Cosmetica Italia, Renato Ancorotti eletto presidente

L’Assemblea dei Soci ha eletto il 21 giungo Renato Ancorotti (Ancorotti Cosmetics) presidente di Cosmetica Italia per il triennio 2018-2021. L’imprenditore cremasco raccoglie il testimone da Fabio Rossello (Paglieri) che ha guidato l’Associazione dal 2011 a oggi.

Il prossimo triennio

“La fiducia che mi hanno accordato gli imprenditori mi rende orgoglioso di rappresentare per i prossimi tre anni questo settore, la sua industria e le sue imprese, ha commentato il neopresidente Ancorotti. “Il mio obiettivo sarà affermare l’eccellenza del mondo cosmetico, che sempre più deve trovare spazio tra i gioielli del made in Italy. Un’ulteriore priorità del mio mandato sarà la tutela dell’immagine del comparto. Voglio che si evidenzi la professionalità delle risorse umane, i principi di sicurezza e salute per il consumatore alla base del Regolamento cosmetico europeo.

Il profilo

Renato Ancorotti sarà affiancato da tre vicepresidenti: François-Xavier Fenart (L’Oréal Italia), Benedetto Lavino (Bottega Verde) e Matteo Locatelli (Pink Frogs).

Nato a Crema nel 1956, Renato Ancorotti è un imprenditore del settore cosmetico. Laureato in Controllo di qualità presso l’Universitàdel Piemonte orientale, già nel 1984 intuisce l’enorme potenziale dell’outsourcing nella cosmesi. Fonda così Gamma Croma, una società conto terzi produttrice di make-up. Nel 2009 crea con la figlia Enrica una nuova azienda, Ancorotti Cosmetics, società operante nel settore dell’R&D e della produzione di prodotti make-up e skincare per i maggiori brand internazionali.