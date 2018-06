Il management della terapia con buprenorfina/naloxone nei consumatori di sostanze in carcere: efficacia e sicurezza

Abstract

L’uso della terapia agonista in carcere non è adeguatamente diffuso né in Italia né nel resto del mondo. Ciò determina una forte limitazione nell’accesso alle cure per la popolazione detenuta, ma soprattutto causa gravi conseguenze negative in termini di sanità pubblica, per la mancata possibilità di trattamento di una popolazione altrimenti difficilmente raggiungibile, che, se non trattata, presenta una maggiore vulnerabilità alle ricadute nell’uso al termine della carcerazione, al contagio di malattie infettive e alle morti per overdose. L’inappropriato trattamento del consumatore di sostanze in carcere determina, inoltre, una maggiore difficoltà di gestione del detenuto: molti disturbi del comportamento, caratteristici della popolazione detenuta, come gli atti di autolesionismo, di auto ed etero-aggressività e i tentativi di suicidio, possono essere prevenuti attraverso un appropriato utilizzo della terapia agonista.

Uno degli obiettivi primari nei confronti dei consumatori di sostanze è l’incremento del numero di trattamenti agonisti, della loro durata e del dosaggio e il miglioramento del profilo di sicurezza degli stessi attraverso la prevenzione dei fenomeni di misuso e/o diversione. Ciò può essere realizzato attraverso l’utilizzo di farmaci agonisti parziali e di formulazioni abuse-deterrent come la buprenorfina/naloxone.

Introduzione

Nel mondo, fra la popolazione detenuta vi sono molti consumatori di sostanze [1]. La carcerazione è infatti un’esperienza relativamente comune fra coloro che abusano di sostanze. A questo proposito, si stima che vi siano al mondo almeno 15 milioni di consumatori di sostanze in carcere [2]. Un’indagine condotta nel 2004 dal Dipartimento della Giustizia negli Stati Uniti ha indicato che il 64% dei detenuti consumava sostanze prima della carcerazione [3]. Uno studio canadese riporta che la prevalenza del consumo di sostanze fra i detenuti è del 49,6% [4]. Negli Stati Uniti si stima che il 24-36% di consumatori di oppiacei “entrano ed escono” regolarmente dal carcere ogni anno [5,6]. Inoltre, i dati suggeriscono che la maggioranza dei consumatori di sostanze non trattati in carcere tende a recidivare nell’uso a un anno dalla scarcerazione [7]. Uno studio recente rileva che a un anno dal rilascio il 60% dei consumatori di sostanze presenta almeno un criterio per la diagnosi di un disturbo correlato al consumo, secondo i criteri del DSM 5 [8]. I dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria indicano che al 31.12.2017 erano presenti nelle carceri italiane 57.608 detenuti. Si stima che ogni anno transitino nelle prigioni italiane circa 100.000 detenuti. I dati epidemiologici indicano che in Italia circa il 35% della popolazione detenuta presenta un uso problematico di sostanze. La percentuale di detenuti con un consumo problematico di sostanze può raggiungere il 50% nelle Case Circondariali, cioè negli Istituti Penitenziari dove i detenuti sono in attesa di giudizio. La maggior parte dei consumatori di sostanze in carcere sono detenuti per reati correlati al consumo di sostanze. I dati ufficiali riferiscono che i detenuti con reati droga-correlati corrispondono al 34,1% della popolazione detenuta [9]. I dati nazionali evidenziano che in Italia nelle carceri sono puntualmente presenti almeno 18.000 soggetti con un uso problematico di sostanze [9] e ne transitano almeno 40.000 ogni anno [cioè quasi 1/3 del totale dei soggetti che attualmente sono in carico presso i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.)]. Anche alla luce di tali considerazioni epidemiologiche le carceri dovrebbero rappresentare, per i consumatori di sostanze, specie se mai intercettati dai Ser.D., un luogo privilegiato per la presa in carico e il trattamento farmacologico. Garantire l’accesso alle cure alla popolazione detenuta rappresenta perciò una priorità e un obiettivo di sanità pubblica. Nella maggior parte dei casi i dipendenti da oppiacei che entrano in carcere si trovano in una condizione di astinenza, per cui la loro primaria esigenza è quella di essere trattati farmacologicamente per il controllo della sindrome astinenziale [10,11]. La letteratura e le evidenze cliniche indicano come la terapia agonista sia il trattamento gold standard per prevenire le ricadute, anche nei consumatori di sostanze in carcere [12,13]. Come sul territorio, anche in carcere la terapia agonista, è in grado di ridurre la diffusione delle malattie infettive, specialmente da HIV e HCV. Le evidenze scientifiche hanno anche dimostrato che la terapia agonista somministrata adeguatamente in carcere, è in grado di ridurre, nei consumatori di sostanze, le morti per overdose e di prevenire la recidiva nel reato.

