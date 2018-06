M&A, Fidia Pharma acquisisce il 100% di Sooft

Dopo l'operazione del 2017 in cui l'azienda di Abano Terme aveva fatto sue le quote di maggioranza della società marchigiana, ora compra la totalità dell'azienda puntando a rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato dell'oftalmologia

Fidia Pharma acquisisce interamente Sooft, azienda italiana attiva nel settore oftalmico. L’operazione segue quella del 2017. In quell’occasione Fidia Pharma, azienda che commercializza e produce farmaci a base di acido ialuronico, aveva acquisito la maggioranza delle quote di Sooft. Ora, invece, si impadronisce anche della restante quota di minoranza in mano al socio Efil.

Confermate tutte le aspettative

L’operazione del 2017 ha confermato le aspettative di Fidia. La volontà di entrare nel mercato oftalmologico ha dato i suoi frutti. Carlo Pizzoccaro, presidente del gruppo acquirente, è soddisfatto. L’obiettivo, ora, è quello di rafforzarsi ulteriormente sia sul mercato italiano, che su quello estero. Proprio oltre confine arriva oltre il 50% del fatturato, potendo contare, inoltre, in una consolidata presenza in Usa. In aggiunta si citano anche mercati importanti come Russia, Repubblica Ceca, ed Emirati Arabi Uniti. “Siamo lieti di verificare, che dopo un anno di intenso lavoro da parte del team – spiega Pizzoccaro – volto a rafforzare la posizione del gruppo Fidia nel settore oftalmologico, Sooft abbia consolidato il proprio posizionamento, superando il fatturato di 70 milioni di Euro, in un mercato che prefigura interessanti margini di crescita, e che vede Fidia quale operatore italiano di eccellenza nel settore”.

I risultati dell’operazione

L’acquisizione del 100% della società porterà in casa Fidia Pharma dei brevetti in più. Ventisette per la precisione, tutti pensati per far fronte alle principali patologie dell’occhio. Questi brevetti si aggiungeranno, quindi, ai circa 900 posseduti da Fidia.