Tecnopolo di Mirandola, nuovi investimenti in arrivo

La realtà del Modenese, nata dopo il terremoto del 2012, sarà finanziata (in parte dalla Regione) con un assegno da 900mila euro. In cantiere nuovi laboratori specializzati, spazi di co-working e altri uffici

In arrivo 900mila euro per il Tecnopolo “Mario Veronesi” di Mirandola, il centro del modenese realizzato dopo il sisma che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012 e inaugurato nel 2015. Fondi – riporta l’Ansa – che sosterranno potenziamento e ampliamento del tecnopolo, che comprenderà due nuovi laboratori, uno chimico e l’altro funzionale ai test di sicurezza dei nuovi prodotti, spazi di co-working e per la realizzazione di prototipi al servizio delle aziende. Di fatto, anche un nuovo incubatore per le start up, con uffici e laboratori dedicati.

Le risorse per il Tecnopolo di Mirandola

L’investimento previsto è sostenuto per più della metà da fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna. Sono co-finanziatori il Comune di Mirandola e la Fondazione Democenter, cui si aggiungono i contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Confindustria Emilia Area Centro e Camera di Commercio di Modena.

Per la struttura, fino a oggi, sono stati investiti 4 milioni e 250 mila euro, di cui 3 milioni e 828 mila euro di risorse da Fondi europei Por Fesr 2007-2013. L’intervento garantisce il rafforzamento dell’offerta di attività e di servizi, anche grazie a un aumento significativo degli spazi, che passeranno da 600 a 1000 metri quadrati.

Lavori al via entro l’anno

“La scelta di insediare un Tecnopolo in questo territorio ferito dal terremoto si è rivelata quanto mai azzeccata – ha commentato l’assessore alle Attività produttive e Ricostruzione post sisma, Palma Costi – perché proprio ricostruendo le imprese e rilanciando l’innovazione abbiamo ritrovato e valorizzato la nostra identità. E ora, dopo meno tre anni di attività, la struttura rappresenta un polo assoluto di attrazione in ambito delle biotecnologie con un indiscutibile ruolo di primo piano, su scala nazionale e internazionale. Ora deve continuare a crescere, con la scienza e l’innovazione, per garantire lo sviluppo del territorio, della buona occupazione e della cultura del lavoro”. L’avvio dei lavori è previsto entro il 31 dicembre 2018, con la prospettiva di terminarli nel 2019.