Le indicazioni all’uso della terapia agonista in carcere

Le dipendenze patologiche sono una malattia che interessa varie aree di funzionamento dell’individuo, prima di tutto quelle di relazione. Le cause della dipendenza riconoscono una origine multifattoriale, basata su elementi di vulnerabilità che possono essere individuali, sociali, ambientali e genetici [14]. Durante la detenzione gli elementi di vulnerabilità individuali, che hanno portato un soggetto a consumare sostanze, possono acutizzarsi e favorire il craving, il consumo di sostanze e i processi di ricaduta nell’uso [15-17]. Per queste ragioni uno degli obiettivi primari della presa in carico del consumatore di sostanze in carcere è la stabilizzazione del sintomo attraverso la somministrazione della terapia agonista. Uno dei principi fondamentali raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è la garanzia dell’accesso alle cure per i detenuti secondo gli stessi standard che sono garantiti ai cittadini in libertà [18]. Secondo questo principio l’OMS raccomanda che tutte le terapie agoniste, compresa la combinazione buprenorfina/naloxone, siano disponibili per la popolazione detenuta con problemi di consumo di sostanze e che esse vengano utilizzate secondo le linee guida internazionali, sia per il trattamento della disintossicazione che per la prevenzione delle ricadute (a mantenimento). L’OMS raccomanda che l’uso della terapia agonista sia garantito a tutti i detenuti che ne hanno bisogno, indipendentemente dalla gravità del reato e dalle loro caratteristiche di funzionamento comportamentale [2,10]. Le evidenze dimostrano che l’uso delle terapie agoniste non è omogeneamente garantito in tutto il mondo. In alcune nazioni, come gli Stati Uniti, sono poco diffuse all’interno degli Istituti Penitenziari [3,19-21]. In alcune realtà carcerarie la terapia agonista è garantita solo ai detenuti che l’assumevano precedentemente sul territorio, mentre solo in poche altre realtà, come il Canada, la terapia agonista viene somministrata, anche per la prima volta, in carcere ai consumatori che non l’assumevano precedentemente [22]. Negli Stati Uniti solo in pochi Istituti Penitenziari, come il Rikers Island Jail a New York, i detenuti possono iniziare la terapia agonista anche se in precedenza non l’assumevano. In molti Paesi europei la terapia agonista è garantita, ma con standard differenti [23,24]. Solo in pochi Paesi non europei la terapia agonista viene assicurata in carcere. Il metadone, ma non la buprenorfina, è somministrato in carcere in Cina e Iran, dove è elevata la prevalenza dei consumatori di eroina autori di reato [25,26]. Studi condotti nei contesti carcerari hanno dimostrato come la terapia agonista in carcere sia in grado di ridurre il consumo di sostanze [20,27], l’attività illegale [28,29] e la ricaduta nell’uso [30]. Diversi studi hanno anche provato che la terapia agonista in carcere protegge dagli episodi di overdose al momento del rilascio [31,32]. Del resto, un’interessante metanalisi, che ha preso in esame 14 studi, fra cui 8 trial clinici randomizzati e 6 studi osservazionali, ha dimostrato come la terapia agonista in carcere, somministrata anche in induzione e garantita in continuità delle cure, sia uno degli strumenti più efficaci nel limitare la trasmissione delle malattie infettive, il consumo di sostanze e gli episodi di overdose [33].

Il significato dell’uso della terapia agonista in carcere in termini di sanità pubblica e di azioni per la riduzione del danno

L’uso della terapia agonista in carcere ha una valenza sia clinica sia di sanità pubblica [34,35], ma anche di riduzione del danno. Le linee guida emanate dell’OMS in accordo con l’UNODC e l’UNAIDS, rispetto all’uso della terapia agonista, indicano come essa debba essere garantita in carcere secondo gli standard indicati dalle evidenze scientifiche [36] (Tabella 1) che sono:

• in “induzione” in entrata (cioè a coloro che ne hanno bisogno e che non erano già in trattamento);

• in “induzione” durante la carcerazione (cioè per coloro che sono in carcere e che ne hanno bisogno perché consumano sostanze e/o presentano craving);

• in continuità a un trattamento già iniziato sul territorio (cioè a “mantenimento”);

• senza un limite all’utilizzo dei dosaggi più appropriati (cioè senza un limite di tetto nel dosaggio);

• e per la buprenorfina (o buprenorfina/naloxone), con una somministrazione che eviti la “frantumazione” e/o la diluizione del farmaco.

