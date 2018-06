M&A, Roche rileva il 100% di Foundation Medicine

Nel 2015 l'azienda svizzera aveva preso in mano il 57% dell'ente americano e con altri 2,4 miliardi di dollari ne ha acquisito l'intera proprietà

Roche rileva il 100% di Foundation Medicine. Nel 2015 l’azienda svizzera aveva preso in mano il 57% dell’ente americano e con altri 2,4 miliardi di dollari ne ha acquisito l’intera proprietà. All’epoca Roche aveva offerto 50 dollari ad azione con un esborso di circa un miliardo di dollari. La cifra comprendeva anche la successiva emissione di nuovi titoli. Premium del 109%. Ma il titolo in Borsa nicchia. Calo dello 0,8%. Secondo Milano Finanza per l’effetto della guerra sui dazi tra Usa e Cina che ha trascinato al ribasso tutti i listini europei.

L’operazione

Nei dettagli, Roche ha offerto 137 dollari ad azione, pari a un premium del 29%. L’unanimità dei due consigli di amministrazione hanno suggellato la fusione. L’operazione si è rivelata essenziale ha detto il direttore farmaceutico di Roche Daniel O’day, soprattutto perché l’azienda americana, con sede a Cambridge, nel Massachusetts conduce ricerca sulle mutazioni del genoma. Business che ingolosisce e non poco il colosso di Basilea. La chiusura definitiva dell’affare dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2018. Il gruppo Citi ha supportato Roche dal punto di vista finanziario, mentre Davis Polk & Wardwell ha curato la parte legale. Dall’altra parte troviamo Goldman Sachs & Co. per l’aspetto finanziario e Goodwin Procter per le questioni legali.