Presentati all’Asco nuovi dati sulla biopsia liquida di Grail

Presentati al Congresso di Chicago i dati del test in fase di validazione dalla società Grail, finanziata tra gli altri da Gates e Bezos. I primi risulti su un campione di oltre 1600 persone sono incoraggianti ma per il momento non sufficienti. E serve cautela

È il “Sacro Graal” che oncologi, ricercatori e aziende bramano ormai da tempo. Un test di screening in grado di di rilevare tracce di tumori in fase iniziale nel sangue. Tra chi lo insegue anche Grail, uno spinoff di Illumina finanziata da una lista non indifferente di investitori tra cui Bill Gates e Jeff Bezos. I dati del progetto Ccga (Circulating cell-free Genome Atlas) atto a verificare la validità della biopsia liquida di Grail sono stati presentati durante il congresso annuale dell’Asco (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago.

La biopsia liquida di Grail

In questo caso la biopsia liquida si basava sulla ricerca di Dna libero (rilasciato dai tumori) circolante nel sangue. E ha dato buoni risultati per il tumore all’ovaio e del pancreas, come riporta il The Guardian, sebbene il numero di casi rilevati fosse piccolo. Per esempio il test ha rilevato il carcinoma ovarico con un’accuratezza del 90%, anche se sono stati identificati solo dieci tumori dell’ovaio in totale.

Il Sacro Graal

“È potenzialmente il Sacro Graal della ricerca sul cancro, per identificare tumori difficili da curare in una fase precoce, quando sono più facili da aggredire”, ha spiegato Eric Klein, autore principale della ricerca del Taussig Cancer Institute di Cleveland Clinic. “La nostra speranza è che possa, un giorno, salvare molte vite”.

Lo studio della biopsia liquida di Grail

Sono stati sequenziati i campioni di sangue di 1627 partecipanti con 20 tipi di cancro in tutte le fasi. Di questi 878 avevano una nuova diagnosi di tumore e 749 controlli che al momento dell’arruolamento non avevano ricevuto una diagnosi di tumore. Il test è stato in grado di rilevare tracce genetiche della malattia con “tassi di identificazione compresi tra il 56% e l’80% nelle fasi iniziali in pazienti con neoplasie ad alto tasso di mortalità, come i tumori a colon-retto, esofago, testa-collo, fegato, ovaio, pancreas, seno, linfoma e mieloma multiplo” come riporta FierceBiotech.

La diagnosi del tumore del pancreas, ovaio, fegato e colecisti, è stata fatta correttamente in almeno quattro pazienti su cinque. La biopsia liquida ha rilevato linfoma e mieloma con una precisione leggermente inferiore, al 77% e 73%, e il tumore del colonretto in due pazienti su tre. Il cancro del polmone è stato rilevato nel 59% dei pazienti, quello della testa e del collo nel 56% dei pazienti. È stato inoltre rilevato un forte segnale biologico per il cancro del polmone, principale causa di morte per cancro a livello globale.

Il tumore polmonare

I campioni prelevati da pazienti con carcinoma polmonare sono stati valutati utilizzando tre dei saggi prototipo di sequenziamento del genoma dell’azienda. Con una specificità del 98%, i tassi di rilevamento variavano dal 38% al 51% nei partecipanti con carcinoma polmonare in stadio iniziale, dimostrando un supporto iniziale del progetto. “Sono dati iniziali eccitanti perché indicano che è possibile rilevare il tumore del polmone attraverso il Dna circolante nel sangue nelle fasi precoci, quando i tassi di sopravvivenza possono essere più alti”, ha affermato Geoffrey Oxnard, professore associato di medicina presso Dana-Farber Cancer Institute e Harvard Medical School, che hanno discusso i risultati dello studio. Mentre il tasso di sopravvivenza a cinque anni per il cancro del polmone allo stadio iniziale è del 56%, solo il 16% dei tumori polmonari viene diagnosticato in quel momento.

I prossimi passi della biopsia liquida di Grail

Lo studio longitudinale Ccga durerà cinque anni e prevede arruolare più di 15 mila partecipanti in 142 siti negli Stati Uniti e in Canada. Circa il 70% dei partecipanti dovrà avere una nuova diagnosi di cancro o dovrà essere ancora in trattamento al momento dell’arruolamento. Il gruppo di partecipanti senza tumore, include individui con condizioni note in grado di aumentare i segnali di cfDNA, come malattie infiammatorie o autoimmuni.

Cautela

Senza dubbio si tratta di numeri che suscitano interesse nella comunità scientifica, ma da prendere con cautela. “Nonostante i risultati dello studio non pubblicato e presentato al Congresso dell’Asco il “Sacro Graal” della lotta al cancro è ancora lontano” ha precisato la Cancer Research Uk, charity fra le principali del settore. “Il test è stato utilizzato su pazienti che erano già stati diagnosticati. Non ha stanato tutti i tumori ed è stato in grado di identificare alcuni tipi più di altri. Ora sono necessari studi più ampi per capire se è davvero in grado di svelare un tumore prima che si manifestino i sintomi. Aiutando così a salvare molte vite”.