Un interessante studio, il PRIDE Europe, condotto in 5 Paesi europei, ha dimostrato che la terapia agonista non viene somministrata adeguatamente negli Istituti Penitenziari del vecchio Continen te secondo i criteri indicati dall’OMS [37]. In particolare, lo studio ha dimostrato come, per il timore di episodi di misuso e di diversione, la terapia con buprenorfina possa essere somministrata in maniera inappropriata frantumandola e con bassi dosaggi [37]. Lo stesso studio ha dimostrato come l’inappropriato uso della terapia agonista in carcere sia direttamente associato con l’insufficiente diffusione delle altre misure di riduzione del danno, come la distribuzione di condom e dei programmi per evitare lo scambio di siringhe [37]. A questo proposito, lo studio ha indicato che fra i diversi Paesi europei che hanno partecipato allo studio, l’Italia si colloca all’ultimo posto per la capacità di applicare, nei confronti della popolazione detenuta, le misure di riduzione del danno, compreso l’utilizzo appropriato della terapia agonista, così come suggerisce l’OMS (Figura 1) [37]. In questo senso l’OMS indica come prioritaria l’applicazione in carcere di tutte le misure di riduzione del danno come indicate dalla stessa Agenzia, senza alcuna eccezione e includendo anche la sommini-strazione, in maniera appropriata, della terapia agonista, compreso l’uso di buprenorfina o buprenorfina/ naloxone. Del resto, numerosi studi hanno dimostrato come la terapia agonista nei consumatori di sostanze, anche autori di reato, sia in grado di favorire in carcere l’efficacia dei programmi di riduzione del danno [38,39] e il trattamento delle patologie correlate come l’epatite C [40-43]. Interessanti studi hanno dimostrato come la terapia agonista in associazione con i programmi di riduzione del danno, come lo scambio tra i consumatori di sostanze di siringhe usate con siringhe sterili (anche in carcere), sia in grado di ridurre la prevalenza dell’infezione da HIV e HCV nei consumatori di sostanze. Alcuni studi hanno dimostrato che la terapia agonista, associata alle misure di prevenzione e riduzione del danno, è in grado di ridurre la prevalenza dell’HCV a 10 anni del 25% e a 20 anni del 30% [44]. In conclusione, gli studi dimostrano come, anche in carcere, la terapia agonista sia capace di facilitare le misure di prevenzione e la presa in carico olistica del consumatore di sostanze, presupposto indispensabile per sviluppare un percorso efficace di recovery e di reinserimento sociale del paziente.

Gli ostacoli al trattamento con la terapia agonista in carcere

Molte Agenzie internazionali indicano come obiettivo prioritario l’incremento delle terapie agoniste nei consumatori di sostanze in carcere [2,10,34,45,46]. Sebbene la terapia agonista sia disponibile in molte nazioni, e soprattutto nei Paesi in cui il servizio sanitario è pubblico e universalistico come in Europa e in Australia, solo in poche realtà essa viene garantita secondo standard basati sulle evidenze scientifiche e sulle linee guida. Negli Stati Uniti la terapia sostitutiva, per esempio, viene somministrata in carcere solo “a scalare”, con l’eccezione delle donne in gravidanza [47]. Fra i limiti maggiori per la implementazione della terapia agonista in carcere vi sono i timori di una diversione della terapia e dei possibili episodi di overdose [19]. A questo proposito, in questi ultimi anni, sono stati condotti diversi studi che hanno dimostrato come il fenomeno della diversione della terapia agonista in carcere possa assumere caratteri e aspetti diversi in relazione ai differenti contesti di uso e che, in ogni caso, non rappresenta un allarme di dimensione maggiore rispetto a ciò che accade sul territorio [48-50]. Uno studio condotto nel 2012 dal Criminal Justice Drug Abuse Treatment Studies (CJ-DATS), finanziato dal National Institute of Drug Abuse (NIDA), ha dimostrato che la terapia agonista è garantita in carcere solo al 75% delle donne detenute in stato di gravidanza e al 60% dei soggetti che sperimentano astinenza in carcere [51]. Un altro importante ostacolo all’implementazione dell’uso della terapia agonista in carcere è l’opinione, diffusa fra lo staff penitenziario, che l’utilizzo dei farmaci sostitutivi sia in grado di mantenere e consolidare nei consumatori di sostanze la dipendenza, così come la convinzione che il consumo di sostanze negli autori di reato sia esclusivamente da associare al comportamento deviante della persona, cioè a situazioni che non configurano la dipendenza come una vera e propria malattia che necessita di un appropriato trattamento farmacologico [52]. Del resto, una survey condotta negli Stati Uniti fra lo staff penitenziario ha evidenziato l’opinione errata secondo cui il trattamento “disintossicante” è considerato come il migliore per promuovere uno stile di vita senza sostanze, anche fra i detenuti [19]. Un interessante studio ha dimostrato che in carcere la maggior parte dei consumatori di sostanze in trattamento con farmaci agonisti è “costretta” a interrompere la terapia, con il rischio di un aumento di ricadute e di overdose una volta ritornati in libertà [53]. La letteratura e l’esperienza clinica segnalano che esistono degli ostacoli per l’uso della terapia agonista [54]. In sintesi, i maggiori ostacoli al corretto utilizzo della terapia agonista in carcere sono:

