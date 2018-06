Pet a nostra immagine, come cresce il mercato dei farmaci e servizi food

Il mercato per la cura degli animali da compagnia è in ottima salute e segue i trend dell’healthcare: scelte naturali, biologiche, vegetariane, vegan e persino la medicina complementare. Il giro d’affari in Italia supera i due miliardi di euro. Nicchia interessante anche per la farmacia. Dal numero 159 del magazine

di Laura Gatti

Chiunque si accompagni a un animale di affezione, specialmente un cane, si è trovato a riflettere su quanto la scelta del pet possa riflettere lo stile di vita, i comportamenti e le abitudini della metà umana del ‘duo’. Questa valutazione cade spesso in uno stereotipo. Ossia sorprenderci quando un possente pitbull passeggia a fianco di una ragazza minuta invece che accompagnarsi a un giovanotto dall’aria decisa. Oppure quando notiamo un volpino in braccio ad un quarantenne con fisico atletico che immagineremmo al seguito di un robusto cane da pastore. Malgrado queste distorsioni è indubbio che sugli animali da compagnia, si riflettano le scelte di vita dei proprietari. Per non parlare della loro salute.

Le dimensioni del fenomeno

Nel nostro paese esiste un pet per ogni abitante. Pesciolini, uccelli, cani, gatti ed altri piccoli compagni raggiungono i sessanta milioni in totale. Considerando i più recenti dati Istat, il rapporto cittadini e pet è di 1 a 1. E molte famiglie ospitano più di un animale. Più del 40% dei nuclei che si accompagnano a un ‘non umano’ ha un rapporto molto duraturo con la presenza di un animale di affezione. Oltre i dieci anni. In un paese progressivamente più anziano, gli over 65 che si prendono cura di un cane o un gatto sono una percentuale considerevole (39%). Tenendo conto degli effetti benefici sulla salute è stato stimato che la spesa sanitaria nazionale risparmiata grazie al miglior stile di vita collegato alla cura di una animale domestico da parte degli anziani è di ben quattro miliardi di euro (Federanziani 2015).

Negli ultimi decenni l’attenzione per il benessere che coinvolge tutta la società si è estesa ai membri non umani della famiglia. E non si parla solamente dello stigma verso i maltrattamenti e la cura verso le condizioni di vita in generale (spazi, socializzazione, etc.). Ma anche con l’attenzione nei confronti della dieta. Per non parlare poi della prevenzione e delle terapie necessarie. Infatti l’ultimo rapporto dell’Associazione nazionale imprese per l’alimentazione e la cura degli animali da compagnia (Assalco) evidenzia come negli ultimi trent’anni la vita media degli animali d’affezione sia raddoppiata.

Cresce la domanda dei servizi

Da una ricerca Iqvia condotta a ottobre 2017 su proprietari di animali da compagnia sono emerse alcune importanti evidenze relative sia alla gestione ordinaria che straordinaria dell’animale domestico. Chi vive con uno o più pet sente la necessità di offrire spazi adeguati, organizzare al meglio la logistica delle toelettature e dei controlli medici. Senza dimenticare la selezione dei cibi più consoni alle caratteristiche dell’animale e scegliere i professionisti veterinari con cura. Le aspettative verso i servizi offerti da veterinari, petshop e spazi in farmacia sono quindi in aumento. Includono inoltre spazi adeguati in sala d’attesa veterinaria con attenzione a differenti specie e taglie, maggiore capacità di accudimento nei centri di toelettatura, competenza specifica nei negozi dedicati.

Il ruolo del farmacista

I farmacisti che scelgono di creare uno spazio apposito devono sapere che i clienti si aspettano di instaurare con loro un rapporto basato sul consiglio professionale. Non solo relativo alle caratteristiche dei prodotti, ma di primo intervento proprio come avviene per le terapie da banco ad uso umano. La dispensazione del farmaco prescritto dal veterinario in Italia è di competenza del farmacista che grazie alla sua preparazione scientifica deve poter esercitare un ruolo specifico. Per operare con successo i farmacisti dovranno sempre di più adoperarsi per un tempestivo aggiornamento e per creare sintonia con le strutture veterinarie del territorio. Proprio come avviene per i medici di base.

