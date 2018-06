Medicina di genere: al Gemelli un centro di farmacologia e un “giardino terapeutico”

Saranno condotte sperimentazioni cliniche di fase I per potenziali farmaci contro i tumori femminili. Inaugurato anche un giardino pensile per cure a contatto con la natura

La ricerca del Policlinico Gemelli di Roma si tinge di rosa. Sono stati inaugurato oggi il Centro di farmacologia clinica di genere e un “giardino terapeutico”, unico in Italia, dedicato alle donne che devono sottoporsi a chemioterapia. A dare notizia delle due novità è un comunicato della Fondazione Policlinico “Agostino Gemelli”, che da alcuni mesi è anche Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico).

Farmacologia clinica di genere

Il Centro di farmacologia clinica di genere è dotato di quattro posti letto e un day hospital su una superficie di circa 380 metri quadri, attualmente sede di circa 23 trial clinici in ginecologia oncologica di fase II-III, la maggior parte sui carcinomi dell’ovaio.

Al momento sono in corso di approvazione al comitato etico due studi di fase I per le pazienti affette da carcinoma ovarico ed endometriale. Un apporto alla realizzazione è stato dato dal sostegno finanziario di “Oppo e le sue stanze” Onlus. “Abbiamo aderito al progetto del Centro di Farmacologia clinica femminile – evidenzia la presidente Resi Madia – quando ci è stato spiegato che avrebbe curato il corpo ma anche l’anima della donna”.

Il nuovo centro arricchisce le strutture del Dipartimento per la Salute della Donna e del Bambino. “L’Unità offre alle pazienti la possibilità di ricevere terapie con farmaci sperimentali, cioè ancora in fase di studio – spiega Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento – La realizzazione di un’unità dedicata agli studi clinici permette di ottimizzare e garantire un elevato standard qualitativo ai pazienti che, accettando di sottoporsi ad una terapia sperimentale, necessitano di maggiore assistenza e confort”. L’unità è dedicata soprattutto alla conduzione di studi clinici di fase I (anche non solo di ginecologia oncologica), il primo passo nella sperimentazione di un nuovo farmaco o di una combinazione di farmaci, per stabilire sicurezza e tollerabilità. Vi è anche una sala d’attesa con un “olfattorio” per inalare essenze contro la nausea e l’ansia o energizzanti.

Curarsi in giardino

Ad arricchire l’innovazione della struttura è un “giardino terapeutico”. In sostanza, le donne con tumore in cura presso il Dipartimento potranno sottoporsi alla chemio “fuori dalle mura dell’ospedale” grazie a un’area riparata e protetta. Quello del Gemelli è il primo giardino terapeutico progettato in Italia a partire da una sistematizzazione dei risultati di oltre 20 anni di ricerche scientifiche sul rapporto tra natura e benessere psico-fisico di pazienti e personale.

Due pareti di verde verticale accolgono i visitatori. Le ampie vetrate consentono anche durante l’inverno un contatto visivo diretto con la natura. Nell’area destinata alla chemioterapia, le pazienti avranno a disposizione comode sedute al riparo dal sole, saranno circondate dalle piante e immerse in una sequenza naturale di stimoli (il rumore dell’acqua, l’intensità variabile della luce, la presenza di piccoli animali come le farfalle). Subito fuori, ci sono agrumi e piante aromatiche officinali. Sono presenti anche due aree di “quiete e meditazione” e un percorso sensoriale da fare a piedi nudi, dove si alternano sassi di fiume, legno ed erba. Un piccolo giardino acquatico con papiri e ninfee completa lo scenario.