• le errate credenze da parte dello staff penitenziario sull’efficacia dei trattamenti agonisti;

• l’inadeguata informazione (degli operatori e dei pazienti) sull’efficacia e sulla sicurezza dei trattamenti sostitutivi in carcere; il timore (da parte degli operatori sia sanitari che penitenziari) di episodi di misuso e/o diversione;

• l’errata convinzione (da parte degli operatori) che all’interno delle carceri non si possano somministrare dosaggi adeguati di terapia agonista, così come avviene sul territorio.



A tale proposito, per implementare l’uso appropriato della terapia agonista in carcere, sarebbe utile promuovere, in maniera sistematica, delle azioni di rimozione degli ostacoli alla terapia sostitutiva (Tabella 2), fra cui per esempio l’adeguata informazione agli operatori penitenziari (tra cui anche la Polizia Penitenziaria) sui benefici e potenziali limiti dell’uso di questa terapia in carcere. Del resto, un interessante studio australiano ha messo in evidenza che anche la Polizia Penitenziaria è una popolazione a rischio di consumo di sostanze e che potrebbe beneficiare di adeguate informazioni sui trattamenti, anche in termini di miglioramento del proprio benessere e della propria salute [55]. Un altro limite noto è l’uso inadeguato della terapia agonista nei consumatori di sostanze, autori di reato, che accedono alle misure alternative. Gli studi dimostrano che la terapia agonista è garantita solo al 17-32% dei detenuti che accedono a misure alternative [51,56]. A questo proposito è stato dimostrato che i soggetti che accedono a misure alternative senza poter fare riferimento ai servizi specialistici sul territorio, possono avere enormi difficoltà a ricevere la terapia agonista [28].

Del resto, uno studio ha dimostrato che donne consumatrici di sostanze, una volta ritornate in libertà presentano, se non accompagnate e supportate sul territorio, una forte riluttanza – forse anche per lo stigma associato sia alla malattia che alla detenzione – a farsi prendere in carico dai servizi territoriali specialistici [57]. A questo riguardo sarebbe opportuno mettere in evidenza come l’uso della terapia agonista negli autori di reato in misura alternativa sia un presupposto indispensabile per garantire i migliori risultati in termini di efficacia e di potenziamento del successo delle misure di “messa alla prova”.

Le conseguenze negative dell’utilizzo non appropriato della terapia agonista in carcere

L’esperienza clinica mostra che il mancato o inappropriato utilizzo della terapia agonista in carcere può determinare importanti conseguenze negative (Tabella 3). Studi epidemiologici indicano che il 55% della popolazione detenuta con una storia di consumo di sostanze ricade nell’uso entro 1 mese dal termine della carcerazione [58]. I consumatori di sostanze in carcere rappresentano una popolazione ad alto rischio di contrarre malattie infettive come l’HIV, l’epatite C e di sviluppare episodi di overdose. La carcerazione, infatti, in molti consumatori di sostanze, specie se non in trattamento agonista, è in grado di ridurre la tolleranza agli effetti degli oppioidi e di sviluppare una maggiore vulnerabilità a episodi di overdose. Molte morti di consumatori di sostanze, particolarmente nelle prime settimane dopo la scarcerazione, sono infatti dovute a episodi di overdose [59,60]. Inoltre il mancato uso adeguato della terapia agonista in carcere può favorire l’uso di sostanze e il commercio illegale della terapia agonista. In particolare, numerosi studi hanno dimostrato che il mancato inizio della terapia agonista in carcere può condurre ad importanti conseguenze negative in termini di sanità pubblica e a un incremento dei costi sociali [61] per l’aumento della probabilità di ricaduta nell’uso al termine della carcerazione [62], della diffusione di malattie infettive come l’HIV [63] e degli episodi di overdose [60]. Uno studio ha inoltre dimostrato che entro 4 anni dal rilascio, l’uso di oppiacei è coinvolto come causa principale nel 59% delle morti dei consumatori di sostanze [60]. Per queste ragioni, il Center for Disease Control (CDC) e l’OMS raccomandano nei contesti detentivi l’uso appropriato e l’implementazione delle terapie agoniste [64]. Negare ai consumatori di sostanze in carcere la terapia agonista rappresenta perciò sia un danno alla persona che alla comunità. Recentemente negli Stati Uniti il Legal Action Center, una associazione per i diritti dei detenuti, ha affermato che negare la terapia agonista alla popolazione detenuta può rappresentare una violazione al Disabilities and Rehabilitation Act [65]; in altri termini il Legal Action Center afferma il principio che la dipendenza è una malattia che può portare a disabilità e che non garantire la terapia agonista nei setting detentivi equivale a negare un diritto alle cure.

