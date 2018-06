Scope International Ag nomina Sara Amodeo nuovo direttore generale per la sede italiana

Amodeo entrata a far parte di Scope International nel 2011, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità sia nelle clinical operations sia nell’ambito degli affari regolatori, fino alla nomina di direttore generale della filiale italiana a settembre 2017

Scope International Ag ha annunciato la nomina del nuovo direttore generale Sara Amodeo per la sua filiale italiana con sede a Milano, a decorrere da settembre 2017. Sara Amodeo, che risponderà direttamente al ceo, sarà alla guida degli uffici di Scope e avrà la responsabilità di sostenere lo sviluppo del team locale.

Il profilo

Con una laurea in Scienze biologiche all’Università di Milano e un master in Bioetica per le sperimentazioni cliniche, Amodeo ha iniziato la sua carriera nel campo della ricerca clinica presso il Dipartimento di oncologia dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. È entrata a far parte di Scope International nel 2011, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità sia nelle clinical operations sia nell’ambito degli affari regolatori, fino alla nomina di direttore generale della filiale italiana a settembre 2017. Forte di una solida esperienza nella ricerca clinica internazionale in diverse aree terapeutiche, con questo nuovo ruolo, Amodeo accetta la sfida di estendere il sostegno di Scope International alle industrie farmaceutiche in Italia. Amodeo: “Sono lieta di essere stata nominata direttore generale di Scope Italia in un momento critico per l’espansione aziendale dei servizi, delle tecnologie e delle strutture per il settore farmaceutico, diagnostico e dei dispositivi medici italiano. Non vedo l’ora di accogliere gli sponsor, nuovi ed esistenti, presso gli uffici che abbiamo da poco rinnovato”. Gerald Meub, ceo di Scope International Ag, ha dichiarato: “L’espansione del nostro sostegno alle aziende in Italia segna un momento di grande entusiasmo per noi di Scope e sono lieto che Sara abbia accettato di guidare il nostro lavoro in questo importante mercato. L’espansione in Italia rappresenta il nostro impegno verso una crescita continua, mediante il rafforzamento delle capacità operative. Stiamo dando il massimo per mantenere e aumentare le nostre competenze e la nostra esperienza in tutta Europa al fine di soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti”.