggiungere una sensibilità più elevata e soprattutto di poter identificare più tumori contemporaneamente. Tumori per i quali oggi non esiste un metodo di diagnosi non invasivo, come ad esempio l’ovaio”.

Lo studio

Cancerseek è stato testato su 1005 pazienti con tumori non metastatici e clinicamente rilevati dell’ovaio, fegato, stomaco, pancreas, esofago, colon-retto, polmone e mammella di stadio I (20% dei pazienti), II (49%) e III (31%) secondo la classificazione dell’American joint commission on cancer (Ajcc). Il gruppo di controllo comprendeva 812 individui senza storia nota di cancro, displasia di alto grado, malattia autoimmune o malattia renale cronica. Il test è risultato positivo in media per il 70% dei casi con un picco del 98% nel tumore ovarico e del 33% nei tumori della mammella (differenza dovuta per lo più alla poca propensione di alcuni tumori nel liberare Dna, generando così falsi positivi o negativi per scarsità di materiale).

Inoltre la sensibilità mediana è stata del 73% per lo stadio più comune di tipo II, del 78% per i tumori in stadio III e notevolmente inferiore (43%) per i tumori in stadio I. La sensibilità per i tumori più precoci (stadio I) si è rivelata più alta per il cancro del fegato (100%) e più bassa per il cancro esofageo (20%). “Abbiamo combinato biomarcatori proteici con biomarcatori genetici per aumentare la sensibilità senza ridurre in modo sostanziale la specificità” scrivono gli autori del lavoro. “Altri biomarcatori del cancro – come metaboliti, trascritti di mRna, miRna o sequenze di Dna metilato – potrebbero essere ugualmente combinati per aumentare la sensibilità e la localizzazione del sito del cancro”.

La specificità è stata del 99% con solo sette pazienti sani nel gruppo di controllo che sono risultati positivi. “Non possiamo essere certi che i falsi positivi tra la coorte sana non abbiano in realtà un cancro ancora non individuato – continuano gli autori – ma classificandoli come tali abbiamo fornito l’approccio più conservativo alla classificazione e interpretazione dei dati”.

La combinazione con le proteine inoltre dovrebbe consentire al test di localizzare l’organo di origine del tumore. In effetti Cancerseek vi è riuscito per un piccolo numero di siti anatomici in una mediana dell’83% dei pazienti. L’accuratezza della predizione è stata diversa a seconda del tipo di tumore: maggiore per il colon-retto e più basso per il polmone. “Hanno preso in esame le proteine circolanti, perché alcuni tumori di organi anche diversi hanno un profilo mutazione simile, a volte” spiega Diego Cortinovis, oncologo e direttore della Lung Unit presso l’Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza. “Per esempio la mutazione Kras si può trovare nel tumore al colon quanto in quello del polmone. È indice di un focolaio neoplastico da qualche parte nell’organismo, ma non permette di individuare l’organo di partenza. La proteomica invece consente di farlo grazie alle proteine prodotte da alcune cellule tumorali più organo-specifiche. Si tratta però ancora di ricerca, siamo ben lontani dalla realtà”.

I limiti dalla tecnologia

Oggi è ancora difficile immaginare l’utilizzo della biopsia liquida a fini diagnostici. La sua applicazione è confinata principalmente al monitoraggio durante il trattamento e a quando il paziente è in progressione. “Se il paziente è metastatico e ha una massa tumorale sufficientemente estesa, quasi sicuramente si riuscirà a identificare nel sangue una quantità di Dna tumorale sufficiente per rendere l’analisi affidabile” afferma Siravegna. “In caso di tumori in stadi precoci, invece, è più complicato. Più che altro per un problema di limitata sensibilità che le tecnologie attuali non ci permettono di raggiungere. Lo screening della popolazione sana richiede un livello di sensibilità e specificità che ancora il test non ha. È quello che si è provato a raggiungere con Cancerseek, riuscendo a identificare con successo anche pazienti con tumore al secondo stadio: ovviamente con una percentuale di successo inferiore rispetto ai pazienti con tumore metastatico”. Le maggiori difficoltà dunque sono legate alla quantità di Dna che si riesce a isolare dal sangue dei pazienti. “Ci sono pazienti con cancro al colon retto – cita Siravegna – che non presentano metastasi al fegato ma magari a livello delle ossa. Quando le metastasi sono presenti in organi non particolarmente vascolarizzati, non è detto che il Dna sia riversato nella circoazione sanguigna in quantità sufficiente da essere rilevato”.