L’uso di buprenorfina/naloxone nei consumatori di sostanze in carcere

Esistono esperienze consolidate, anche nei contesti carcerari, sull’uso di buprenorfina e della combinazione buprenorfina/naloxone. Studi osservazionali, condotti in Francia con buprenorfina [66] e a Porto Rico e New York City con buprenorfina/ naloxone [67,68], hanno dimostrato come queste terapie siano ben tollerate e in grado di facilitare la presa in carico dei detenuti consumatori di sostanze all’interno del carcere. Le evidenze cliniche dimostrano che l’uso di buprenorfina e buprenorfina/naloxone è efficace e sicuro all’interno degli Istituti Penitenziari. Uno studio ha riportato che su 50 detenuti in trattamento con buprenorfina/ naloxone, 45 hanno iniziato senza problemi il trattamento (solo 5 hanno rifiutato la terapia) e di questi, 42 (il 93,3%) hanno mantenuto la terapia fino al rilascio [67]. Di questi, 35 (il 77,8%) hanno continuato il trattamento sul territorio una volta ritornati in libertà. Lo studio ha anche dimostrato che il trattamento con buprenorfina/naloxone è stato in grado di ridurre, in maniera significativa, il consumo di eroina a un mese dopo il rilascio [67]. Gli studi hanno anche dimostrato l’efficacia dell’induzione con buprenorfina/naloxone in carcere. In particolare, uno studio ha messo in evidenza come i detenuti che hanno iniziato buprenorfina/naloxone in carcere, a 48 settimane dall’inizio della terapia presentino la stessa permanenza in trattamento e la positività ai test per gli oppiacei dei pazienti che hanno iniziato la terapia sul territorio [68]. In altre parole, gli studi confermano che l’uso di buprenorfina/ naloxone in carcere ha la stessa efficacia che nei contesti territoriali. Uno studio clinico randomizzato, condotto a Rikers Island Jail in New York City, ha evidenziato che i pa-zienti trattati con buprenorfina hanno lo stesso tasso di completamento della terapia, rispetto ai soggetti trattati sul territorio [69], e che l’inizio della terapia di mantenimento con buprenorfina nei detenuti eroina-dipendenti determina un maggior linkage to care al rilascio, rispetto ai soggetti trattati con metadone [69]. Un altro interessante studio ha rilevato che i detenuti che hanno iniziato un trattamento con buprenorfina/naloxone rimangono in terapia più a lungo, una volta rilasciati [70]. Un trial clinico randomizzato, condotto negli Stati Uniti, ha dimostrato che la terapia con buprenorfina iniziata in carcere risulta ben tollerata anche nei pazienti che non hanno sviluppato una significativa tolleranza agli oppioidi, ed è in grado di facilitare la continuità terapeutica sul territorio [71]. Gli studi condotti all’interno del carcere dimostrano pertanto che il trattamento con buprenorfina e/o buprenorfina/ naloxone è capace di favorire la continuità alle cure (throughcare) e la permanenza in trattamento, e confermano, perciò, che il profilo di efficacia e di sicurezza di questi farmaci viene mantenuto e garantito anche negli ambienti carcerari dove l’uso delle formulazioni abuse-deterrent è in grado di prevenire anche i fenomeni di misuso e diversione.

L’uso di buprenorfina/naloxone nei consumatori di sostanze in carcere: la situazione in Italia e l’esperienza della Casa Circondariale di Padova

