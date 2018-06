Farmaci equivalenti, consumi in crescita nel primo trimestre 2018

L’ultimo report del Centro Studi di Assogenerici, basato su dati Iqvia, segnala un aumento del 6,7% del numero di confezioni vendute. In farmacia valgono il 21,72% del mercato a volumi e il 12,7% a valori. Il giro d’affari del comparto intorno a 1,8 miliardi

Nel primo trimestre 2018 cresce il numero di confezioni di farmaci equivalenti vendute in Italia: un aumento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, del 6,7% in termini di unità e del 12% in valori. Risultati ottenuti a fronte di un mercato farmaceutico complessivo che ha segnato un +1,5% (-0,8% a valori) e delle performance modeste dei branded a brevetto scaduto (+0,2% a unità; -2,7% a valori). È quanto emerge dall’ultimo report trimestrale realizzato dal Centro Studi di Assogenerici su dati Iqvia. I trend – spiega Assogenerici – sono influenzati soprattutto dalle immissioni in commercio di nuovi farmaci generici equivalenti a seguito delle scadenze brevettuali registrates nella seconda metà del 2017.

Farmaci equivalenti: giro d’affari da 1,8 miliardi

Misurando la penetrazione nel mercato, il report assegna ai farmaci generici equivalenti il 21,72% del totale del mercato farmaceutico a volumi nel canale delle farmacie aperte al pubblico (era il 20,88% nel primo trimestre 2017) e il 12,7% a valori (era l’11,6% nel primo trimestre 2017). Complessivamente, il mercato dei generici equivalenti vale circa 1,8 miliardi in prezzi ex factory, assorbendo il 17% del mercato farmaceutico nazionale complessivo, pari a circa 10,5 miliardi di euro (sempre in prezzi ex factory).

Domina la classe A

In classe A si concentra la maggior parte del giro d’affari: 1,4 miliardi di euro, ovvero il 78,6% del totale della spesa per farmaci generici. Meno significativa la presenza degli equivalenti negli altri segmenti di spesa: in classe C il generico equivalente vale 253 milioni euro di fatturato (14,2% del proprio giro d’affari) e rappresenta il 2% delle confezioni vendute nella relativa classe. Appena 22 milioni di euro di fatturato, infine, nel ramo dell’automedicazione.

Generici vs brand

Interessante l’analisi sulla segmentazione del totale mercato a volumi nel canale farmacia: ai generici, che totalizzano ancora il 21,72%, si contrappone il 51,79% detenuto dai brand a brevetto scaduto, mentre perdono terreno i farmaci esclusivi (protetti o senza generico corrispondente), arretrando al 26,5 percento.

Ragionando in valori, gli equivalenti assorbono il 12,74% contro il 41,4% dei farmaci esclusivi (protetti o senza generico corrispondente) e il 46,13% dei branded a brevetto scaduto. Con riferimento ai soli consumi off patent, i generici equivalenti assorbono invece il 22% del mercato a valori del canale farmacia contro il 78% detenuto dai brand a brevetto scaduto.

Divario Nord–Sud

Regione che vai, farmaci che compri. Secondo l’analisi dei consumi per area geografica, il consumo degli equivalenti di classe A si concentra soprattutto al Nord (36,2% a unità; 26,8% a valori), mentre risultano distanziati il Centro (26,4%; 19,8%) e il Sud Italia (21,1%; 15,7%).

In particolare, a guidare la classifica dei consumi di equivalenti è la Provincia Autonoma di Trento (42,2% sul totale delle unità dispensate Ssn nel periodo gennaio–marzo) seguita dalla Lombardia (38,6%) e dall’Emilia Romagna (36,0%). Fanalino di coda Calabria (19,1%), Basilicata (19,5%), Campania e Sicilia (20,7%).

Ammonta infine a 283 milioni di euro (erano stati 286 milioni nel I trimestre 2017) il totale del differenziale di prezzo pagato dai cittadini nel primo trimestre dell’anno per ottenere il branded a brevetto scaduto invece del generico.

Il mercato ospedaliero

Ancora poco spazio per i generici in ospedale. In classe A e H si registra una leggere crescita, ma i dati si fermano al 25,7% di incidenza sui volumi e al 5,9% per quanto riguarda i valori ex factory. Un dato, quest’ultimo, che – spiega Assogenerici – non consente di tenere in debito conto la principale caratteristica delle forniture nel canale ospedaliero, effettuate esclusivamente per bandi di gara: passando dal prezzo ex factory al prezzo medio, l’incidenza del generico sul totale a valori scende ad un più realistico 2,1 percento.