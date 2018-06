Camera e Senato, ecco le commissioni che si occuperanno di sanità

A Montecitorio, Marialucia Lorefice (M5S), parlamentare alla seconda legislatura, guida la commissione Affari Sociali. A Palazzo Madama la commissione Igiene e Sanità affidata a Pierpaolo Sileri (M5S), chirurgo e ricercatore

Entra nel vivo la XVIII legislatura. Camera e Senato hanno formato le commissioni, comprese quelle che si occuperanno di sanità, entrambe a guida pentastellata. A Montecitorio, Marialucia Lorefice (M5S) è stata eletta presidente della commissione Affari Sociali. A Palazzo Madama, Pierpaolo Sileri (M5S), chirurgo e ricercatore, è stato eletto presidente della commissione Igiene e Sanità.

La commissione Affari Sociali

Marialucia Lorefice è nata a Ispica, in provincia di Ragusa, ed è attivista del Movimento Cinque Stelle dal 2012. È stata eletta per la prima volta a Montecitorio nel 2013 e durante la XVII legislatura ha già fatto parte della Commissione Affari Sociali, occupandosi – riporta l’Ansa – in particolare di indennizzi per sangue infetto, ma anche cyberbullismo. Tra i disegni di legge che l’hanno vista prima firmataria, uno prevedeva in particolare l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero.

Sono stati eletti vicepresidenti Rossana Boldi (Lega) e Michela Rostan (Liberi e Uguali). Sul sito della Camera è disponibile l’elenco di tutti i componenti della Commissione Affari Sociali.

La commissione Igiene e Sanità

Pierpaolo Sileri, nato a Roma, è chirurgo, ricercatore e docente di chirurgia generale all’Università di Tor Vergata. Ha completato gli studi presso le università di Oxford e Illinois, ed è stato eletto per la prima volta in Parlamento alle elezioni politiche del 4 marzo scorso. Alla prima esperienza politica, ma per anni in campo nella sanità, Sileri – riporta l’Ansa – ha legato il suo nome alle denunce contro la scarsa trasparenza di alcuni concorsi universitari.

Sono stati eletti vicepresidenti Maria Cristina Cantù (Lega) e Vasco Errani (Liberi e Uguali). Sul sito del Senato è disponibile l’elenco di tutti gli altri componenti della Commissione Igiene e Sanità.