In Italia non esistono dati certi sulla diffusione della terapia agonista in carcere, così come non esistono linee guida sul suo utilizzo. Nel nostro Paese, sebbene la presa in carico del consumatore di sostanze in carcere avvenga tramite i Ser.D. del territorio che operano all’interno dei 190 Istituti Penitenziari, i trattamenti agonisti sono garantiti soltanto a pochi consumatori di sostanze, così come l’accesso alle misure alternative (Figure 2 e 3). Rispetto a quest’ultimo elemento, la Relazione al Parlamento del 2017 [9] indica che sono stati solo 4.876 i consumatori di sostanze (circa il 30% della popolazione detenuta con problemi droga-correlati) a usufruire di misure alternative. Ulteriori dati sull’utilizzo della terapia agonista in carcere, ottenuti dai 35 centri italiani che hanno partecipato allo studio PRIDE Europe, hanno rilevato che dei 14.229 detenuti inclusi nella ricerca europea solo 1.523 (l’11%) aveva ricevuto una diagnosi di dipendenza da oppiacei e di questi solo 335 (il 21%) erano in trattamento con una terapia agonista (Figura 2). Dei soggetti in terapia, ben 212 (il 63%) aveva sviluppato nel corso del trattamento episodi di misuso del farmaco agonista (Figura 3). In altre parole, i dati del PRIDE Italia indicano come negli Istituti Penitenziari del nostro Paese risulta particolarmente bassa la percentuale di detenuti che ricevono una diagnosi di dipendenza da oppiacei e ancora minore è la percentuale di soggetti che ricevono una terapia agonista. Altri dati ottenuti dai centri partecipanti allo studio PRIDE Europe hanno anche dimostrato che la maggior parte dei trattamenti avviene con metadone (il 73%) e che per entrambi i farmaci la dose media, così come la durata del trattamento, risulta molto limitata. La ricerca ha infatti mostrato che la dose media è stata di 24,1 ± 12,5 mg/die per il metadone e di 4,05 ± 2,3 mg/die per la combinazione buprenorfina/ naloxone. La durata media del trattamento, riferita a entrambe le terapie, è stata di 65,35 ± 13,47 giorni. Ciò dimostra che all’interno delle carceri italiane sono ancora una minoranza i consumatori di sostanze che ricevono una terapia agonista con dosaggi adeguati (blocking dose) e a “mantenimento”. Nello specifico, le modalità d’uso della terapia agonista nei centri partecipanti allo studio PRIDE Europe sono specificate nelle Tabelle 4 e 5. I dati italiani dello studio PRIDE Europe evidenziano, perciò, che all’interno degli Istituti Penitenziari l’uso della terapia agonista avviene, nella maggior parte dei casi, in maniera inappropriata anche riguardo all’uso di dosaggi adeguati.

A questo proposito emerge inoltre che il 91% dei centri mantiene in carcere gli stessi dosaggi assunti sul territorio, suggerendo che anche sul territorio i consumatori di sostanze “più difficili”, come gli autori di reato (con disturbi di personalità di cluster B, antisociali o devianti), ricevono di base bassi dosaggi. In particolare, i suddetti dati mettono in evidenza come in alcuni Istituti Penitenziari l’offerta della terapia agonista sia limitata a un solo farmaco, così come l’induzione in “entrata”; situazioni che, di fatto, limitano nei consumatori di sostanze in carcere il diritto all’accesso alle cure. Addirittura, in un Istituto Penitenziario dei 35 partecipanti allo studio PRIDE Europe la terapia agonista non era utilizzata nella convinzione che fosse di “interferenza” con i percorsi riabilitativi, quando invece l’esperienza clinica e la letteratura indicano il contrario. Ancora più preoccupante è poi l’evidenza che nel corso della carcerazione l’inizio della terapia agonista è garantita solo in poche realtà. Da notare inoltre, come segnale di un ulteriore non adeguato utilizzo del farmaco agonista in carcere, che in alcuni Istituti Penitenziari le terapie sostitutive vengono somministrate “a scalare” e con un “tetto” nel dosaggio, probabilmente per il timore – eccessivo – del possibile sviluppo dei fenomeni di misuso e diversione.

Fenomeni che potrebbero essere adeguatamente controllati con l’utilizzo di più alti dosaggi, di terapie a mantenimento, di abuse-deterrent formulations e con un monitoraggio costante e attento dell’assunzione della terapia agonista, che viene adottato solo in pochi Istituti Penitenziari, nonostante il timore del misuso e della diversione sia uno degli ostacoli maggiori all’utilizzo della terapia agonista in carcere. In buona sostanza, i dati dimostrano che il diritto all’accesso alla terapia agonista per il detenuto non è garantito come per il cittadino in libertà, sia in termini di disponibilità del farmaco che di diritto alla cura, considerato che solo in pochi Istituti Penitenziari è garantita una “induzione” con il farmaco sostitutivo anche durante la detenzione. Sempre lo stesso studio ha segnalato che il 57% dei detenuti “misusa” benzodiazepine (in alte dosi e per lunghi periodi) e che la percentuale sale all’85% nei detenuti con consumo problematico di sostanze. Nella maggior parte dei casi le benzodiazepine più abusate sono il lormetazepam (nel 45% dei casi) e il clonazepam (nel 23%). Più in generale i dati del PRIDE Italia indicano come la terapia agonista in carcere sia limitata e come il suo scarso utilizzo possa rappresentare un’emergenza sommersa in termini di sanità pubblica, tale da rendere più critica la gestione comportamentale del detenuto (in termini anche di incremento di episodi antisociali, autolesionismi e tentativi di suicidio), nonché di favorire la diffusione delle malattie infettive e le morti per overdose. All’interno della Casa Circondariale di Padova la presa in carico del consumatore di sostanze autore di reato è garantita da una equipe integrata e multidisciplinare della UO Sanità Penitenziaria, costituita da medici psichiatri, psicologi, educatori e infermieri secondo procedure codificate [73] che prevedono, per il consumatore di sostanze, una valutazione tossicologica e multidimensionale e, se appropriato, un trattamento farmacologico con una terapia agonista. All’interno delle procedure per la presa in carico del detenuto consumatore di sostanze, la terapia agonista è garantita a tutti i soggetti che ne hanno bisogno, anche a mantenimento, e senza limite di tetto del dosaggio (ceiling dose) come suggerito dall’OMS. In nessun caso la terapia con buprenorfina/naloxone viene frantumata e/o diluita. La terapia agonista è somministrata quotidianamente dal personale infermieristico presso gli ambulatori del servizio. In tutti i casi viene utilizzata la buprenorfina nella combinazione buprenorfina/naloxone, cioè nella formulazione abuse-deterrent per prevenire eventuali fenomeni di misuso e diversione.

