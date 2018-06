Prevenzione vaccinale, una road map per migliorare le coperture

Ecco una lista di priorità per promuovere le vaccinazioni e contrastare lo scetticismo. Le indicazioni arrivano da un progetto realizzato dalla Fondazione Smith Kline, in collaborazione con Vihtali, Cergas Bocconi e Center for digital health humanities

Una lista di raccomandazioni per promuovere le vaccinazioni in Italia, recuperare i ritardi e coinvolgere i cittadini “scettici”. È quanto emerge dai risultati del progetto “Valore in prevenzione” presentati oggi a Roma. Un’iniziativa della Fondazione Smith Kline, in collaborazione con Vihtali (spin off dell’Università Cattolica), Cergas Sda Bocconi e Center for digital health humanities. Ad arricchire il progetto anche un sito web (www.gemmavaccini.it), un esempio di storytelling digitale che punta a comunicare “emotivamente” l’importanza dei vaccini.

“Prevenzione e valore sono concetti tra loro strettamente associati, sia a livello economico che umano e sociale – commenta Giuseppe Recchia, vice presidente di Fondazione Smith Kline – Basti pensare che ogni dollaro speso nella vaccinazione infantile genera 3 dollari di risparmio nella prospettiva del SSN e 10 in quella della società e che ogni euro speso per la vaccinazione può liberare 24 euro reinvestibili in assistenza clinica per chi si ammala”.

Le raccomandazioni

In sintesi, sono queste le principali raccomandazioni emerse dal progetto, approfondite in un paper presentato oggi:

– realizzare una strategia dell’offerta vaccinale complessiva, strutturata ed evidence-based;

– implementare in modo omogeneo sul territorio nazionale tale strategia, così da rendere subito disponibili i vaccini più innovativi;

– mantenere il focus sui gruppi vulnerabili e/o difficili da raggiungere (immigrati, gruppi svantaggiati dal punto di vista socio-economico);

– realizzare una sorveglianza specifica dei siti “super-spreading” (ad alto rischio contagio) come le scuole;

– attuare operazioni di contrasto proattivo del fenomeno “small world”, ovvero della presenza di sacche di resistenza alla vaccinazione in grado di facilitare il propagarsi delle epidemie;

– favorire lo sviluppo dell’innovazione digitale per il supporto all’informatizzazione dell’anagrafe vaccinale (includendo l’aggiornamento delle schede individuali);

– orientare le scelte dei cittadini comunicando la scienza non più solo fornendo nudi dati della ricerca ma tenendo conto dei fattori emotivi che possono diventare un prezioso alleato o un terribile nemico, e a volte le due cose insieme, quando si comunica la scienza.

La comunicazione

Sul fronte della comunicazione, il progetto “Valore in prevenzione” ha portato alla nascita del sito web di “Gemma. “È la storia – spiega la Fondazione Smith Kline – delle due vite parallele che una bambina nata oggi potrebbe avere in due mondi diversi. In uno, tutti si vaccinano; nell’altro la maggioranza inizia a rifiutare la vaccinazione. La storia ci conduce a seguire Gemma in entrambi i mondi, per raccontare cosa significherebbe la fine dei vaccini, attraverso il microcosmo di una vita umana, semplice, riconoscibile, la vita di una persona che ama, soffre, ha sogni e paure. Il tutto per concentrarsi non su quanto sia sbagliato non vaccinare, ma su quanto sia giusto vaccinare. Su elementi positivi piuttosto che negativi, su speranza piuttosto che paura”.

“Comunicare i vaccini è difficile, perché i vaccini sono un argomento emotivamente complesso – afferma Gilberto Corbellini presidente della Fondazione Smith Kline – limitarsi a trasferire conoscenza scientifica, dati sull’argomento, non sempre aiuta questa comunicazione, anzi può contribuire alla chiusura e a un rifiuto irrazionale di prendere atto di queste informazioni”. Servono, dunque, sinergie virtuose: “I dati scientifici e le prove di efficacia – commenta Andrea Silenzi, ricercatore di Vihtali – sono fondamentali per promuovere la conoscenza ma, nel caso delle vaccinazioni, sembrano non sufficienti a convincere chi è esitante per questo serve un’alleanza intelligente tra mondo della ricerca ed esperti della comunicazione”. La prossima tappa del progetto “Valore in prevenzione” prevede iniziative pilota con i servizi sanitari regionali per condividere e testare le raccomandazioni proposte.