Sensibilità e accuratezza ma anche nuovi biomarcatori sono i parametri su cui i ricercatori stanno attualmente lavorando per rendere il test più efficace. “La specificità invece è già molto alta di per sé perché si ricercano alterazioni che sono esclusive del tumore”, afferma Cortinovis. “La ricerca ora sta valutando una serie di pannelli genici (come quelli di Cancerseek), in diversi frangenti utilizzando tecniche di Next generation sequencing (Ngs). Oggi vengono usate sul tessuto, ma la stessa metodica può essere applicata anche sul Dna tumorale circolante. Il progresso sta portando verso tecniche sempre più sensibili in grado di valutare anche pochissimi picogrammi di Dna in maniera estensiva. Ma dobbiamo sviluppare test con una sensibilità ancora più elevata che riesca a replicare anche una sola copia di Dna circolante ed eseguire una serie di sequenziamenti paralleli per poter identificare un’eventuale mutazione”.

La realtà: le applicazioni attuali

Tornando alla realtà, oggi la biopsia liquida viene utilizzata solo nei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule con lo scopo di valutare in maniera non invasiva la presenza di una mutazione di resistenza, analizzando il Dna tumorale circolante. Non si sostituisce alla biopsia tissutale eseguita sul tumore, necessaria sempre e comunque per la diagnosi, ma ne è complementare per identificare marcatori prognostici o predittivi. “Serve per rintracciare la presenza di Dna eventualmente alterato recante una mutazione genica di interesse” aggiunge Cortinovis. “Viene adottata – anche secondo le linee guida – per lo più per la ricerca di una mutazione di resistenza e sensibilità del gene Egfr nelle persone affette da tumore polmonare non a piccole cellule che hanno già avuto una diagnosi di tumore positivo per Egfr. Sono pazienti che vanno incontro a una progressione nonostante abbiano già ricevuto un farmaco target cioè a bersaglio biomolecolare. Attualmente, lo sviluppo è questo e funziona bene: per questo dobbiamo attrezzarci per fare in modo che diventi una routine all’interno della sanità italiana. E non è così scontato. Poi i potenziali sviluppi on going riguardano altre mutazioni nel soggetto avanzato; mutazioni nella fase precoce addirittura preclinica; monitoraggio delle recidive di malattia in chi è stato operato radicalmente di un tumore”.

I vantaggi

Quasi scontato dire che la biopsia liquida presenti diversi vantaggi rispetto alla tissutale. Prima di tutto è una procedura più rapida e molto meno invasiva, senza complicanze. A differenza della tradizionale che non sempre può essere eseguita su tutti i pazienti. Soprattutto se riferita a soggetti con tumori in fase avanzata, la cui condizione di salute può essere già compromessa. Inoltre la biopsia liquida ha il vantaggio di poter essere ripetuta periodicamente. Il che è particolarmente utile per monitorare il tumore, soprattutto sapendo che le sue caratteristiche molecolari possono modificarsi nel tempo, anche in seguito all’instaurarsi di resistenza farmacologica, per cui un trattamento efficace a un certo punto può non avere più effetto. Un grosso vantaggio, dunque, per il clinico che deve scegliere la terapia più appropriata. “Attenzione a cosa s’intende per monitoraggio però – ammonisce Cortinovis – perché da linee guida il test si fa solo nel momento della progressione clinica. Che viene confermata dall’oncologo medico in seguito a una tac, perché le condizioni cliniche peggiorano o per altri motivi. A quel punto si può decidere di eseguire il test per valutare se nel sangue è presente una mutazione di resistenza. La biopsia liquida non va ripetuta in maniera intervallata, attraverso un algoritmo ipotetico, se non c’è ipotesi di progressione”.

L’impatto economico

Positivo a lungo andare sarà anche l’impatto economico. Perché dare farmaci più appropriati e innovativi significa anche selezionare bene il target, evitare effetti collaterali gravi, ricoveri, complicanze etc. per i pazienti; e uno spreco di denaro per il Servizio sanitario nazionale. Questo nel lungo termine. A breve invece potrebbe verificarsi un aumento dei costi, per il semplice fatto che più persone potranno beneficiare delle terapie innovative. Cortinovis infatti spiega che la biopsia liquida, per i vantaggi già visti, “offre la possibilità di eseguire su più pazienti affetti da tumore un’analisi biomolecolare che ha un suo costo”. “A fronte della quale – continua il clinico – prima di tutto ci potrebbe essere la necessità di fare comunque una biopsia tissutale. E in secondo luogo, di conseguenza, si andrebbe anche ad aumentare l’impiego di farmaci mirati. Il che forse porterebbe a un aumento della spesa spicciola perché potremmo trattare più persone. Ma tra qualche anno, al netto di tutto, si avrà una riduzione dei costi perché si potrà dare al paziente i farmaci giusti e per più tempo. Il soggetto avrà meno effetti collaterali, più garanzia di attività della terapia e si eviterà di fare cambi terapeutici sulla base di terapie inefficaci”.

