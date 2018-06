Premio Eccellenza in sanità 2018, Abiogen premiata nell’innovazione

A conferire al presidente e amministratore delegato di Abiogen Pharma, Massimo Di Martino, questo importante riconoscimento è stata la Fondazione San Camillo-Forlanini di Roma per l’impegno profuso dall’azienda nella ricerca condotta sulla terapia delle malattie del metabolismo osseo

Massimo Di Martino (in foto) ha ritirato il premio nella categoria “Innovazione in sanità” del Premio Eccellenza in sanità 2018. A conferire al presidente e amministratore delegato di Abiogen Pharma questo importante riconoscimento è stata la Fondazione San Camillo-Forlanini di Roma per l’impegno profuso dall’azienda nella ricerca condotta sulla terapia delle malattie del metabolismo osseo. “La ricerca nel campo del metabolismo osteoarticolare fa parte del nostro Dna”, ha detto Di Martino. “Ed è un settore nel quale, fin dalle origini abbiamo investito raggiungendo risultati eccezionali. Questo Premio – continua l’ad – rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e l’impegno profuso dall’intera squadra Abiogen”.

Gli altri premiati

Il premio ha raggiunto la sua quarta edizione e fin dalla sua istituzione ha voluto sempre evidenziare le eccellenze del mondo sanitario. Tra l’altro l’edizione 2018 coincide con il decennale della fondazione. La cerimonia avvenuta il 13 giugno al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia ha visto salire sul palco dei premiati numerose personalità della sanità italiana. Due le macro aree in cui sono stati assegnati i vari riconoscimenti suddivisi in diverse categorie. “Roma in salute” e il “Premio San Camillo”. Cinque le categorie della prima area di interesse. Oltre a Di Martino, nel settore “Sanità d’eccellenza” viene premiato Giancarlo Mosiello, direttore elisoccorso Ares 118. Nel “Volontariato nella sanità” troviamo l’Associazione Lazio chirurgica, mentre nella categoria “Una vita per i malati” troviamo l’oculista Mario Stirpe, presidente fondazione Bietti. Poi c’è Enrico Bollero, manager in Sanità che ha ottenuto il riconoscimento in “Management – governo clinico”.

Per il “Premio San Camillo” (dedicato agli specialisti d’eccellenza della struttura romana) nella categoria “Reparti di eccellenza” troviamo Luca Pierelli, direttore medicina trasfusionale e cellule staminali. In “Ricerca scientifica bioclinica” ha vinto il neurologo Claudio Gasperini e in “Giovani – Costruire il Futuro” è stata premiata Francesca Cianfrone, otorinolaringoiatra. In “Professioni sanitarie” ha vinto Massimo Spalluto, coordinatore PICC TEAM e in “Carriera: Una Vita per l’Ospedale” il riconoscimento è andato a Augusto Castrucci, primario emerito radiologia vascolare.