La farmacia concentra il 75% dei medicinali veterinari per gli animali d’affezione. Il farmacista acquista normalmente il medicinale veterinario da un grossista o da una cooperativa di farmacisti. I più importanti intermediari del farmaco umano sono in grado di fornire qualsiasi tipologia di prodotto veterinario e, molti di questi, si avvalgono a loro volta dell’opera di depositi specializzati per garantire un approvvigionamento più rapido e capillare. La filiera include altri punti di distribuzione finale come Asl, allevamenti e medici veterinari che possono fornire il farmaco per iniziare la terapia prescritta.

Quanto vale il mercato

Il mercato in farmacia supera trecento milioni di euro ed è sostanzialmente stabile. Positivo l’andamento dei prodotti (alimentazione, tolettatura e medicazione) rispetto ai farmaci. Alcune regioni italiane esprimono un trend notevolmente superiore alla media nazionale. Sia fra i mercati più importanti (Lombardia, Veneto) sia fra le aree più piccole (Trentino Alto Adige e Marche). La distribuzione regionale vede comunque la Lombardia e altre regioni del nord/centro tra le più potenziali del mercato.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Assalco la grande distribuzione organizzata commercializza prodotti veterinari (alimenti, igiene, accessori…) per oltre due miliardi di euro. La parte più rilevante del mercato dei prodotti è senza dubbio costituita dal cibo. Si tratta di un’area che ha visto negli ultimi anni un’evoluzione molto interessante in termini di mix, soprattutto per quanto riguarda i preparati per cani e gatti. Secondo lo stesso report Assalco il 77% degli animali domestici mangia cibi industriali che i veterinari consigliano perché più bilanciati e sicuri rispetto a preparazioni ‘casalinghe’.

Domina il food di qualità

L’attenzione per il benessere dell’individuo spinge il settore dei cibi di alta qualità verso esigenze relative all’età (kitten – senior) o caratteristiche (per soggetti sterilizzati, che stanno allattando, che fanno molta attività fisica…). Nel segmento si è sviluppata anche una grande diversificazione di tipo dietetico o con caratteristiche funzionali. Parliamo di alimenti realizzati per offrire un supporto nutrizionale nel corso di varie patologie (cardiopatie, nefropatie, dermopatie, epatopatie, obesità, calcolosi renale, allergie, ecc.) e per svolgere funzioni specifiche come gli snack per la pulizia dei denti o le paste per evitare i boli pericolosi per gli esemplari a pelo lungo. L’impiego di questi alimenti dovrebbe essere guidato al consiglio dell’esperto con il quale farmacisti ed operatori nei negozi specializzati devono imparare ad interagire.

Abitudini traslate

La selezione del food inizia tuttavia a rispecchiare anche le scelte di vita dei proprietari. Sugli scaffali compaiono sempre più spesso cibi naturali senza conservanti o additivi e biologici. Per attestare la qualità e la sicurezza ci sono certificazioni che, come per l’alimentazione umana, permettono agli acquirenti di districarsi meglio tra gli articoli presenti sul mercato. Garantita in aggiunta la tracciabilità e l’origine bio. Inoltre chi compie una scelta personale di vegetarianesimo o vegan trasferisce questo approccio agli animali domestici, cani e gatti in primis. Il cane, dopo decine di migliaia di anni di convivenza con gli umani, è ormai onnivoro. Pertanto l’alimentazione cruelty free è abbastanza semplice da perseguire specie con prodotti industriali.

Il gatto invece resta decisamente carnivoro. Inoltre ha esigenze e caratteristiche che richiedono attenzioni particolari in caso di dieta vegetariana. Il felino non riesce a produrre la vitamina A dal beta carotene come gli uomini ed i cani e, soprattutto, ha bisogno di taurina assente in alimentazione priva di carne. La scelta vegetariana/vegan in questo caso richiede integrazione e molta, molta attenzione alla selezione di prodotti preparati in modo bilanciato. Nel segmento vegetariano/vegano il mercato è soprattutto on line. L’elenco dettagliato dei cibi pet vegetariani e vegani è facilmente consultabile sui siti specializzati.