È solo l’inizio

Per ora le applicazioni della metodica sono tutte qui. C’è però un grande fermento della ricerca scientifica. Secondo l’oncologo del San Gerardo il prossimo passo sarà estendere la tecnica a tanti altri tipi di tumore per il monitoraggio non solo di mutazioni di resistenza ma anche di sensibilità e di altri geni come Braf, Alk, Ros1 e così via. Lo sviluppo insomma sembra essere enorme. Siravegna per esempio spiega che seno, ovaio, pancreas e melanoma sono le aree dove ci si è concentrati di più con la ricerca, ma soprattutto il tumore del colon-retto, area di studio del team di Candiolo, potrebbe essere uno dei prossimi sbocchi clinici. “Nell’ambito delle sperimentazioni cliniche stiamo già utilizzando la biopsia liquida, con cadenza quindicinale, per monitorare i pazienti con cancro al colon metastatico” spiega Alberto Bardelli. “Oggi per valutare se un tumore è in progressione si effettua la tac, che però ci dice solo che il tumore si ingrandisce e non il perché. La biopsia liquida, invece ci fa capire quale tipo di resistenza si sta sviuppando al farmaco utilizzato e questo per il cancro al colon èfondamentale, poiché per quattro pazienti su dieci, con un certo tipo di resistenza, è possibile optare per farmaci alternativi. Così abbiamo la possibilità di identificare la terapia più appropriata successivamente, evitando l’irradiazione della tac”.

“Proprio da noi per la prima volta in Italia è partita una sperimentazione clinica che prevede la biopsia liquida come metodo di intervento per selezionare i pazienti che possono o meno essere arruolati nel trial clinico” continua Siravegna. “Lo studio Kronos deriva dall’applicazione di una nostra scoperta del 2015 pubblicata su Nature medicine (Clonal evolution and resistance to Egfr blockade in the blood of colorectal cancer patients, ndr), che prevede il trattamento di pazienti affetti da cancro del colon-retto metastatico con farmaci a bersaglio molecolare. Le tempistiche delle terapie per la prima volta sono state decise sulla base della biopsia liquida e non distale, a seconda delle mutazioni genetiche riscontrate nei diversi pazienti. Un enorme passo avanti”.

La ricerca italiana

L’Italia dunque sembra essere piuttosto all’avanguardia per gli studi sulla biopsia liquida, con diverse eccellenze – come Candiolo appunto, uno dei pochi centri ad aver sviluppato l’approccio da diversi anni – impegnate nel campo. Secondo Siravegna l’Italia è addirittura al pari degli Stati Uniti, “con un limite dovuto alle difficoltà di traslare la tecnica nella pratica clinica. Più che altro per motivi legati a una burocrazia un po’ più severa”.

I microRna dell’istituto Mario Negri

L’Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano per esempio, lo scorso anno ha coordinato uno studio finanziato dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), pubblicato su Cancer Letter, che ha consentito di identificare microRna (miRna) nel siero delle pazienti affette da tumore epiteliale maligno dell’ovaio, come una sorta di “firma molecolare”. “Non sappiamo ancora se la ricerca avrà applicazione in clinica – spiega Maurizio D’Incalci, capo dipartimento di Oncologia dell’Istituto Mario Negri – per ora sappiamo che esistono microRna (piccole molecole che regolano l’espressione di molti geni: sono un meccanismo di regolazione epigenetica) che sono importanti per capire la natura di un certo tipo di tumore. Nel lavoro abbiamo comparato campioni di sangue di pazienti con tumore all’ovaio con quelli di pazienti sani e simili per caratteristiche, per cercare biomarcatori. Potrebbero avere un significato diagnostico, ma ancora non lo sappiamo con certezza e dobbiamo procedere con cautela. Il prossimo passo è aggregare un numero sufficiente di centri per verificare la validità di questi biomarcatori. Stiamo lavorando anche sull’utilizzo della biopsia liquida per monitorare la malattia attraverso la detrminazione del Dna tumorale circolante e verificare se la terapia sta funzionando, attraverso la misura della p53 mutata sempre presente nel carcinoma dell’ovaio sieroso ad alto grado. Infine un’altra strategia su cui stiamo puntando sono le terapie sequenziali in caso di recidive del tumore all’ovaio, che pensiamo possano prolungare la sopravvivenza delle pazienti e che potranno essere guidati in futuro dalle informazioni molecolari ottenute con la biopsia liquida”.

