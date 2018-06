Farmindustria, Scaccabarozzi riconfermato presidente fino al 2020

Il presidente e amministratore delegato di Janssen Italia viene riconfermato per il prossimo biennio. Obiettivo prioritario del mandato sarà quello di dialogare con le istituzioni per una nuova governance farmaceutica basata sull’equità e sulla stabilità delle regole

Dall’assemblea privata di Farmindustria non ci sono state sorprese. Massimo Scaccabarozzi è stato riconfermato presidente per il biennio 2018-2020.

La decisione è stata presa all’unanimità. Obiettivo prioritario del mandato sarà quello di dialogare con le istituzioni per una nuova governance farmaceutica basata sull’equità e sulla stabilità delle regole.

Leadership del comitato di presidenza

“Sono davvero onorato – commenta Scaccabarozzi – per la scelta delle aziende associate. Punterò, insieme ai colleghi del comitato di presidenza e della giunta, a fare il meglio per rispondere alle molte sfide di cambiamento nella Salute che in questi anni il settore delle life sciences è chiamato ad affrontare. Ne è prova la rivoluzione vera e propria nelle terapie. Quindicimila i farmaci allo studio nel mondo per importanti malattie, 7 mila dei quali in sviluppo.

Le nostre imprese – continua Scaccabarozzi – vogliono contribuire ancora con convinzione alla crescita economica dell’Italia. Si pensi ai 2,8 miliardi di investimenti nel 2017 sul territorio in ricerca e produzione. E all’aumento dell’occupazione con tremila addetti in più dal 2015 al 2017 e con l’assunzione di tanti giovani (+10% in due anni). Senza dimenticare il ruolo fondamentale delle donne, che superano il 40% del totale degli addetti.

Come sempre le aziende del farmaco sono disponibili al dialogo su tutti i temi strategici per la sostenibilità del Ssn. Sia per un adeguato finanziamento finalizzato all’innovazione sia per l’accesso ai farmaci. Mettendo al centro del sistema salute il paziente e il rispetto della libertà prescrittiva del medico.”

Il futuro

L’analisi dei traguardi sinora raggiunti e degli obiettivi futuri saranno illustrati da Scaccabarozzi a Roma l’11 luglio 2018. In quella data, all’Auditorium della Conciliazione è in programma l’assemblea pubblica.