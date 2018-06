Carcinoma polmonare, ok dall’Ue per osimertinib in prima linea

L'indicazione della Commissione europea riguarda l'accesso di prima linea come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare localmente avanzato o metastatico con mutazione di Egfr. In Italia è stato già approvato per la seconda linea

Ok dall’Ue per osimertinib, farmaco di prima linea come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare localmente avanzato o metastatico con mutazione di Egfr. A ottobre 2017 la Fda ha concesso la breakthrough therapy designation (Btd) per il trattamento in prima linea.

Medicinale già approvato in seconda linea

Osimertinib è approvato e rimborsato in Italia per la seconda linea di trattamento nei pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare localmente avanzato o metastatico con mutazione di Egfr. Ad oggi solo il 30% di questi pazienti può beneficiare del trattamento con osimertinib a seguito di progressione di malattia da Tki di prima e seconda generazione. Questa evidenza è confermata da studi clinici randomizzati e da dati di real word evidence. Da questi risultati emerge che solo il 60-70% dei pazienti riceve attualmente una seconda linea di trattamento sistemico. Inoltre la mutazione di resistenza T790M è diagnosticata nel 50% dei pazienti testati a progressione da un Tki.

Ora la nuova indicazione

La nuova indicazione permetterà a tutti i pazienti affetti da questa patologia di poterne beneficiare già in prima linea. L’approvazione europea si basa sui dati dello studio di fase III FLAURA. Di questo trial se ne era già parlato a settembre 2017 durante il congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo). Nello stesso periodo è uscito un articolo sul New England journal of medicine. Lo studio ha confrontato osimertinib con la terapia a base di inibitori tirosin chinasici (Tki) dell’Egfr per pazienti che non avessero ricevuto alcun precedente trattamento per la malattia avanzata. La sopravvivenza mediana libera da progressione è stata di 18,9 mesi per osimertinib, registrando un risultato pari quasi al doppio rispetto ai 10,2 mesi per i Tki attualmente utilizzati in prima linea (erlotinib o gefitinib). Il beneficio è stato confermato in tutti i sottogruppi pre-specificati, inclusi i pazienti con e senza metastasi cerebrali. Osimertinib è risultato ben tollerato, con un profilo di sicurezza coerente con quanto osservato nelle altre linee di trattamento. Inoltre, i dati preliminari sulla sopravvivenza complessiva (anche se non statisticamente rilevanti) sono promettenti. Riscontrata una riduzione del 37% del rischio di mortalità.

Le prospettive

Con questa approvazione le prospettive future sono interessanti. “Cambierà la pratica clinica”, riferisce Filippo de Marinis della divisione oncologia toracica dello Ieo. Silvia Novello del dipartimento di oncologia all’università di Torino spera che questa indicazione sia da subito alla portata dei cittadini. “È importante che questo farmaco sia accessibile ai pazienti italiani il prima possibile. In questo modo ne potranno beneficiare in termini di sopravvivenza libera da progressione. Ma anche del suo profilo di sicurezza e tollerabilità”.