Le vescicole dell’Istituto superiore di sanità

L’Istituto superiore di sanità (Iss) invece ha messo a punto una biopsia liquida per analizzare le vescicole rilasciate nel sangue dai tumori, che trasportano le aberrazioni molecolari del tessuto tumorale di origine. L’approccio è stato sperimentato su pazienti affetti da tumore alla prostata in uno studio pubblicato su Oncogene, e su pazienti colpiti da cancro al polmone e al colon (studi in corso di pubblicazione). “I dati hanno evidenziato un nuovo metodo di monitoraggio attraverso le vescicole nel sangue del paziente – spiega Désirée Bonci, ricercatrice presso il dipartimento di Ematologia, oncologia e medicina molecolare dell’Iss – e identificato nuovi biomarcatori di progressione e trattamento con nuovi farmaci, come per esempio inibitori del gene c-Met, oggi già approvati per altri tumori. Attualmente stiamo lavorando alla messa a punto di un meccanismo di analisi rapida da trasferire facilmente all’applicazione clinica”. “Questo tipo di biopsia liquida – ha aggiunto Ruggero De Maria, professore ordinario di patologia generale all’Università Cattolica altro coordinatore dello studio – ci permetterà di avere una diagnosi sempre più precoce e certa di tumore. Inoltre, adeguatamente sviluppata, fornirà un metodo non-invasivo per monitorare il tumore fin dall’esordio, per individuare tempestivamente le recidive e l’insorgenza di resistenza alle terapie”.

I marcatori morfologici dell’Isasi-Cnr di Pozzuoli

L’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche (Isasi-Cnr) di Pozzuoli (Napoli) ha intrapreso invece tutt’altra strada andando a ricercare dei nuovi e innovativi biomarcatori morfologici e meccanici. Di recente l’Isasi-Cnr ha infatti messo a punto una nuova tecnica per identificare cellule estranee circolanti all’interno del flusso sanguigno (testata anche sulle cellule tumorali e pubblicata su Lab on a chip). “A Pozzuoli stiamo lavorando su una tecnologia alternativa – spiega Pietro Ferraro, direttore di Isasi-Cnr – stiamo provando a sviluppare microscopi compatti per individuare marcatori basati sulla forma della cellula. Siamo stati i primi a fare una tomografia di cellule che scorrono all’interno di un canale così come avviene nei vasi sanguigni. A partire dalle informazioni ottenute con questa tecnica contiamo di trovare un biomarcatore completamente diverso basato sulla forma tridimensionale della cellula. Se fossimo in grado di analizzare ogni singola cellula di un campione di sangue, distinguendo le sane dalle malate proprio grazie a parametri morfologici, avremmo fatto bingo. E riteniamo che sia possibile. Grazie alla tomografia con laser di ogni singola cellula possiamo vederne forma e volume, ma anche la struttura interna. C’è poi un altro biomarcatore di tipo meccanico su cui stiamo lavorando in collaborazione con l’Università Federico II. Basandoci su questi due marcatori magari incrociati in futuro potremmo sapere se in un campione di sangue si trovano cellule tumorali. E poi eseguire un’analisi genetica per avere più informazioni. Per ora siamo ancora nella fase di sviluppo tecnologico”.

Il Sacro Graal

Mettere a punto una biopsia liquida in grado di diagnosticare precocemente qualsiasi tipo di tumore è davvero il Sacro Graal che inseguono tutti gli oncologi. Per questo negli Stati Uniti è nata una startup – Grail appunto, spinoff di Illumina – finanziata da una lista non indifferente di investitori come Bill Gates e Jeff Bezos, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Merck, per raggiungere l’obiettivo. L’anno scorso Grail aveva annunciato un ambizioso progetto, con l’intenzione di voler testare il proprio test di diagnosi precoce su dieci mila persone, con e senza cancro. Vedremo chi arriva primo.