Nel 2017 sono stati in trattamento con terapia agonista 73 detenuti, le cui caratteristiche socio-demografiche sono riportate nella Tabella 6. Le caratteristiche dei trattamenti farmacologici sono riportati nella Tabella 7. Dei 73 soggetti che hanno ricevuto una terapia agonista, 12 sono stati “trasferiti” (switch), per motivi di opportunità clinica (prevalentemente per le caratteristiche di “funzionamento” del paziente, aggiustamento dei dosaggi e prevenzione dei fenomeni di diversione e misuso), a un altro trattamento sostitutivo (Tabella 8), mentre 33 e 28 hanno mantenuto rispettivamente la terapia con buprenorfina/naloxone e metadone. Nella routine clinica uno dei parametri utilizzati per la verifica della risposta terapeutica è la valutazione del funzionamento della persona attraverso la scala Kennedy dell’asse V [74]. La Kennedy è una scala composta da 6 dimensioni principali che rappresentano aree di funzionamento del paziente. Essa è basata sulla valutazione del clinico relativa alla settimana precedente. Le aree considerate sono:

• i problemi psicologici,

• le capacità sociali,

• la violenza,

• la capacità lavorativa,

• il craving

• i problemi medici



La valutazione del funzionamento del paziente nelle seguenti aree avviene al momento della presa in carico (T0) e al termine della stessa (T1) che può coincidere con la fine del trattamento e/o il ritorno in libertà. I dati ottenuti dall’analisi dei soggetti in trattamento dimostrano che sia la terapia con metadone (Tabella 9) che quella con buprenorfina/naloxone (Tabella 10) sono in grado di migliorare il funzionamento della persona. In particolare, i dati dimostrano che buprenorfina/naloxone ha un’efficacia maggiore nel migliorare il funzionamento dei pazienti in tutte le diverse aree, nonostante i soggetti trattati con buprenorfina/naloxone abbiano, rispetto a quelli trattati con metadone, al T0 un livello di funzionamento inferiore, almeno in alcune aree come quelle dei problemi psicologici, delle capacità sociali e della violenza. In altri termini, i dati dimostrano come il trattamento con buprenorfina/naloxone sia omogeneamente efficace nel migliorare significativamente il funzionamento della persona nelle diverse aree e capace di agire in maniera “olistica” nel miglioramento del funzionamento del paziente.

Tale evidenza appare particolarmente significativa se si considera che i soggetti trattati con buprenorfina/naloxone erano quelli più giovani e con tratti maggiormente disfunzionali sulle dimensioni comportamentali (problemi psicologici, capacità sociali e violenza). In altri termini, proprio negli utenti con maggiore compromissione funzionale la combinazione buprenorfina/naloxone ha dimostrato di possedere una evidente efficacia nel processo di recovery. È utile inoltre sottolineare che questi effetti possono essere ulteriormente migliorati con l’utilizzo di dosaggi appropriati, considerando che il carcere non è per definizione un luogo drug-free e l’esperienza della carcerazione può risvegliare o acuire il craving. A questo proposito uno degli indicatori dell’efficacia di risposta alla terapia agonista in carcere deve essere il controllo del craving che può essere assicurato, anche nei contesti detentivi, con dosaggi di metadone maggiori di 60 mg/die e di buprenorfina e buprenorfina/ naloxone di 16 mg/die. In altri termini, in carcere più che sul territorio, la comparsa o la riacutizzazione del craving, e anche i fenomeni di misuso dei farmaci assunti (soprattutto di benzodiazepine) devono essere considerati degli indicatori per l’aggiustamento appro-priato della terapia agonista (con un incremento del dosaggio e della durata di assunzione) anziché di una sua riconsiderazione o abbandono. Nell’esperienza padovana, in entrambi i gruppi, non si sono rilevati significativi episodi di misuso e/o overdose, a dimostrazione che la terapia agonista è sicura e ben tollerata anche nei contesti carcerari, specie se si utilizzano formulazioni abuse-deterrent. In conclusione, l’esperienza condotta all’interno della Casa Circondariale di Padova dimostra che la terapia agonista con buprenorfina/naloxone può essere particolarmente efficace e sicura nei setting carcerari, soprattutto in un’ottica di miglioramento del funzionamento della persona e di facilitazione dei processi di recovery.

