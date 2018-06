Packaging farmaceutico, Marchesini Group acquisisce Schmucker

Il 100% dell’azienda goriziana - specializzata nella costruzione di macchinari per il confezionamento di “stick” destinati al mercato pharma, cosmetico e alimentare - va al gruppo con sede a Pianoro (Bologna)

Marchesini Group, l’azienda di Pianoro (Bologna) che progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il packaging farmaceutico e cosmetico, ha acquisito la goriziana Schmucker, società specializzata nella costruzione di macchinari per il confezionamento di “stickpack” per il mercato alimentare, farmaceutico e cosmetico. Lo annuncia una nota di Marchesini Group.

Schmucker, 80 dipendenti e tanto export

Schmucker è una realtà da 80 dipendenti con un fatturato 2017 di 10,5 milioni di euro, generato per l’86% dall’ export. La sua storia comincia nel 1977, quando i due fratelli Schmucker avviano una piccola impresa di progettazione impianti per l’industria alimentare. Negli anni successivi – racconta la nota – vengono realizzate sia macchine confezionatrici monolinea che soluzioni multilinea per stick contenenti prodotti liquidi, polverosi, granulari, cremosi e gel. Nel tempo, la richiesta crescente da parte delle multinazionali del settore e la sperimentazione di prototipi all’avanguardia hanno generato una forte crescita dell’azienda.

Un mercato in evoluzione

“Come già avvenuto con le recenti acquisizioni – spiega Pietro Cassani, amministratore delegato di Marchesini Group – anche Schmucker continuerà a essere gestita dai fondatori, in modo da garantire continuità aziendale, salvaguardare l’indotto locale e favorire la trasmissione del know-how. Quello degli stickpack monodose è un mercato molto interessante, che negli ultimi anni si è differenziato passando dal food al pharma, anche grazie alla facilità di utilizzo e a un formato che permette il risparmio del 20-30% del materiale di packaging rispetto alle bustine saldate sui quattro lati”.

La collaborazione tra le due aziende è già stata avviata. Alla fiera Achema di Francoforte (11-15 giugno 2018), Schmucker presenterà al suo stand una linea buste – venduta dal all’azienda SIT di Trezzano sul Naviglio, storico contract packer italiano che esporta gran parte del suo fatturato – che si affiancherà alle sei macchine stand-alone e alle cinque linee esposte allo stand Marchesini.

“Per noi – commenta Enrico Schmucker, amministratore delegato dell’azienda – è un onore entrare a far parte di una grande realtà come Marchesini Group. Siamo convinti che grazie alle nostre specializzazioni e al team riusciremo a contribuire in modo significativo alle strategie di crescita del gruppo”.

Un percorso di crescita

L’acquisizione di Schmucker segue quella di Dumek, azienda specializzata nella progettazione di macchine di processo per il settore cosmetico; quella di Vibrotech, attiva nei sistemi di alimentazione e orientamento impiegati nei processi industriali automatizzati e quella di SEA Vision, società leader nella creazione di sistemi di ispezione utilizzati nell’anticontraffazione dei farmaci.

Il mese scorso, inoltre, Marchesini Group ha acquisito l’80% di Creinox, azienda di Ariano Polesine (Rovigo) attiva nella lavorazione dell’acciaio inox, in particolare nella produzione di contenitori e serbatoi per i settori farmaceutico, cosmetico e alimentare.