SEO: la keywords reseach nel settore Healthcare

SEO: la keyword research nel settore Healthcare Milano, 19 giugno 2018

C/O HPS – Piazza Duca d'Aosta 12

Il posizionamento ottimale del proprio sito web nel ranking dei motori di ricerca, e in particolare di Google, è un obiettivo ambito, che richiede competenze tecniche e umanistiche, in particolare legate alla scrittura. Nell’ambito SEO risulta fondamentale conoscere le giuste tecniche per trovare le keyword più performanti, capaci di posizionare correttamente le pagine del nostro sito web in relazione alle ricerche effettuate dagli utenti sia nei risultati organici sia in quelli sponsorizzati

Obiettivo

Il corso ha l’obettivo di fornire un quadro sintetico e pragmatico delle teorie e delle tecniche della Keyowords Reasearch in ottica SEO, con particolare riferimento a Google. Le nozioni apprese verranno messe in pratica tramite esercizi e appositi software gratuiti. Questi i principali temi trattati:

La long tail

L’intenzione di ricerca dell’utente

Trovare la giusta keyword: gli strumenti a disposizione

Usare Google Trends e Google AdWords

Google Suggest

Target

a tutte le figure professionali dell’industria farmaceutica, di medical devices, nutraceutica, società di servizi che intendono rafforzare le proprie competenze in ottica di comunicazione digitale;

agli informatori scientifici interessati ad ampliare il proprio background professionale sulla comunicazione digitale

neo laureati in varie discipline interessati ad una carriera nell’industria Healthcare e in aziende di servizi all’industria Healthcare

figure impiegate nella comunicazione, nel marketing e negli uffici stampa dell’industria HC

Modalità didattica

Il corso si propone di fornire gli strumenti teorici e pratici per poter operare immediatamente in ambito SEO.

Per questa ragione il corso sarà limitato a 15 partecipanti che potranno svolgere esercitazioni pratiche alla presenza dei docenti.

Docenti:

Prof. Francesco Tissoni (Università degli studi di Milano)

Giulia Venditti (Digital Marketing Manager)