Efficacia e sicurezza dell’uso della terapia agonista nei consumatori di sostanze autori di reato: le potenzialità dell’uso di buprenorfina/naloxone in carcere

L’efficacia della terapia agonista nei consumatori di sostanze in carcere è ampiamente provata. Uno dei limiti all’implementazione della terapia agonista in carcere è il rischio dello sviluppo di fenomeni di misuso e di diversione che attualmente possono essere favoriti da un inappropriato utilizzo di questa terapia (con somministrazione di bassi dosaggi e per periodi di tempo limitati) e da un incremento dell’uso e dell’abuso di benzodiazepine nella popolazione detenuta (che viene sostenuta anche da un adeguato utilizzo della terapia agonista). La letteratura e l’esperienza clinica oggi indicano che i farmaci maggiormente abusati in carcere sono gli oppiacei (compresi quelli per il trattamento del dolore), le benzodiazepine, gli stimolanti e gli antipsicotici atipici [75]. A questo proposito l’esperienza clinica suggerisce che i farmaci soggetti a maggior misuso e diversione in carcere sono quelli a rapida azione e a elevata intensità di effetti; questi farmaci sono anche quelli che possono indurre, soprattutto nei contesti carcerari, fenomeni di overdose. Per le suddette ragioni una delle azioni più importanti per aumentare l’efficacia e la sicurezza della terapia agonista in carcere è gestire nel modo più adeguato il processo di appropriatezza terapeutica tenendo in considerazione, nella prescrizione della terapia agonista, questi tre fattori:

• le caratteristiche farmacologiche del farmaco (in termini farmacocinetici e farmacodinamici),

• il dosaggio e la lunghezza dei trattamenti,

• l’utilizzo di abuse deterrent formulations.



In questo senso la gerarchia delle strategie per implementare l’uso efficace e sicuro della terapia agonista in carcere dovrebbe prevedere la combinazione e il bilanciamento, da parte del clinico, delle caratteristiche del paziente (in termini di storia di uso endovenoso di sostanze, di discontrollo degli impulsi e di disturbi comportamentali), dell’uso del farmaco più appropriato in termini di efficacia e di effetti harmful e dell’accurato monitoraggio (attraverso la relazione, la valutazione degli outcomes e degli interventi psicosociali associati) [Tabella 11]. In questi termini, un’implementazione della terapia agonista in carcere potrebbe essere perseguita attraverso l’utilizzo di farmaci ad azione agonista parziale in grado di ridurre gli impatti di harmful associati a un uso improprio di sostanze e farmaci come le benzodiazepine e/o l’alcol, e l’uso improprio (mi-suso/diversione) attraverso l’utilizzo di formulazioni abuse-deterrent come la combinazione buprenorfina/ naloxone.

Conclusioni

L’incremento del numero dei consumatori di sostanze in trattamento con una terapia agonista in carcere è una priorità in termini clinici e di sanità pubblica. Fra gli obiettivi principali dell’aumento della terapia agonista in carcere vi sono anche quelli di incrementare il numero e la durata dei trattamenti. In particolare, uno degli obiettivi è quello di utilizzare, all’interno del carcere, dosaggi capaci di bloccare il craving e quindi il comportamento appetitivo anche verso il consumo di altre sostanze e benzodiazepine, e di stabilizzare i disturbi comportamentali ed emozionali che possono favorire gli atti di auto ed etero-aggressività, gli autolesionismi, i suicidi e/o le morti per overdose. Un altro obiettivo importante all’interno dei contesti carcerari è utilizzare la terapia agonista in termini di misure di riduzione del danno, così come suggerito dall’OMS. Tali azioni, soprattutto nei contesti penitenziari, devono passare attraverso il controllo dell’astinenza, della prevenzione delle recidive e l’implementazione delle azioni di riduzione del danno, attraverso l’applicazione rigorosa delle evidenze scientifiche e dei principi di appropriatezza prescrittiva (che prendano in considerazione il giusto dosaggio e la durata della terapia) e attraverso un potenziamento della presa in carico tramite la scelta più appropriata del farmaco agonista, nel rispetto del migliore rapporto costo/benefico e del profilo di sicurezza.

