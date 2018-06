Prezzi dei farmaci, Grillo alle Regioni: “Presto un confronto”

Il neoministro accoglie positivamente le parole usate ieri da Antonio Saitta, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza dei governatori, a seguito della sentenza del Tribunale di Torino sull’abbassamento dei prezzi anche dopo le gare

Il neoministro della Salute, Giulia Grillo, plaude alle parole usate ieri da Antonio Saitta, coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, riguardo possibilità delle Regioni di poter abbassare i prezzi dei farmaci anche dopo l’aggiudicazione delle gare. “Sono parole – scrive il ministro sul suo profilo Facebook – che vanno nella direzione riportata dal presidente del Consiglio in occasione del suo discorso di insediamento che ha sottolineato la volontà del Governo di lavorare d’intesa con le Regioni e le province autonome per implementare modelli organizzativi più efficaci rispetto a quanto avviane attualmente.

Le Regioni sui prezzi dei farmaci

Ieri, in un comunicato, Saitta ha commentato una sentenza del Tribunale di Torino che respinge il ricorso di un’azienda farmaceutica contro contro la società di committenza della Regione Piemonte (Scr). In sostanza, i giudici ritengono che le Regioni possono abbassare il prezzo di fornitura di un farmaco, per adeguarlo al costo di nuovi medicinali immessi in commercio (generici e biosimilari), anche in un periodo successivo all’aggiudicazione della gara di appalto e prima di effettuare un nuovo bando di fornitura.

Prove di dialogo

Saitta ha anche auspicato un incontro con il nuovo Governo sui temi più caldi della farmaceutica. “Sarà mia cura – risponde il ministro Grillo – organizzare al più presto con il coordinatore delle Regioni in Commissione salute un confronto ed affrontare tutte le tematiche aperte in Conferenza Stato-Regioni tra cui la definizione della prossima governance della farmaceutica argomento previsto nel contratto di Governo del quale faccio parte e – conclude Grillo – rinviato più volte dal passato esecutivo”.