Sostegno ai premi “More than pink”, un’iniziativa realizzata con Susan G. Komen Italia. Donazioni in ricevitoria fino al primo luglio. Scadono a ottobre, invece, tre “call for ideas”

ItaliaCamp e Sisal insieme per promuovere la salute femminile e luoghi di cura a misura di donna. Sisal sostiene, infatti, i premi “More than pink”, un’iniziativa realizzata con Susan G. Komen Italia per valorizzare progetti innovativi in questo campo.

Salute in rosa e benessere nei luoghi di cura

L’iniziativa si basa su tre “call for ideas”, aperte sul sito di ItaliaCamp dal 18 maggio al 31 ottobre 2018. Una di queste, sostenuta nello specifico da Sisal, s’intitola “Salute e benessere nei luoghi di cura”. È dedicata alla valorizzazione di progetti focalizzati sulla realizzazione di interventi in alcuni luoghi di cura in Italia al fine di favorire il benessere (fisico, mentale e sociale) delle pazienti e dei loro caregiver.

Fino al primo luglio prossimo è attiva una raccolta fondi per sostenere l’iniziativa. Si può donare in tutte le ricevitorie Sisal a livello nazionale. Sulla ricevuta sarà specificato il taglio di donazione prescelto che verrà interamente trasferito a ItaliaCamp, che coordinerà le attività volte all’implementazione degli interventi.

Migranti e salute 4.0

Le altre due “call for ideas” riguardano la salute dei migrante la “salute 4.0”. Nel primo caso si tratta di valorizzare progetti che promuovono la sensibilizzazione e l’informazione per la tutela della salute e l’accesso da parte dei migranti ai servizi sanitari e assistenziali. Nel secondo caso, l’attenzione è focalizzata su iniziative per lo sviluppo di dispositivi digitali, tecnologie e servizi innovativi che, oltre a migliorare i processi di diagnosi e cura nel campo della salute delle donne, rendano più efficienti le infrastrutture e i modelli di governance del sistema sanitario pubblico e privato.