C’è spazio per la fisioterapia

Terapie veterinarie e prodotti alimentari e per la cura dell’animale non esauriscono certo le attività economiche legate al mondo pet. Rimanendo nell’ambito della salute, per esempio, comincia ad affermarsi la fisioterapia veterinaria. La fisioterapia animale o pet rehabilitation si occupa della riabilitazione motoria applicata agli animali e rappresenta un valido supporto alla medicina. Si applica alla prevenzione, alla diagnosi, cura e riabilitazione degli animali affetti da patologie e disfunzioni congenite o acquisite soprattutto in ambito neurologico, muscolare e ortopedico. Come per quella umana, anche la fisioterapia veterinaria agisce sviluppando e recuperando le funzionalità dei movimenti del corpo. Previene la cronicizzazione dei disturbi, generando benessere psico-fisico in maniera non invasiva. La fisioterapia veterinaria può essere praticata solamente dai medici veterinari.

Infatti, in Italia questa disciplina è ancora molto giovane e poco conosciuta. Ma si sta diffondendo sempre di più ed è oggetto di un crescente interesse. Non sono ancora attivi percorsi di studio specifici che rilascino un titolo di fisioterapista veterinario riconosciuto. In altri stati come l’Olanda, il Regno Unito, la Svezia e la Finlandia, ma anche in Sud Africa, Canada e Usa, è stata regolamentata con norme specifiche la figura professionale del fisioterapista animale. Con la diffusione della riabilitazione veterinaria sono stati commercializzati apparecchi elettromedicali disegnati per l’utilizzo non umano che diventano sempre più sofisticati.

…e la medicina complementare

Anche la medicina complementare nelle sue varie forme ha coinvolto i nostri animali d’affezione. Si allarga al settore veterinario il successo degli integratori definiti, come per l’uso umano, mangimi complementari. Questi prodotti devono essere somministrati per via orale e soddisfare esigenze particolari in caso di carenza fisiologica o patologia. Oltre ai classici integratori di calcio molto diffusi per alcune razze con fragilità muscoloscheletrica o ai multivitaminici dedicati a cani e gatti, sono oggi reperibili probiotici, omega3 e condroprotettori. Si tratta di prodotti di libera vendita che, come per la medicina umana dovrebbero essere utilizzati su consiglio di operatori sanitari preparati.

Ancora, quando chi possiede un animale si cura con la fitoterapia o l’omeopatia la stessa scelta viene trasferita sui malanni del cane e del gatto. Gli olii essenziali, per esempio, sono spesso utilizzati in campo dermatologico anche in veterinaria e molte case farmaceutiche omeopatiche hanno in commercio linee specifiche di preparati per gli amici a quattro zampe. Diversi educatori cinofili consigliano di rivolgersi agli esperti dei fiori di Bach per supportare alcuni interventi per disordini comportamentali. Eccessiva timidezza, ansia da abbandono o iper aggressività su tutti.

La terapia ayurvedica

Benché meno diffusa, specie a causa della difficoltà di reperimento di prodotti garantiti (oggi disponibili solamente dagli Stati Uniti), comincia ad essere documentata anche in Italia persino la terapia veterinaria ayurvedica. Il cane di casa, in particolare, viene coinvolto in attività ‘lifestyle’ che rispecchiano le scelte del nucleo familiare. Non è così difficile oggi andare in spiaggia con il nostro pet e incontrare persone che condividono la nostra scelta. L’impostazione pet friendly sta diventando una nicchia molto interessante per attrezzature turistiche, alberghi, ristoranti o campeggi.

E anche nei dintorni delle nostre caotiche città cominciano a spuntare ‘country club’ dove passare qualche ora in piacevole compagnia del nostro cane e dei nostri/suoi amici. Magari a bordo piscina o passeggiando su percorsi attrezzati. Per i più intraprendenti poi non mancano in questi club, ma anche in città, corsi e gare di dog dance e iniziazioni al Doga. Esercizi yoga insieme al nostro fido. Chi invece si accompagna a un gatto, magari condividendone l’indole sorniona e un po’ pigra può incontrare gli amici nei Cat café. Ci si può recare con o senza la propria bestiola, ma comunque ci si troverà circondati da morbide pellicce e dolcissime fusa.