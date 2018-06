L'istituto di ricerche biochimiche e attivo nella vendita di dermocosmetici ha annunciato la completa l’acquisizione dell'azienda inglese che produce cosmetici biologici e specializzata in formulazioni fitofarmaceutiche

L’istituto Ganassini completa l’acquisizione di The Organic Pharmacy, azienda inglese che produce cosmetici biologici e specializzata in formulazioni fitofarmaceutiche.

I soggetti in questione

L’Istituto Ganassini di ricerche biochimiche è attivo nella vendita di dermocosmetici. Ha sedi a Milano, Barcellona, Marsiglia e New York, una presenza in 60 paesi nel mondo e un fatturato 2016 di 135 milioni di euro. The Organic Pharmacy è presente in 28 paesi, con quattro negozi a gestione diretta a Londra e due negli Stati Uniti (New York e Los Angeles). Inoltre ha una rete capillare di distributori e grossisti, per un fatturato globale 2016 di 7 milioni di euro.

Gli advisory team

La squadra che ha assistito l’Istituto Ganassini era composta da Adacta Advisory con Francis De Zanche, Leonardo Boscardin e Alberto Ferracina come financial auditor. Rödl & Partner Padova con Giovanni Fonte e Barbara Cavallin rispettivamente come tax e legal advisor insieme a Dimitri Iesini di Laytons LLP Londra e da Bnp Paribas come consulente finanziario esclusivo.