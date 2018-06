Medicina di precisione in Lombardia, FRRB presenterà il nuovo bando di ricerca

Il 6 luglio 2018 a Palazzo Pirelli la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica presenterà un nuovo documento sul tema e un nuovo bando per la ricerca di prossima pubblicazione. *Articolo in collaborazione con FRRB

La medicina di precisione è il futuro per tutta la scienza medica, ma soprattutto per Regione Lombardia, una delle regioni più virtuose d’Italia. Per questo motivo il 6 luglio 2018 a Palazzo Pirelli si incontreranno grandi personalità della politica e della medicina lombarde per un momento di confronto organizzato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. In questa occasione saranno presentati il nuovo documento sul tema pubblicato di recente da FRRB e il prossimo bando per finanziare nuovi progetti di ricerca.

Finanziamenti pubblici, ricerca di base e onco-ematologia

La registrazione può avvenire online. Il primo intervento della giornata sarà a cura di Marina Gerini, direttore generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. A seguire Giulio Gallera, assessore alla direzione generale welfare di Regione Lombardia. Terzo intervento sarà quello di Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano Bicocca che si soffermerà su un tema molto caldo. A lei infatti l’onere di parlare dell’importanza dei finanziamenti pubblici per la ricerca di base. Poi la parola passerà di nuovo alla FRRB con Paola Larghi dell’area scientifica che presenterà il documento sulla medicina di precisione da poco pubblicato. Nella tarda mattinata si passerà poi all’oncologia con Antonella Isacchi, biotechnology kinase platform coordinator di Nerviano Medical Sciences. Successivamente toccherà a Paolo Corradini, direttore del Dipartimento di ematologia e onco-ematologia pediatrica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano.

Le eccellenze lombarde e il nuovo bando

Nella seconda parte della mattinata si darà spazio alle eccellenze regionali e alla presentazione dei quattro progetti che sono stati finanziati dalla FRRB grazie al bando 2015. Parola quindi a Luca Arcaini, università degli studi di Pavia, Paolo Dellabona, ospedale San Raffaele, Giuseppe Lauria Pinter, Istituto neurologico Carlo Besta e Daniele Lilleri, Policlinico San Matteo di Pavia. Ma se si vuole guardare al futuro bisogna anche parlare dei nuovi bandi per la ricerca. A questo proposito interverranno anche Paola Larghi dell’area scientifica di FRRB e Carmen De Francesco dell’area Gestione bandi e progetti di FRRB. L’ultimo appuntamento della mattinata sarà quello di Gianvito Martino, direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele e presidente del comitato scientifico di FRRB.

Il documento della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Tutto (o quasi) quello che c’è da sapere sul presente e sul futuro della medicina personalizzata e di precisione è contenuto in un corposo e recente documento curato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e pubblicato tra gli Speciali di AboutPharma and Medical Devices. La FRRB è stata costituita nel 2011 dalla Regione Lombardia per dotarsi di uno strumento che faciliti lo sviluppo della ricerca biomedica. Secondo il consenso scientifico internazionale e come riportato dal documento della FRRB, “la medicina personalizzata è lo studio delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche (ambiente, stile di vita, etc.) di ogni singolo individuo. Si pone lo scopo di integrare tra loro tali informazioni, conferendo caratteristiche uniche a patologie complesse che possono così essere diagnosticate e curate in maniera più efficiente, con un chiaro impatto sia dal punto di vista medico che socio-economico”.

Contributo sponsorizzato