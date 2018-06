Astellas Pharma, Simone Gruppuso nominato Head of legal

La new entry ha lavorato in importanti realtà come Deloitte, Gilead e Shire Italia. La sua esperienza professionale riguarda soprattutto, ma non solo, attività legate al compliance e alla protezione dei dati

Novità in casa Astellas Italia, in particolare nell’area legale. Da giugno, Simone Gruppuso è il nuovo Head of legal della filiale italiana dell’azienda giapponese.

Il profilo

Dopo una prima esperienza in studi legali, Simone Gruppuso è entrato a far parte di Deloitte. Qui si è specializzato sulle tematiche legate alla protezione dei dati e poi è passato allo studio Dewey & LeBoeuf dove si è occupato di vari temi. Tra questi compliance, data protection, anti-money laudering e health&safety. Nel 2012 è poi entrato nel mondo farmaceutico con Gilead ricoprendo il ruolo di Business conduct manager costituendo inoltre il dipartimento compliance. Più di recente ha ricoperto il ruolo di direttore affari legali per Italia e Grecia in Shire Italia sviluppando una solida expertise nella gestione di progetti internazionali.