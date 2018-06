Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla Cnbc la compagnia di Jeff Bezos avrebbe al suo interno un team creato per condurre ricerca sul cancro e altri progetti segreti su cartelle cliniche e consegne di merci. A guidare il laboratorio sarebbe Babak Parviz, ex di Google e creatore dei Google Glass

Grand Challenge. Si chiama così il laboratorio segreto di Amazon che fa ricerca sul cancro. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato creato per condurre ricerca sul cancro e altri progetti segreti su cartelle cliniche e consegne di merci. Lo riferisce la Cnbc, che cita una persona a conoscenza dei fatti. Il gruppo, chiamato anche “1492” e “Amazon X”, è nato nel 2014 e oggi conta una cinquantina di dipendenti. A guidare il laboratorio sarebbe Babak Parviz, ex di Google e creatore dei Google Glass. All’interno del team anche ex ingegneri di Google X e fondatori di varie start-up della salute.

Estendere gli orizzonti

Simile al laboratorio di ricerca sperimentale di Alphabet, X (ex Google X), Grand Challenge è un gruppo di ricerca creato per esplorare nuove ambiziose iniziative. Che potrebbero estendere ulteriormente le attività di Amazon, come ha riferito una fonte a conoscenza dei fatti che ha chiesto di restare anonima perché si tratta di un lavoro confidenziale. Sempre secondo l’indiscrezione, alcuni membri del team sono stati scelti attraverso una competizione interna denominata “Think Big”, che si svolge ogni anno e chiama i dipendenti di Amazon a scovare nuove opportunità per l’azienda.

La collaborazione con il centro Fred Hutchinson

Un’importante area di interesse per il Grand Challenge è quella di medicina e salute. Un progetto in particolare riguarda la ricerca sul cancro. Parviz e il suo team – sempre secondo quanto riferito da una persona a conoscenza dell’impresa – starebbero lavorando con il Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. L’obiettivo è provare ad applicare l’apprendimento automatico per la prevenzione e la cura dei tumori. Un rappresentante del Fred Hutch ha riferito alla Cnbc che il centro medico ha diversi progetti in corso con alcuni “vicini tech”, tra cui Microsoft, Amazon e Tableau Software. “Considerando che siamo ancora all’inizio, non abbiamo progetti specifici di Amazon Web Services da visualizzare in anteprima. Si spera però, di averli entro la fine dell’anno”, ha affermato il portavoce.

Un progetto per le assicurazioni sanitarie

Grand Challenge sta inoltre collaborando con Aws. Il progetto, internamente denominato Hera, prevede l’acquisizione di dati non strutturati da cartelle cliniche elettroniche per identificare un codice errato o la diagnosi errata di un paziente. La tecnologia acquisisce i dati dei pazienti che un medico può perdere e può contribuire a rimuovere le inesattezze per gli assicuratori nel valutare il rischio di una popolazione. Il progetto, in fase di sviluppo da tre anni, inizia a essere presentato anche alle compagnie d’assicurazione sanitaria, secondo due persone informate dei fatti.

L’ultimo miglio

Ma il lavoro di Grand Challenge non è limitato all’assistenza sanitaria. Secondo i documenti interni visti da Cnbc infatti, il team sarebbe strategicamente coinvolto anche con il progetto di consegna dell’ultimo miglio di Amazon. Programma che mira a perfezionare il processo di consegna dei pacchi di Amazon, esplorando nuovi modi per raggiungere i consumatori. Esempi recenti includono il lancio di un servizio che consente di lasciare i pacchetti all’interno della casa e un altro nel bagagliaio di un’auto.