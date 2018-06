Human Technopole, insediato il consiglio di sorveglianza

Nella prima riunione si è ufficializzata la nomina dello scozzese Iain Mattaj come direttore dello Ht. Ma nei prossimi mesi partiranno altri bandi per l'individuazione di quattro membri per il comitato di gestione della fondazione, per il chief operating officer e per i leader scientifici dei centri di ricerca

Si è insediato il 18 giugno il consiglio di sorveglianza dello Human Technopole, il super-polo della ricerca in area ex Expo. A presiedere il consiglio è Marco Simoni. Una delle prime decisioni è stata quella di nominare ufficialmente Iain Mattaj come direttore del centro ricerche. A febbraio Mattaj aveva vinto la selezione internazionale e il 18 giugno è arrivata l’ufficialità del suo incarico.

L’avvio delle attività e i due bandi

“Questa è una tappa fondamentale nel percorso di costruzione di Human Technopole. Le fasi precedenti sono state condotte da una struttura di progetto all’interno dell’Istituto italiano di tecnologia”, ha detto Simoni. Intanto si è già al lavoro per l’individuazione di altri quattro membri per il comitato di gestione della fondazione. Per l’occasione sarà indetto un bando. Come indicato nello statuto l’organo dovrà garantire il raggiungimento degli scopi della fondazione. Ma c’è un altro bando che partirà a breve, tra luglio e settembre. Ed è quello per trovare un chief operating officer che affianchi il direttore nella gestione amministrativa e nell’organizzazione del centro. Sempre a settembre dovrebbe partire la call per i leader scientifici che gestiranno i vari centri.

Il comitato di sorveglianza

Il gruppo di lavoro sarà composto da 12 membri più il presidente. Compito del comitato di sorveglianza sarà quello di assicurare l’eccellenza del lavoro e il rispetto delle regole nonché verificare l’utilizzo delle risorse. Attualmente ci sono sette membri in carica, nominati il 16 maggio 2018. Tre indicati dalla presidenza del Consiglio dei ministri, due dal ministero dell’Economia, uno dal ministero dell’Istruzione e uno dal ministero della Salute. Entro l’anno saranno nominati i restanti componenti. Tre scelti d’intesa tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Conferenza dei rettori universitari e dalla Consulta dei presidenti degli enti di ricerca. Un altro dai soci partecipanti. In aggiunta sono previsti due innesti scelti tra scienziati ed esperti internazionali. Oltre a Simoni gli attuali membri sono Daniele Franco, ragioniere generale dello Stato, Marco Mancini, capo dipartimento per l’università e alta formazione del Ministero dell’Istruzione, Mauro Marè, Univeristà Luiss di Roma, Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, Donatella Sciuto, prorettore vicario del Politecnico di Milano e Roberta Siliquini, presidente del consiglio superiore di Sanità.

I prossimi step

Nella conferenza stampa organizzata a Palazzo Italia il 19 giugno, Simoni e Sciuto (nella foto rispettivamente a sinistra e destra), hanno tracciato le altre tappe che porteranno al completamento dei lavori. Entro il 2024 il centro dovrebbe essere pienamente operativo. Tuttavia la consegna prevista di tutti gli edifici avverrà entro la metà di luglio 2019. Intanto all’interno di Palazzo Italia già lavora una trentina di persone nell’ambito computing. I centri di ricerca saranno sette. Onco genomics, Neuro genomics, Agri food and nutrion genomics, Data science, Computational life sciences, Analysis, decisions and society (già attivo) e Smart materials and devices. A supporto ci saranno quattro strutture. Central genomics, Imaging, Data storage and high performance computing e Common shared services.

Big data

Sicuramente l’analisi dei dati sarà cruciale per lo svolgimento delle attività. Non se ne potrà fare a meno. “Da soli i big data non servono. Bisogna analizzarli nel modo appropriato, rivela Sciuto. Infatti una delle attività dello Human Technopole sarà quello di studiare una grande quantità di dati e attraverso metodi statistici (ma non solo) disegnare tendenze socio-economiche e politiche ben definite. L’utilizzo di questi dati servirà anche per migliorare la ricerca in ambito di medicina di precisione e predittiva.

La sicurezza delle banche dati

Una gran quantità di dati implica avere anche un sistema di difesa ben collaudato per tutelarli. Al momento non è stato ancora deciso se la gestione della sicurezza verrà lasciata a dipartimenti interni o appaltata a esterni. Saranno i dirigenti a deciderlo. “Una previsione ragionevole – dichiara Simoni – potrebbe riguarda la gestione interna”. Chiaro anche che serviranno mezzi di calcolo estremamente potenti. Per quanto riguarda le banche dati lo Human Technopole si avverrà di quelle già esistenti presso i vari ministeri. Ma per quanto concerne la potenza di calcolo si stanno valutando varie soluzioni, soprattutto in tema di software.

Raddoppiare i fondi pubblici

“Anche gli enti non pubblici possono diventare soci per aumentare le risorse. I soldi pubblici – dichiara Simoni – servono come leva per ulteriori finanziamenti”. Per acquisire e mantenere lo status, un socio deve versare almeno lo 0,5% di quanto versato dallo Stato ogni anno. Il versamento statale, cambia di anno in anno e automaticamente si modificano anche le condizioni per i soci. Se la quota versata dai soci supererà la soglia del 3% nel suo complesso, allora questi potranno avere diritto a un membro nel Consiglio di sorveglianza. Tuttavia la responsabilità rimarrà pubblica “anche se i soci dovessero versare il quintuplo dello Stato”, ravvisa Simoni. Prossimamente si decideranno le modalità di partecipazione dei privati.