Protesi, in Italia si lavora sulla reinnervazione muscolare mirata

L'università Campus biomedico di Roma ha effettuato un'operazione per applicare un braccio bionico che potrebbe essere mosso con il pensiero. L'intervento in questione è stato eseguito su una giovane donna di 27 anni rimasta amputata al braccio destro un anno e mezzo fa a causa di un incidente stradale

L’università Campus biomedico di Roma sta lavorando sulla reinnervazione muscolare mirata. Nello specifico con un braccio bionico che potrebbe essere mosso con il pensiero. L’intervento in questione è stato eseguito al policlinico universitario su una giovane donna di 27 anni rimasta amputata al braccio destro un anno e mezzo fa a causa di un incidente stradale.

L’operazione

L’operazione è stata condotta da Vincenzo Denaro ordinario di Ortopedia e traumatologia dell’ateneo. “La fase di training intensivo necessaria per insegnare alla paziente a muovere l’arto bionico in modo appropriato dovrebbe durare circa tre mesi e avviarsi dopo i primi 4-6 mesi di riabilitazione. Queste le tempistiche per il completamento del processo di reinnervazione muscolare”, dicono dalla struttura. “Per la prima volta, un paziente operato in Italia con amputazione di questo tipo potrà controllare anche a livello dell’articolazione di spalla la protesi che sarà applicata dal Centro protesi Inail”. Alla paziente, tra circa sei mesi le potrà essere applicata una speciale protesi di arto superiore mossa da sensibili elettrodi di superficie attivati dal cervello. Questi saranno attivati dai vari fasci del muscolo grande pettorale e da altri muscoli del tronco adeguatamente rieducati. In questo modo la donna dovrebbe essere in grado di afferrare e manipolare gli oggetti.

Il Targeted muscle reinnervation

La reinnervazione muscolare mirata è una procedura complessa. In sostanza si vuole ridare nuova vita al muscolo grande pettorale che diviene inutilizzabile a seguito di un’amputazione. Per farlo si reinnervano i fasci muscolari attraverso terminazioni nervose. A seguito di questa operazione il paziente potrebbe quindi muovere la protesi in modo intuitivo e immediato, riprendendo il controllo delle proprie routine quotidiane. All’operazione ha collaborato anche Oskar Aszmann dell’Università di Vienna che tra il 2011 e il 2014 aveva già sperimentato situazioni simili.

Una strada battuta sempre da più centri di ricerca

Ma non c’è solo il Campus biomedico di Roma. Nel mondo sono numerosi i gruppi di ricerca che portano avanti progetti di sviluppo di protesi robotiche. Si pensi, per esempio allo studio sulla mano bionica in grado di muoversi e “dotata di tatto”. Il lavoro è internazionale, ma c’è anche un pizzico di Italia. Tra tutti la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, il Policlinico Gemelli, il Campus biomedico di Roma e Ircss San Raffaele di Milano. Il primo test è stato effettuato con successo in Italia su un paziente danese amputato della mano sinistra.